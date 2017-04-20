/Поглед.инфо/ Продажбите на селскостопански продукти надхвърлиха продажбите на оръжие и станаха вторият по значение износен сектор в Русия. През миналата година Русия стана най-големият износител на зърно в света, продавайки над 34 милиона тона.

Някои анализатори смятат, че президентът Путин използва санкциите, като средство за постигане на стратегическа цел – да направи Русия самодостатъчна в продоволствено отношение. Успехът не се ограничава само до зърното. Русия напълно замени вноса на свинско и пилешко месо с продукти от местното производство. Тя се превърна и в един от водещите производители на захарно цвекло; а производството на оранжерийни зеленчуци се увеличи с 30% в сравнение с миналата година.

(рус.ез.)

Сельское хозяйство России расцвело на фоне санкций

Санкции: кто кого

Сельскохозяйственные продажи превысили продажи оружия и стали вторым по величине экспортным сектором России

Когда ЕС и США ввели санкции против отдельных секторов российской экономики в ответ на военную интервенцию на Украину, некоторые местные чиновники увидели в этом новые возможности. По их словам, наряду с падением рубля это может стимулировать развитие отечественного бизнеса, благоприятствуя импортозамещению и делая экспортные товары более конкурентоспособными.

Многие западные аналитики и инвесторы отнеслись к этому скептически. Но как минимум в одном секторе экономики — сельском хозяйстве и связанных областях — оптимизм оправдался. В прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире, продав более 34 миллионов тонн. Общее производство зерна в России побило рекорд, достигнув 119 миллионов тонн. Размах поражает, потому что еще всего 15 лет назад Россия зерно исключительно закупала.

Успех не ограничивается зерном. Россия полностью заменила импортную свинину и курятину продуктами отечественного производства. Она стала одним из ведущих производителей сахарной свеклы, а производство тепличных овощей выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом.

Хотя сельское хозяйство все равно остается далеко позади нефтегазового сектора, оно перегнало продажи оружия и стало вторым по величине экспортным сектором России.

На самом деле, западные санкции имеют к этому мало отношения. Более слабый рубль, который подстегнул экспорт и сделал импорт более дорогим, стал, прежде всего, следствием падения цен на нефть. Санкции, которые способствовали импортозамещению, были введены самой Россией — якобы в ответ на множество западных запретов на ввоз продуктов. Эти санкции, возможно, даже больнее ударили по российским потребителям, лишив их любимой еды вроде французских сыров, а также спровоцировав инфляцию, чем это сделали многие из стран-экспортеров. Некоторые аналитики предполагают, что президент Владимир Путин использовал санкции как прикрытие для достижения стратегической цели, которую он наметил еще раньше, а именно — сделать Россию самодостаточной в продовольственном плане. Кроме того, российское правительство увеличило субсидии фермерам. Сектор также выиграл от того, что в последнее десятилетие были разрешены частные продажи земли, хотя цены по мировым стандартам и остаются низкими. Все эти изменения, наконец, позволили России использовать некоторые преимущества своих природных богатств. Очень плодородный чернозем областей центральной и южной России находится близко к экспортным терминалам Черного моря, благодаря чему удобно поставлять зерно крупным импортерам пшеницы в Северной Африке и на Ближнем Востоке, например, Турции и Египту.

Андрей Гуриев, исполнительный директор производящей фосфорные удобрения компании «ФосАгро», зарегистрированной на Лондонской бирже, говорит, что девальвация рубля создала «фантастическую ценовую среду для всего, что может производить сельскохозяйственный сектор». Добавьте к этому снижение цен на удобрения и топливо — и «однажды российское сельское хозяйство станет чертовски прибыльным».

В глобальной перспективе слабый рынок сельскохозяйственных товаров столкнулся со спросом и ценами на удобрения как раз одновременно с появлением новых возможностей. Но «ФосАгро» и другие русские производители удобрений очень выигрывают от сельскохозяйственного бума на внутреннем рынке, где за прошлый год потребление сельскохозяйственных химикатов выросло на 16% во сравнению с 2,2% во всем мире, согласно предварительным данным Международной ассоциации удобрений.

Крупных российских сельскохозяйственных компаний относительно немного. Но с марта 2014 года, когда были введены санкции, акции производителя мяса «Черкизово» подскочили на 63%, что намного выше 45 % роста индекса на рублевой Московской бирже. Акции «ФосАгро» выросли на 85% в рублевом выражении, а стоимость акций компании «Акрон», еще одного производителя минеральных удобрений, утроилась. Развитие российского сельского хозяйства и связанных секторов потенциально может продолжаться и дальше, так как рост доходов позволяет группам фермеров вкладывать средства в технологии и использовать больше удобрений, тем самым наращивая продуктивность в этих неравных условиях.

Самые впечатляющие возможности имеются в Азии, где России принадлежит полоса плодородных земель вдоль границы с Китаем. Там и почва и климат очень хороши для выращивания сои — и находятся они примерно в тех же широтах, что и большие зернопроизводящие районы США. Поскольку экспорт продуктов питания в Китай все еще находится в зачаточном состоянии, развитие этого сектора может занять годы, если не десятилетия. Но даже и без этого сельскохозяйственный бум в России показывает, что, несмотря на санкции и неважное состояние отношений с Западом, у российского рынка есть множество возможностей и преимуществ.

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