/Поглед.инфо/ Русия задмина Индия, заемайки водеща позиция по отношение на привлекателността на инвестиционните фондове, инвестирани в акции, сред развиващите се пазари, сочи британският вестник Financial Times. Лидер в този процес Русия стана въпреки все по-тежките санкции, ниските цени на петрола и не най-добро състояние на икономиката, която започва да излиза от дълбоката рецесия.

Водещи финансисти, които никога не са предполагали, че ще работят с Русия, сега се обръщат на 180 градуса. Според един от тези бивши скептици Раджив Джейн – ръководител и главен инвестиционен директор на флоридската компания GQG Partners, „Днес четем за Русия доклади посветени на геополитиката, отношенията със САЩ и т.н.; но ако погледнем икономиката, може да се открият много интересни възможности за инвеститорите". Според Джейн санкциите, наложени на Русия от Съединените щати и ЕС, както и спадът в цените на петрола, са изгодни за чуждестранните инвеститори, тъй като принуждават руските компании да работят по-ефективно и да намаляват разходите си...

(рус.ез.)

Инвесторы формирующихся рынков снова устремились в Россию

Санкции: кто кого

Эта обложенная санкциями страна обогнала Индию и стала самым привлекательным местом для инвестиционных фондов.

Россия обошла Индию, заняв лидирующие позиции по привлекательности для инвестиционных фондов, вкладывающих средства в акции, среди формирующихся рынков.

Лидером гонки Россия стала вопреки все более жестким санкциям, несмотря на низкие нефтяные цены и не самое лучшее положение в экономике, которая сегодня выбирается из глубокой рецессии, но пока еще страдает от процентной ставки с поправкой на инфляцию, составляющей 5,2%.

В отличие от России, Индия давно уже стала любимицей иностранных инвесторов, которые плотоядно облизываются, думая о том, какими быстрыми темпами развивается эта вторая по численности населения страна благодаря реформаторскому азарту премьер-министра Нарендры Моди.

«Россия сегодня занимает лучшее положение среди стран с формирующимся рынком, находясь на позиции выше индикативного уровня. Такая ситуация возникла там впервые с того момента, как мы начали вести мониторинг в 2011 году. По этим показателям она уже обошла фаворита формирующегося рынка Индию», — говорит учредитель фирмы Copley Fund Research Стивен Холдер (Stephen Holden), собравший соответствующие данные и признавшийся в том, что его «удивила» новообретенная популярность России.

Согласно цифрам Холдена, акции России у среднестатистического инвестфонда формирующихся рынков — выше индикативного уровня на 1,46 процентных пункта, в то время как у Индии этот показатель равен 1,4 процентных пункта. В начале 2015 года у этих фондов в Индии позиции «выше рынка» в среднем составляли 4,4%. Данные собраны по вкладам 126 фондов с совокупным объемом активов 300 миллиардов долларов.

72,8% таких фондов сегодня занимают позиции выше индикативного уровня по российским акциям, в то время как в Индии таких фондов — всего 60%.

Несмотря на это, Холден считает, что выигрышные позиции России указывают на то, что она — просто «лучшая из остальных», а не на ее убедительную рыночную игру.

«Индия, которая правила бал три с лишним года, показывала весьма убедительные результаты, но эта убедительность ослабла после того, как такая оценка стала единодушным мнением», — отмечает Холден.

Сегодня, когда весовой коэффициент России в авторитетном индексе MSCI Emerging Markets опустился до 3,3%, то есть, вдвое меньше, чем в начале 2012 года, Холден заявляет, что теперь менеджерам фондов легче объяснять то, почему они наращивают свои позиции на московской бирже.

«Там есть некоторые высококачественные компании с историей реального роста. Я думаю, это в большей степени корпоративные успехи в России, нежели торги», — добавляет он.

С деталями этого анализа в основном согласен руководитель и главный инвестиционный директор флоридской компании GQG Partners Раджив Джейн (Rajiv Jain), который отмечает, что если какому-нибудь менеджеру понравится та или иная российская компания, и он купит 2,5% ее акций, то они легко могут оказаться «выше рынка» с учетом сокращения весового коэффициента этой страны.

Тем не менее, Джейн относится к тем инвесторам, которые сегодня испытывают настоящую страсть к России. Это удивительно, если вспомнить о том, что он 15 лет с пессимизмом смотрел на эту страну, работая руководителем инвестиционного подразделения в швейцарской фирме Vontobel Asset Management и управляя 32 миллиардами долларов.

Однако сегодня в портфеле его фонда GQG Partners 10,2% акций из России, что в три с лишним раза больше его веса индекса.

«Я открыто критиковал тех, кто инвестировал в Россию. Я занимаюсь Россией 25 лет, и это максимум, что я мог о ней сказать», — заявляет Джейн.

Еще один новообращенный — Николас Филд (Nicholas Field), работающий стратегом по формирующимся рынкам в фирме Schroders и содиректором фонда этой группы Global Emerging Market Opportunities.

«Сегодня, когда мы читаем про Россию, все материалы посвящены геополитике, отношениям с США и так далее. Но если взглянуть на экономику, можно увидеть очень интересные для инвесторов особенности», — говорит он.

По мнению Джейна, санкции, введенные против России Соединенными Штатами и ЕС, а также снижение нефтяных цен в основном выгодны иностранным инвесторам, так как они заставляют российские компании эффективнее работать и снижать затраты.

Конкретизируя свою точку зрения, Джейн отмечает, что российские нефтяные компании вынуждены самостоятельно разрабатывать сложные технологии бурения, что поможет им в перспективе. А некоторые сельскохозяйственные компании страны, скажем, сыроделы, существенно выиграли от ослабления конкуренции с зарубежными производителями, которых не пускают на российский рынок из-за встречных санкций, введенных Москвой на продовольственный импорт из Европы.

«Санкции положительно отразились на российских корпорациях. Компании вынуждены собираться с силами, наводить у себя порядок и активно заниматься сокращением затрат, — говорит Джейн. — Благодаря сокращению расходов растет текущая прибыль, причем даже выше прогнозов. После длительного периода спада начали восстанавливаться доходы компаний. А за корпоративными прибылями надо следить постоянно».

Позитивные моменты он видит даже в злоключениях частных банков «Открытие» и «Бинбанк», которые столкнулись с финансовыми трудностями, а недавно получили финансовую помощь от Центробанка и были национализированы.

Около 4,2% средств из фонда Джейна вложено в крупнейший в России Сбербанк. Он говорит: «В банковской сфере прошла масштабная консолидация. Теперь 70% всех активов контролируются тремя банками».

«Сбербанк очень хорошо работает, имея шестикратную прибыль. Много ли таких банков, которые в условиях рецессии имеют доходность капитала в 20%? Во многих странах ему бы просто не позволили занять такие позиции, а сейчас в банке наблюдается колоссальный рост кредитования, и при этом он благополучно преодолевает проблемы с кредитной задолженностью».

В целом Джейн видит потенциал для дальнейшего роста прибыли, повышения доходности и изменения ставок с учетом того, что в России отношение рыночной стоимости акции к прибыли на нее составляет всего 7,8, а доходность по дивидендам 4,7%.

«Рынок быков рождается в неблагоприятных обстоятельствах. А на формирующихся рынках существует тенденция маятникового качания от крайнего оптимизма к крайнему пессимизму», — подчеркивает Джейн.

Филд черпает свой оптимизм в экономическом восстановлении страны, считая, что рост продолжится как минимум до середины 2018 года.

«Спрос подавляется, и поэтому экономический рост какое-то время будет продолжаться. Инфляция упала до 3,3%, и для России это неслыханное дело. В предстоящие год-два вполне возможны неоднократные понижения учетных ставок, что даст серьезный толчок росту экономики. Единственное, что может этому помешать — очередное крупное изменение нефтяных цен», — заявляет Филд.

Тем не менее, на долгосрочную перспективу он не испытывает большого оптимизма. «Мы считаем, что перспективы долгосрочного роста структурного тренда невелики, и то, что люди сегодня покупают российские акции, вовсе не значит, что страну ждет славное десятилетие или даже два. Все дело — в восстановлении экономического роста».

Филд не захотел говорить о конкретных компаниях, но в десятку его главных авуаров входят акции Сбербанка, а к компаниям с позициями выше индикативного уровня относятся крупнейшая в России группа розничной торговли X5 Retail Group и второй по величине оператор сотовой связи «Мегафон».

Сбербанк и Х5 это главные российские компании, чьи акции находятся «выше рынка», среди 126 фондов, за которыми следит Copley. За ними идут интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru, и нефтяная компания «Лукойл».

Говоря об Индии, которую низвергли с пьедестала, Филд отмечает, что она находилась в выигрышном положении просто

по умолчанию.

«Индия уже давно является фаворитом инвесторов в целом, хотя и не нашим фаворитом. У нее крупная экономика, огромный потенциал роста, очень низкое соотношение ВВП и доходовна душу населения, и она продолжает проводить реформы», — объясняет Филд.

«В целом, мнение о формирующихся рынках до прошлого года было довольно негативное, и поэтому, когда люди пессимистично оценивали другие страны, Индию считали настоящим раем по возможностям роста. Теперь же другие страны выглядят лучше. В Бразилии наблюдается рост, страхи по поводу китайских долгов ослабли, возник энтузиазм в отношении новых технологий, что помогает Южной Корее и Тайваню».

В результате «цены на индийские акции были настолько высоки, что котировки соответствовали периоду длительного и мощного роста. А потом возникло разочарование. Она закричала, что ее недооценивают по сравнению с другими странами», — говорит Филд. Это страна, где акции реализуются по цене, в 22,3 раза превышающей показатель прибыли в расчете на акцию.

Джейн добавляет: «Индия очень дорога. Она прошла большой путь от очень дешевого до одного из самых дорогих рынков».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели