/Поглед.инфо/ Западната преса не прикрива възмущението си от резултата от срещата на върха на НАТО, на която Доналд Тръмп присъства за първи път в качеството си на американски президент. Заболя ги не това, което каза лидерът на САЩ, а това, което той не каза.

От Тръмп очакваха да каже, че САЩ ще продължат да защитават съюзниците си от НАТО. Това очакваха не само поляците и прибалтийците, но и лидерите на Западна Европа. Но не се случи. Целият ход на срещата и приетите решения, ръководителите на НАТО настроиха според желанията на Тръмп, коментира радиостанция „Дойче веле”.

Отказът на американския президент публично да изрази подкрепата си за принципа на колективната отбрана, залегнал в член 5 от договора на алианса, предизвика шок. "Отказът на Тръмп е разрушителен удар по съюзниците на САЩ в НАТО, тъй като той отразява дълбоките разногласия между членовете по въпроса за националната им сигурност и носи в себе си семената на бъдеща криза", писа британският вестник The Financial Times. Според вестника, на срещата на върха в Брюксел изплуваха дълбоките разногласия между Тръмп и лидерите на Европейския съюз по отношение на Русия, търговията и климата...

(рус.ез.)

«Это разрушительный удар по союзникам США в НАТО»

Западная пресса не скрывает своей обиды в связи с итогами саммита НАТО – дебютного для Дональда Трампа. Ее задело не то, что сказал там американский лидер, а то, что он не сказал. От Трампа так ждали слов о том, что США будут по-прежнему защищать союзников по НАТО. Этих слов ждали не только поляки и прибалты, но и лидеры Западной Европы. Но не дождались.



Лидеры НАТО подстроили весь ход и решения саммита под желания Трампа, пишет Deutsche Welle. «В ответ они ожидали, что Трамп как минимум заявит о солидарности с блоком и публично опровергнет свои прошлые измышления, что «НАТО как организация устарела», – считает DW.



Справедливо было и ожидание стран – членов альянса того, что США придерживаются пятой статьи Устава НАТО о коллективной безопасности, поскольку сами страны – члены НАТО в пятницу согласились войти в американскую антиигиловскую коалицию, дабы помочь США в борьбе с терроризмом. Однако Трамп все подарки принял как должное и остался верным принципу «этого мало». Свою энергию он снова пустил на критику подавляющего большинства стран-членов, которые недоплачивают альянсу. Немецкий портал также обратил внимание на то, как презрительно поджала губы канцлер Ангела Меркель во время речи Трампа.



Отказ от публичного выражения приверженности принципу коллективной обороны НАТО – 5-й статьи – вызвал шок. Бывший посол в НАТО Николас Бернс напомнил, что «каждый президент США со времен Трумэна» обещал придерживаться 5-й статьи. «Отказ Трампа – это разрушительный удар по союзникам США в НАТО, поскольку он отражает глубокие разногласия в его команде по национальной безопасности и несет в себе семена будущего кризиса», – сказал газете The Financial Times (FT) научный сотрудник Центра США и Европы Брукингского института Томас Райт.



Как пишет эта газета, саммит в Брюсселе показал глубокие разногласия Трампа с лидерами Евросоюза по России, торговле и климату. Даже обед американского президента с Эммануэлем Макроном прошел в суровой атмосфере – он начался со столь резкого рукопожатия, что их костяшки пальцев побелели, а челюсти сжались. Кроме того, обращает внимание газета, Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича, чтобы занять место в первом ряду во время фотографирования лидеров.



То, что Трамп, вопреки ожиданиям, так и не заявил о своей приверженности принципу коллективной обороны блока, пишет британская газета The Guardian, сохранило у союзников Америки неуверенность насчет намерений Вашингтона. Как указывает издание, Трамп показал, что готовность США прийти на помощь союзнику может зависеть от того, сколько этот союзник тратит на военные нужды.



За спиной у Трампа померещилась «рука Москвы»



Первое участие Трампа в саммите НАТО было отличной возможностью объединить альянс. Однако сейчас он разрознен более чем когда-либо. Правда, анонимный источник в Белом доме отметил, что приверженность Вашингтона принципу коллективной обороны понятна и без слов. Однако The Guardian жалуется, что для союзников, особенно для европейских, граничащих со «все более напористой» Россией, важно было услышать это из уст самого президента.



Отказ Трампа подтвердить принцип коллективной обороны НАТО и критиковать Путина только усиливает распространенные заявления о том, что «у России есть какие-то рычаги влияния» на него, признается издание.



Пока лидеры НАТО заседали в Брюсселе, германская газета Die Welt обнародовала сенсационные итоги соцопроса, проведенного авторитетным вашингтонским Pew Research Center в преддверии встречи в верхах, напомнив, что в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО Германия и ее партнеры должны защищать страны Восточной Европы. Однако большинство жителей ФРГ, оказывается, с этим не согласны. Как уточняет газета, 53% респондентов высказались против военной помощи таким партнерам, как Эстония, Польша или Латвия, в случае возможного нападения России. Причем на востоке Германии (то есть в бывшей ГДР) военную помощь поддерживает лишь 29% респондентов, в то время как на Западе их число достигает 43%. «Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что поддержка Америкой альянса в случае агрессии со стороны России будет зависеть от того, отчисляют ли страны НАТО на оборонные нужды 2% от ВВП. Эти заявления не забыты», – пишет немецкая газета (цитата по Inosmi.ru).



На самом деле Трамп хочет денег



В России демарш Трампа восприняли гораздо трезвее. И политики, и эксперты сочли, что Трамп припугнул союзников, чтобы, в первую очередь, выбить из них деньги.



«Трамп – бизнесмен. Он все просчитывает», – пояснил газете ВЗГЛЯД член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов. «Поддержать принцип коллективной защиты НАТО он может только тогда, когда партнеры по НАТО из Европы начнут выполнять свои обязательства по оплате 2% от ВВП. А сейчас он будет держать паузу и выжимать из них обязательства, которые они дали, – до предела экономических возможностей», – отметил сенатор. Однако он согласен: Трамп дал понять союзникам, что в случае неуплаты они могут не рассчитывать на защиту США.



Польша будет следующей страной, которая поднимет расходы до 2%, потому что там очень сильно развязана антироссийская истерия, добавил собеседник. Он напомнил, что столь же сильна она в Латвии и Литве. «Но только Польша сегодня может позволить себе усиливать военный бюджет. Латвия и Литва живут только на субсидии Евросоюза, и вряд ли Брюссель позволит им эти деньги вкладывать в военную инфраструктуру, то есть фактически перекачивать их в американский бюджет», – предположил Морозов.



«70% из всех вооружений, которые проходят по стандартам НАТО, – американские. Это главная задача Трампа – привезти домой это решение НАТО и показать всем тем, кто сомневается в его силе, напористости, что он мощный лидер, что он вновь сделает Америку великой», – полагает сенатор.



«Трамп отказался подтвердить принцип коллективной обороны по той простой причине, что он не очень понимает, за что платить», ведь НАТО становится проектом, который не окупается, добавил член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД Кирилл Коктыш. «Задача Трампа – обеспечить финансовые потоки обратно в США, ему нужны реальные деньги. И в этом плане союзничество по НАТО будет означать не только привилегии по безопасности, но и почетную обязанность платить, причем по полной программе», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.



Официальная версия: у НАТО все хорошо



Если же судить по заявлениям генсека альянса Йенса Столтенберга, никаких «шоков» или «ударов по союзникам» не было, а саммит прошел в деловой гармоничной атмосфере. Так, главным стало решение подготовить план роста военных расходов до требуемых Трампом 2% ВВП, заявил он на итоговой пресс-конференции. «Первая оценка реализации этих планов пройдет в декабре на встрече министров иностранных дел НАТО», – сообщил генсек.



Причем этот рост расходов Столтенберг объявил «пропорциональным ответом» на действия России. Ему анонимно вторил член делегации США: «Действия Трампа действительно повышают способность НАТО сдерживать любую агрессию на границах альянса, в том числе со стороны России», – подчеркнул он.



Как уже писала газета ВЗГЛЯД, выступая накануне в Брюсселе, Трамп поставил Россию в один ряд с крупнейшими угрозами миру: НАТО будущего должно сосредоточиться на угрозах терроризма, миграции, а также со стороны России, с Востока и Юга, заявил Трамп. До этого с заявлениями о российской угрозе выступала лишь его администрация, но сам Трамп избегал подобных обвинений.



Но Столтенберг напомнил, что «НАТО – оборонительный союз, не стремится к конфронтации с Россией, мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с ней». На это в пятницу ответил постпред России при альянсе Александр Грушко. США хотят на предстоящий 2018 год получить от партнеров 4,8 млрд долларов, по сравнению с нынешними 3,7 млрд, что означает увеличение военных расходов на 40%. Это поможет США разместить в Европе, к примеру, еще одну бригаду, на чем настаивают в Пентагоне в последнее время, подчеркнул он.



Политологи не удивлены поведением Столтенберга, который увязывает рост бюджета НАТО на 40 процентов с поведением России. «У Европы пока нет другого стимула и основания платить, кроме как противостоять России. Понятно, что Столтенберг не может отойти от привычных речевых формул, которые он долго озвучивал», – резюмировал эксперт. Также крайне маловероятно, что из дополнительных бюджетов что-то перепадет, например, Грузии или Украине. «Это будет обострять ситуацию здесь, что явно не входит в намерения Трампа. У него и так хватает проблем», – указал Коктыш.



По его мнению, отвертеться от выплаты двух процентов от ВВП никому не удастся. «Разговор будет: либо вы оплачиваете свои счета, либо вы находитесь не в своей весовой категории», – добавил Коктыш. «Вероятно, требуемые Трампом средства за пределы США не выйдут. Они пойдут в первую очередь на затыкание дырок, решение проблем американского ВПК, на модернизацию которого нужно порядка 4 триллионов долларов в течение ближайших 4–5 лет», – заявил политолог, добавив, что расходы на европейскую оборону будут вторичны на фоне модернизации американских вооруженных сил.

