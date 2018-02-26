/Поглед.инфо/ Идеята за създаването на напълно автономни системи на летално оръжие има не малко противници, но това не пречи на големите държави да се занимават с разработването на роботи – убийци. Бундесверът за сега изключва възможността за разработване или купуване на подобни оръжейни системи, но САЩ, Русия и Китай активно развиват своя военна робототехника – вероятно поради опасението да не изостанат в надпреварата във въоръжаването на бъдещето, пише немското списание Focus Online.

Будесверът изключва възможността за покупка на роботи, които могат да бъдат използвани като смъртоносно оръжие, съобщава немското списание Focus Online. Ръководителят на кибернетичната и информационната служби на Бундесвера подчерта, че военните на Германия се придържат към ясна позиция по този въпрос и нямат намерение да купуват подобни автономни системи.

Както се съобщава в статията, в днешно време още няма никакви официални правила, ограничаващи разпространението на роботи, насочени към унищожаване на противника и не е известно дали накрая те ще бъдат забранени на международно ниво. Скептиците се опасяват, че с течение на времето те могат да се развиват и да започнат да вземат решения, които за човека ще бъдат вече необясними.

Международната кампания, призоваваща да се спрат роботите – убийци, вече настоява за премахването на смъртоносните автономни системи за въоръжаване. В нея участват повече от 60 НПО, в това число Amnesty International и Human Rights Watch. Всички те искат пълната забрана върху разработването, производството и използването на подобни системи. До сега основната идея са подкрепили 22 държави. Според тях крайно важно е да се запази човешкият контрол над оръжието.

(рус.ез.)

После долгих усилий со стороны участников кампании ООН включила вопрос об автоматическом оружии в свою повестку в 2013 году, однако с тех пор мало что было сделано, отмечает издание. Экспертная комиссия ООН должна принять решение по поводу запрета автономных боевых роботов. Однако пока в ООН нет даже единого мнения относительно того, что можно считать смертельным автономным оружием.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поддерживает идею запретить подобные системы вооружений. Он опасается, что в скором времени вместо солдат в атаку пойдут полчища роботов. По версии многих критиков, проблема заключается в том, что у таких оружейных систем отсутствует одна важная деталь: совесть. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что можно создать системы, которые научатся действовать в соответствии с определёнными установками — например, соблюдая международное право.

Как отмечает издание, до сих пор ни одно государство не применяло полностью автоматизированные системы вооружений в боевых операциях, однако ситуация может измениться. Такие крупные державы, как США, Россия и Китай, уже готовятся к применению роботов-убийц в военных действиях, уверяет немецкий журнал. Возможно, они делают это из страха, что в противном случае могут оказаться среди отстающих в будущей гонке вооружений и, в частности, роботов-убийц, полагает автор статьи. Бундесвер пока исключает возможность приобретения таких систем вооружений, однако следует настраиваться на то, что однажды немецкие военнослужащие могут столкнуться с необходимостью противостоять подобным полностью автономным оружейным системам, подчёркивает Focus.

Военные США уже достигли немалых успехов в разработке боевых беспилотников, сообщается в статье. В октябре 2016 года Пентагон провёл испытания 103 беспилотных аппаратов размером с птицу. Испытания показали, что они способны без человеческого участия принять решение о формировании строя и поддерживать его на протяжении всего полёта.

Несмотря на критику, собственные разработки ведёт и Россия. В 2014 году российское Министерство обороны развернуло масштабный план по развитию военной робототехники до 2025 года. В 2016 году Россия начала проводить ежегодную конференцию «Роботизация вооружённых сил Российской Федерации». Кроме того, президент Владимир Путин заявлял, что страна, лидирующая в разработке автономных систем вооружений, будет править миром, утверждает немецкий журнал.

Как сообщается в статье, Китай уже применяет беспилотники в горячих точках по всему миру, однако они не автономные и нуждаются в человеческом контроле. Однако в последнее время страна повысила инвестиции в разработку автономных систем вооружений, пишет Focus.

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