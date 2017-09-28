/Поглед.инфо/ Санкциите не оказват реално влияние върху руския "Газпром". Според изследване на рейтинговата агенция S & P Global Platts на пазарните позиции и ликвидността на 250 водещи енергийни компании, руският концерн е сложил край на 12-годишното господство на най-голямата досега енергийна компания в света – Exxon.

Това говори за способността на ръководството на "Газпром" да запази позицията си на водещ чуждестранен доставчик на газ в Европа - пазар, на който САЩ отчаяно се опитват да се закрепят.

(рус.ез.)

Какие санкции? Российская компания сместила Exxon с пьедестала

Санкции не оказывают какого-либо реального воздействия на российского нефтяного и газового гиганта Газпром. Согласно опубликованному в воскресенье рейтингу агентства S&P Global Platts, этот российский концерн положил конец с 12-летнему господству Exxon в качестве крупнейшей в мире энергетической компании.

В ежегодном рейтинге агентства Platts представлены 250 ведущих энергетических компаний на основе оценки их активов, прибыли, доходов и выручки от инвестированного капитала. У всех фигурирующих в этом списке компаний стоимость активов превышает 5,5 миллиарда долларов. Тот факт, что Газпром занял первое место, свидетельствует о способности его менеджмента выдерживать низкие цены на нефть и природный газ, запреты на получение кредитов по низким ставкам в Европе и сохранять позицию ведущего иностранного поставщика природного газа в Европу — то есть на тот рынок, на котором Соединенные Штаты отчаянно пытаются закрепиться.

Главным акционером Газпрома является российское государство, и эта компания занимается природным газом, тогда как ее дочернее предприятие Газпром Нефть является одной из крупнейших в стране нефтяных фирм.

Газпром с годами приобрел сомнительную репутацию, в основном из-за своих судебных разбирательств с Украиной. На самом деле, сделка с Газпромом вместо торговой сделки с Европой привела в конечном итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича в 2014 году, и это стало причиной схождения Киева со своей традиционной и ориентированной на Москву орбиты.

Летом того же года в отношении России были введены санкции, и произошло это из-за аннексии Крыма, где традиционно базируется ее Черноморский флот, а также из-за поддержки сепаратистского движения на востоке Украины. Газпром находится в числе попавших под санкции компаний. Конгресс запретил американским компаниям поставлять ему буровое оборудование для добычи природного газа и нефти, а также осуществлять обмены технологиями, которые могли бы помочь Газпрому получить опыт разработки сланцевых месторождений.

Ничто из перечисленного не оказало какого-либо заметного воздействия на Газпром. Вместо этого он с третьего места поднялся на первое, сместив с него Exxon, компанию, которой сегодня запрещено участвовать в совместных предприятиях с Роснефтью, еще одной попавшей под санкции российской энергетическом компанией. Роснефть занимает 22 место в опубликованном списке.

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