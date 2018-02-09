/Поглед.инфо/ Инициативата «Един пояс, един път» предвижда развитие на транспортната инфраструктура, която макар все още да е в зачатъчно състояние, вече влияе на междуконтиненталната търговия, насърчава прехода от въздушния към железопътния транспорт. Според експертите обаче, за да се укрепи тази тенденция, необходимо е прозрачност при разрешаване на проблемите от страна на длъжностните лица.

Град Дуисбург в Германия, например, който се смята за най-голямото вътрешно сухоземно пристанище в света, понастоящем приема седмично от Китай 25 влакови композиции, които преминават през Централна Азия и Русия. Тенденцията е към нарастване на трафика.

Опасността за инициативата обаче идва от евентуалните ценови спорове, тъй като понастоящем няма единен орган, който да отговаря за установяване на тарифите за маршрути, пресичащи няколко държави, или за решаване на спорове относно ставките.

(рус.ез.)

Инициативу «Один пояс, один путь» погубят ценовые войны?

Китайская инициатива «Один пояс, один путь», предусматривающая развитие транспортной инфраструктуры в регионе, пока находится в зачаточном состоянии, но уже влияет на межконтинентальную торговлю, стимулируя переход от воздушных перевозок к железнодорожным. Однако, как утверждают эксперты, для закрепления этой тенденции необходимо, чтобы должностные лица на местах решили проблемы с прозрачностью.

Всего несколько лет назад перевозка грузов через страны Евразии по железным дорогам считалась экспериментальной. Сегодня эта опция демонстрирует признаки повышенного развития благодаря значительным финансовым вливаниям со стороны Китая с целью развития наземных перевозок между Восточной Азией и Западной Европой. Порт Дуйсбург в Германии, который считается самым крупным внутренним портом в мире, сообщает, что в настоящее время принимает уже 25 поездов из Китая в неделю, приезжающих через Центральную Азию и Россию.

Между тем, компания Kuehne+Nagel, называющая себя «ведущим мировым поставщиком инновационных и полностью интегрированных решений для организации систем поставок», начала предлагать услуги LCL, поощряя грузоотправителей, которые не могут заполнить целый контейнер, тоже пользоваться грузовыми поездами. Майкл Фромм (Michael Fromm), работающий в Шанхае менеджер Kuehne+Nagel, отмечает, что опция LCL становится все более привлекательной для экспортеров, которые ранее полагались на воздушные перевозки, «особенно для тех, у которых более тяжелые грузы».

Несмотря на то, что железнодорожные перевозки между странами Азии и Европы несомненно растут, на этом направлении остаются значительные риски для грузоотправителей. В частности, существующие механизмы установления железнодорожных тарифов позволяют странам вдоль маршрутов необоснованно повышать расценки.

Ставки тарифов на железные перевозки обычно устанавливаются непрозрачным способом. Базовые тарифы на перевозки по территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан и Армения, устанавливаются отдельными государствами в соответствии с соглашением, направленным на гармонизацию тарифов. В настоящее время нет единого органа, занимающегося подсчетом тарифов на маршруты, пересекающие несколько государств, или разрешением споров о ставках.

Основная цель инициативы «Один пояс, один путь» — стимулировать международную торговлю, создавая более эффективные и экономичные способы транспортировки товаров на большие расстояния. Тем не менее, учитывая сложность ситуации в центральной Евразии, только лишь тот факт, что у железных дорог более низкое соотношение «цена за тонну за километр», не обязательно означает, грузоотправителям предложат более низкие ставки.

В настоящее время все стороны, участвующие в железнодорожных перевозках из Азии в Европу, заинтересованы в том, чтобы сделать такие перевозки экономически более выгодной альтернативой морскому или воздушному транспорту. Пока эти страны заинтересованы в развитии данного направления, они не станут вводить чрезмерные тарифы. Но есть реальный риск того, что как только железными дорогами начнет пользоваться критическая масса грузоотправителей, местные власти тут же поднимут расценки.

При наихудшем раскладе, может случиться, что если одна страна повысит тарифы, другие тоже не захотят терять деньги, что приведет к эффекту домино и резкому росту расходов на железнодорожные перевозки. Такое развитие событий может быстро разрушить эту хрупкую нишу.

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