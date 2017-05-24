/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп много се гордее, че е непредсказуем. Президентът на САЩ често се хвали, че за разлика от Барак Обама, не демонстрира пред света какво планира. Но сега, във връзка с първото му официално посещение в чужбина, разходите, произтичащи от неговата непредсказуемост, стават очевидни. Много от съюзниците на САЩ са разтревожени и объркани, а противниците на Америка, по-специално Китай и Русия, използват ситуацията в своя изгода.

Проблемът е в това, че г-н Тръмп е склонен да гледа на другите страни като на конкуренти в бизнеса, които трябва или да бъдат или омайвани, или изтласквани. Президентът нарича това "изкуството на сделката." Но непредсказуемостта в дипломацията е опасна, особено когато иде реч за съюзници, които трябва да бъдат убеждавани в последователността на американската политика. Тези страни градят стратегията си върху вярата в стабилността и надеждността на Съединените щати.

(рус.ез.)

Непредсказуемость Дональда Трампа дестабилизирует мир

Президент Трамп

Дональд Трамп очень гордится своей непредсказуемостью. Президент США часто хвастается, что он — в отличие от Барака Обамы — не демонстрирует всему миру, что именно он планирует сделать. Однако сейчас, во время первой президентской зарубежной поездки г-на Трампа, издержки его непредсказуемости становятся очевидными. Многие из союзников Америки встревожены и растеряны, а противники Америки — и в особенности Китай и Россия — пользуются происходящим к своей выгоде.

Проблема заключается в том, что г-н Трамп склонен относиться к иностранным странам как к конкурентам по бизнесу, которых надо либо очаровывать, либо выбивать из колеи. Президент называет это «искусством сделки». Однако в дипломатии непредсказуемость бывает опасна — особенно, когда речь идет о союзниках, которых необходимо убеждать в последовательности американской политики. Эти страны строят свою глобальную стратегию на вере в стабильность и надежность США. Когда г-н Трамп намекает, что ключевым обязательствам Америки — от НАТО до Североамериканской зоны свободной торговли — возможно, больше не следует доверять, он подрывает веру в то, что можно доверять самой Америке. А так как возглавляемые США альянсы служат опорой всей международной системы безопасности, это может в результате грозить мировой нестабильностью.

Тот факт, что г-н Трамп обратился на этой неделе к союзникам в Саудовской Аравии и в Израиле с рядом успокоительных заявлений — и, возможно, сделает то же самое в Брюсселе — не отменяет неопределенности, которую президент успел создать до этого.

Фактически, миру сейчас приходится иметь дело с тремя уровнями неопределенности, связанной с г-ном Трампом. К первому относится политический курс президента, ко второму — его темперамент, к третьему — устойчивость его положения. На фоне бушующих сейчас в Вашингтоне скандалов вполне оправданно задаваться вопросом о том, будет ли г-н Трамп занимать свой пост через год.

На политическом уровне г-н Трамп уже совершил несколько головокружительных маневров. В ходе своего визита в Саудовскую Аравию он назвал ислам «одной из великих мировых религий», хотя перед этим призывал запретить всем мусульманам въезд в Соединенные Штаты. Он объявил, что НАТО «изжила себя», а затем это опроверг. Он назвал Китай валютным манипулятором, а потом передумал.

Он осудил гуманитарные интервенции на Ближнем Востоке, а затем ударил ракетами по Сирии, чтобы наказать ее режим за использование химического оружия. Он хвалит то Брексит, то Евросоюз. Его отношения с Россией — загадка внутри головоломки.

Да, президента Обаму тоже иногда обвиняли в непостоянстве по отношению к союзникам. Начиная свое зарубежное турне с Саудовской Аравии и Израиля, г-н Трамп пытается наладить контакт с двумя странами, которые были особенно недовольны администрацией Обамы.

Однако, хотя Саудовская Аравия и Израиль — часть небольшой группы союзников США, которые радовались победе г-на Трампа, даже они недовольны неоднозначностью позиции Белого дома. В ходе своей кампании г-н Трамп обещал разорвать ядерную сделку с Ираном, которая крайне не нравилась Саудовской Аравии. Тем не менее, несмотря на жесткие слова, сказанные им про Иран в Эр-Рияде, г-н Трамп, судя по всему, пока соблюдает условия этой сделки. Он также обещал перевести посольство США в Израиле в Иерусалим, но теперь, похоже, передумал.

В обоих случаях президент США, скорее всего, принял правильное решение, отказавшись от неразумных предвыборных обещаний, но это не отменяет впечатления о нем как о человеке, на слово которого нельзя положиться, сложившегося в стране и за рубежом.

Сомнения, связанные с особенностями личности и темперамента г-на Трампа, усиливаются с каждым резким «твитом» из Белого дома. Каждому союзнику США теперь придется дважды подумать, прежде чем решать, может ли он полагаться на обязательства этой администрации. Что если г-н Трамп изменит свою позицию? А если его президентская власть с грохотом рухнет, не придется ли расплачиваться за слишком тесное сближение с его Белым домом?

Чем больше возникает вопросов о международной роли Америки в эпоху Трампа, тем активнее соперничающие со сверхдержавой на международной арене страны извлекают выгоды из этой ситуации — что вполне естественно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с трудом скрывал свое радостное настроение в ходе визита к г-ну Трампу в Овальный кабинет.

Именно тогда г-н Трамп, по-видимому, сказал собеседникам, что он уволил главу Федерального бюро расследований, потому что тот — «полный псих». Россия также, пользуясь тем, что Запад занят своими проблемами, укрепляет свои позиции на Балканах и на Ближнем Востоке.

В свою очередь, поражает контраст между вашингтонским хаосом и уверенностью Пекина. На той же самой неделе, когда администрация Трампа беспорядочно металась, пытаясь справиться с последствиями увольнения Джеймса Коми (James Comey), президент Си Цзиньпин принимал у себя в стране самую большую группу высокопоставленных иностранных гостей со времен Пекинской олимпиады 2008 года. Китайский проект «Один пояс и один путь», предполагающий многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру по всей Евразии, привлек в столицу Китай представителей более 100 заинтересованных стран. Если будет построена хотя бы половина обещанных объектов, это будет означать создание ориентированной на Китай инфраструктурной сети, которая будет обладать огромной экономической и геополитической значимостью.

Богатство Китая, его дальновидность и уверенность в будущем заставляют сейчас многих говорить об «азиатском столетии». Президентское правление Трампа, напротив, рискует стать символом упадка Запада.

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