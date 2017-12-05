/Поглед.инфо/ Изборите през март за президент ще се проведат в повратна точка на политическото бъдеще на Русия. Под повърхността на очакваната пълна победа на Путин обаче кипи трескава активност и се правят предложения за бъдещия президент, за възможността да се направят големи промени в конституцията и дори колко сериозно Путин управлява ежедневните дейности на страната.

18 години след избирането на Путин на президентския пост, отношението на хората към изборите е много различно - от безразличието към откровения цинизъм, внушава авторката на Financial Times. Повечето обикновени руснаци смятат, че не е възможен друг изход от гласуването, освен победата на Путин и на консултантите в Кремъл е трудно да създадат поне някакво подобие на състезание, продължава авторката; като се впуска в характеристиките на евентуалните кандидати – опоненти на Путин за президентския пост.

(рус.ез.)

Меняя правила: что будет после победы Путина на выборах?

Выборы президента России 2018 года

— Ожидается, что Путин на мартовских выборах одержит победу, но это голосование вызывает дебаты о его будущем.

— Путин победил в сирийской войне, но сможет ли он сохранить мир?

В большинстве стран подозрения в утечке радиации с ядерного объекта стали бы одной из главных новостей. Соперничающие между собой кандидаты в президенты в этом случае поехали бы на место аварии, побеседовали с напуганными избирателями и потребовали от властей провести расследование.

Но в Челябинскую область, где в сентябре, по всей видимости, возникло огромное радиоактивное облако, появился лишь один человек, претендующий на президентский пост. Это был оппозиционный кандидат Алексей Навальный, которому, скорее всего, запретят участвовать в мартовских президентских выборах.

Выступая неделю тому назад в Челябинске, Навальный заявил, что в «нормальной стране» кандидаты толпами устремились бы в пострадавший город. Но собравшиеся встретили его заявление озадаченным молчанием. «Идет предвыборная кампания, верно?— спросил их Навальный. — Вы ее не чувствуете?»

Надо сказать, что спустя 18 лет после прихода Путина на пост президента отношение к выборам очень разное — от безразличия до откровенного цинизма. Большинство простых россиян считает, что немыслим никакой иной исход голосования, кроме победы Путина, и кремлевским консультантам трудно создать хоть какое-то подобие состязательной гонки.

Тем не менее, мартовские выборы состоятся в переломный момент для политического будущего России. Под поверхностью вполне ожидаемой победы Путина идет лихорадочная деятельность, и звучат предположения о будущем президента, о возможности внесения серьезных изменений в конституцию и даже о том, насколько серьезно Путин руководит повседневной деятельностью страны.

«Вопрос не в том, кого выберут избиратели на пост руководителя страны на следующие шесть лет. Вопрос в том, как Путин передаст власть своему преемнику», — говорит политолог Николай Петров.

Пока об этом можно только догадываться. В отличие от Навального, который начал свою кампанию почти год тому назад, хотя ему наверняка откажут в официальной регистрации в качестве кандидата из-за судимости по надуманным обвинениям, президент вообще пока не сообщил, будет он баллотироваться или нет.

«В последние годы Путин выступал в разных политических амплуа, — говорит Петров. — Сегодня он — вождь». Это необычное слово, которое не используется со времен советского диктатора Иосифа Сталина.

Российские кандидаты

Владимир Жириновский. Этот 71-летний смутьян и националистический лидер Либерально-демократической партии неизменно присутствует в российской политической жизни с 1992 года. Его партия наряду с другими номинально оппозиционными партиями обеспечивает думскую поддержку кремлевской политики.

Геннадий Зюганов. Подобно Жириновскому Зюганов дважды баллотировался против Путина и часто подвергает его критике. Тем не менее, действует он в соответствии с кремлевскими интересами. Хотя этот 73-летний лидер коммунистов объявил о выдвижении своей кандидатуры, его партия может отдать предпочтение более молодому кандидату.

Ксения Собчак. Большинство россиян знает эту 36-летнюю светскую диву, которая является дочерью бывшего путинского наставника, однако многие ее недолюбливают. Кремль положительно относится к ее кандидатуре, полагая, что она заберет голоса у оппозиционного политика Алексея Навального. Но если она будет слишком сильно критиковать Путина, ей тоже могут отказать в регистрации.

Николай Петров утверждает, что заоблачные рейтинги популярности Путина основаны исключительно на его престиже военного руководителя, который он обрел посредством геополитических силовых игр, включая аннексию Крыма и военную кампанию в Сирии. «Сейчас просто невозможно превысить этот уровень избирательной экзальтации, поэтому любой результат на выборах может показаться шагом вниз с этого уровня», — добавляет он.

Меняя правила

Дефицита кандидатов на предстоящих выборах нет. Это и националистический подстрекатель Владимир Жириновский, и лидер коммунистов Геннадий Зюганов, и 36-летняя светская львица Ксения Собчак. Но поскольку президент не сделал ясное заявление о своих намерениях, в Москве ходит множество слухов и сплетен о том, что Путин может выдвинуть преемника на мартовских выборах. Это может быть его преданный помощник премьер-министр Дмитрий Медведев или один из малоизвестных бывших телохранителей, которым он в прошлом году раздал посты областных губернаторов.

Но сегодня такой сценарий кажется очень маловероятным. Самый поздний срок официального объявления кремлевского кандидата — это начало января. По этой причине у альтернативного кандидата просто не останется времени для проведения кампании. «Путин просто оттягивает этот момент до последнего, так как короткая предвыборная кампания даст ему свободу маневра», — говорит бывший кремлевский чиновник Алексей Чеснаков, ныне работающий директором Центра политической конъюнктуры.

Но после переизбрания Путина могут наступить большие перемены. И кремлевские приближенные, и независимые обозреватели считают, что в будущем году начнется процесс внесения изменений в конституцию, чтобы обеспечить Путину власть на перспективу, так как согласно существующим правилам, новый срок должен стать для него последним.

«Я абсолютно уверен в том, что Владимир Владимирович [Путин] и в 2024 году не откажется от власти, — написал в прошлом месяце в мессенджере Telegram главный редактор радиостанции „Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. — Это значит, что нужно будет изменить конфигурацию власти и передать главные полномочия не президенту, а другому институту».

Согласно российской конституции, президентские полномочия ограничены двумя сроками подряд. В 2008 году Путин обошел данное ограничение, дав возможность Медведеву баллотироваться в президенты, а сам перешел на должность премьер-министра, чтобы в 2012 году вернуться. Но повторить в 2024 году этот маневр, который в Москве прозвали «рокировкой», будет очень сложно.

«В 2008 году он знал, что вернется, но в 2024 году он будет стариком. Путин знает, что если повторит этот трюк с рокировкой, возникнет сопротивление, когда он попытается вмешиваться в работу президента в период междувластия», — говорит руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая.

Другие российские кандидаты

Григорий Явлинский. Этот 65-летний лидер самой старой либеральной партии России «Яблоко» начинал свою политическую карьеру в последние годы существования Советского Союза с плана экономических реформ. Это будет его последняя попытка выиграть президентские выборы. В некоторых регионах «Яблоко» пользуется значительной поддержкой, однако Явлинский отстает от Навального и от Собчак.

Борис Титов. «Партия роста» вначале не выдвигала своего руководителя 56-летнего Бориса Титова, но затем он выдвинул свою кандидатуру под давлением Кремля. Титов пользуется большим уважением из-за своей работы по защите российских бизнесменов от своевольных судебных преследований, будучи уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей, однако многие считают его псевдооппозиционным кандидатом, призванным подпортить шансы реальным оппозиционерам.

Екатерина Гордон. Телеведущая, певица и руководитель собственной юридической фирмы Гордон выступает на платформе защиты прав матерей-одиночек. Эта 37-летняя блондинка объявила о выдвижении своей кандидатуры почти сразу после того, как Собчак заявила о намерении баллотироваться.

Сейчас идут активные дискуссии о преобразованиях в Государственном совете, который является совещательным органом при президенте, и был создан при Путине. Существует мнение, что он станет главным органом управления, аналогичным по своей структуре центральному правительству Китая. Это даст Путину возможность возглавить Государственный совет, и тем самым, он обойдет ограничения на президентские сроки. «Должность президента сохранится, но это будет должность номинального главы государства. Либо же ее полностью отменят, — сказал один человек, знакомый с ходом дискуссий на эту тему. — Это можно также назвать моделью „Путин навсегда"».

Тем не менее, некоторые обозреватели полагают, что столь радикальные перемены слишком рискованны для Путина. «Его стиль руководства развивался во многом точно так же, как в Китае при Си Цзиньпине, но попытка копировать китайскую систему была бы ошибкой, — говорит Петров. — Возможно, сейчас предпринимаются попытки дать ему возможность сохранить определенное влияние и после официальной отставки, однако это тоже весьма рискованно, потому что Россия отличается от Китая, и в ней отсутствует опыт неформального руководства».

Создание фундамента для сохранения путинского влияния после окончания его следующего президентского срока — это не единственная причина лихорадочного мозгового штурма. Другая причина в том, как правит Путин в последние годы, особенно в сфере внутренней политики.

«Я совершенно не согласен с этими зловредные разговорами о том, как наш президент представляет себя в качестве вождя. Но за последние два-три года он во многом изменил стиль своего руководства, — сказал один человек, чья семья долгое время знакома с Путиным. — Самое важное в том, что он действительно сосредоточен на глобальных интересах нашей страны и на интересах ее безопасности, а повседневные вопросы решают другие. Такая структура руководства далеко не идеальна».

Знакомые с ходом дискуссии о реформах люди заявляют, что путинское окружение воспользовалось его усиливающейся усталостью и нежеланием заниматься внутренней политикой, и проводят свою собственную политику и даже проталкивают личные интересы.

«Путин по-прежнему решает некоторые самые важные вопросы, но многих других приходится приводить в порядок силой убеждения», — говорит Становая. Путин наложил вето на раздел государственной газовой монополии «Газпром» вопреки стремлению Игоря Сечина, который возглавляет государственную нефтяную компанию «Роснефть». Президент также противится повышению пенсионного возраста, хотя на этом постоянно настаивает его экономический советник Алексей Кудрин.

Однако другие вопросы, имеющие отношение к экономике, решаются почти без участия Путина. Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина получила карт-бланш в решении проблем ликвидности в банковском секторе, и в результате этого государство в этом году фактически взяло под свой контроль два крупнейших в стране частных банка.

Одна компания, принадлежащая другу детства Путина и его спарринг-партнеру по дзюдо Аркадию Ротенбергу, получила лицензию на систему взимания платы с грузового транспорта, которая вызвала острые противоречия. Президент не вмешивался в этот вопрос до тех пор, пока увеличение издержек небольших транспортных компаний не вызвало продолжительные протесты.

Другой близкий друг Путина Сергей Чемезов, возглавляющий государственную оборонную компанию «Ростех», недавно также одержал победу. Протеже Чемезова министр промышленности Денис Мантуров поддержал идею слияния «Объединенной авиастроительной корпорации», которая производит военные самолеты Сухого, с «Ростехом». Оба руководителя заявили, что это решение не потребовало утверждения Кремля.

Еще одним отражением ослабления контроля Путина за внутренними событиями является судебное преследование бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, которого обвинили в коррупции после того, как он выступил против планов «Роснефти» по приобретению своего более мелкого конкурента. Год назад в штаб-квартире «Роснефти» было проведена специальная операция, которая закончилась арестом Улюкаева. В этой операции участвовал сам Сечин, который знаком с Путиным с ранних лет их работы в спецслужбах.

Суд над Улюкаевым продолжается, и сегодня мы видим противоречия между версией событий в изложении экс-министра и показаниями Сечина. Эти противоречия обсуждаются открыто, являясь признакам публичного конфликта. По словам аналитиков, этот конфликт был бы невозможен, если бы решение о преследовании Улюкаева утвердил Путин.

Наблюдая сверху

Сегодня, когда Россия готовится к последнему сроку своего президента, представители политической элиты стремятся отстоять свои интересы на долгие годы вперед посредством конституционных изменений.

Связанный с президентом человек говорит, что причиной междоусобицы являются недостатки, имеющиеся в конституции, поскольку они позволяют существовать соперничающим между собой центрам власти, которые сложились в президентской администрации и в правительстве. В связи с этим была выдвинута идея о слиянии правительства с президентской администрацией. Такая система действует в США.

По словам аналитиков, о чем бы ни мечтали сегодня подчиненные Путина, идущие между ними дебаты носят в основном абстрактный характер, и такая ситуация сохранится до тех пор, пока президент не решит, как он хочет консолидировать свою власть.

«Он может себе позволить вздремнуть, урча, впуская и выпуская огромные когти и приоткрывая один глаз на своей полосатой морде, — сказал во время недавней радиопередачи тележурналист Александр Невзоров, сравнивший Путина со спящим тигром. — Он может позволить себе посмотреть, как танцуют перед ним разные политические мыши».

В преддверии ожидаемых конституционных поправок думский депутат от лояльной Кремлю коммунистической партии Владимир Бортко внес на рассмотрение проект закона о созыве Конституционного собрания, которое проводится в знаковые моменты, когда вносятся базовые изменения в содержание конституции. По его словам, основной закон страны, «написанный либералами» в разгульные 1990-е годы, уже не соответствует своему предназначению.

Тем не менее, кремлевские критики предупреждают о том, что хотя Путин доминирует в российской политической жизни на протяжении 18 лет, он может столкнуться с серьезными трудностями, если попытается внести изменения в конституцию в том объеме, в каком пожелает.

«Кремль устранил так много сдержек и противовесов в местной и региональной политике, и так сильно сузил спектр политических дебатов на всех уровнях, что теперь у него уже нет канала для получения точной информации о том, что происходит на местах», — говорит Петров. Он считает, что чрезмерное сосредоточение власти в руках Путина мешает преданным режиму молодым политикам накапливать те ресурсы и влияние, которые понадобятся его реальному преемнику. «По иронии судьбы, это означает следующее. Пройдет несколько лет, и когда вопрос о передаче власти действительно станет актуален, единственным готовым к этому политиком будет Навальный, который создал базу поддержки и сеть организаций по всей стране», — добавляет Петров. Сам Навальный предельно ясно показал, что он готов вести долгую борьбу. Но пока он может лишь с цинизмом наблюдать за тем, как Кремль готовится к выборам.

«Сидящие в Москве люди, которые называют себя кандидатами в президенты, и их штабы занимаются лишь тем, что два раза в неделю пишут по полстраницы. А их пресс-секретари рассылают эти тексты. Политические аналитики и эксперты обсуждает шансы и скрытые сигналы, — написал он в Telegram. — Вот это классная борьба за власть»

Спортивная звезда поддерживает президента-патриота

Александра Овечкина в Вашингтоне знают практически все. Если кто-то не видел, как он играет в хоккей за «Вашингтон Кэпитал», они наверняка видели, как он рекламирует пиццу Papa John's.

Сегодня эта российская звезда НХЛ поставила свою харизму на службу Владимира Путина. В прошлом месяце Овечкин учредил, как он его называет, общественное движение в поддержку российского президента. Не исключено, что оно станет платформой для путинской кампании переизбрания в ходе весенних выборов.

«Я создал Putin Team, чтобы объединить всех тех, кто гордится Россией и нашим президентом, и кто хочет сделать нашу страну сильнее», — заявил Овечкин на вебсайте, который призывает присоединиться к этому движению других знаменитостей.

Сегодня очень мало известно о том, что будет делать это движение, но его членами уже стали сотни человек, в том числе, известные спортсмены и представители творческой интеллигенции. Платиновая блондинка и певица Полина Гагарина заговорила о семейных ценностях и о доверии, назвав это причиной своей поддержке Путина. Чемпионка Олимпийских игр по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которую не пустили в Рио на Олимпиаду из-за российского допингового скандала, хвалит Путина за его «порядочность».

Тема патриотизма способствует укреплению одного из главных достоинств российского президента: рейтинги его популярности по-прежнему превышают 80%, так как общество считает, что он восстановил достоинство России. По словам аналитика из Левада-Центра Дениса Волкова, многие избиратели сегодня уже не отличают Путина от государства.

Поэтому, как считают некоторые политологи, Путин может отойти в сторону от непопулярной партии «Единая Россия» и баллотироваться на аполитичной на первый взгляд платформе. Это во многом будет похоже на инициативу Овечкина.

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