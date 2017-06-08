/Поглед.инфо/ През 1914 г. бе Сараево, а през 2017 г. – Доха? Свидетели сме на сходен исторически момент, равносилен на убийството на наследника на Австро-Унгарския трон. Но този път сблъсъкът може да започне между войските на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, от една страна, и на иранската армия, от друга. Вашингтон трябва да действа много бързо, за да се спре тази война.

Формално, целта на Саудитска Арабия и ОАЕ е Катар, който не е съгласен с общото мнение на страните от Персийския залив спрямо Иран. Рияд и други три арабски страни прекъснаха отношенията си с богатото на газ емирство. Газовите находища са концентрирани главно в офшорната зона, която разделя Катар и Техеран. Засега Катар добива оттам повече въглеводороди от Иран. Отговорът на Иран е, че ще позволи на Катар да използват три от своите пристанища, за да внася необходимите за страната продоволствия. Рияд и Абу Даби виждат в този жест потвърждение на предателската връзка на Доха с Техеран.

(рус.ез.)

Дипломатическая изоляция Катара спровоцирует новую большую войну?

Суннитские страны Персидского залива давно уже рвутся в бой с Ираном. Теперь они получили необходимое оправдание.

В 1914-м было Сараево, а в 2017 будет Доха? Мы стали свидетелями исторического момента сродни убийству наследника австро-венгерского престола, которое привело к Первой мировой войне. Но на сей раз столкновение может начаться между войсками Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с одной стороны, и армией Ирана с другой. Вашингтону надо действовать очень быстро, дабы остановить сползание к этой войне, а не ждать, когда начнется кровавая бойня.

Номинально целью для Саудовской Аравии и ОАЭ является Катар, который уже давно не соглашается с общим мнением стран Персидского залива относительно Ирана. Эр-Рияд и многие другие арабские страны в понедельник разорвали отношения с этим обогатившимся на газе эмиратом, а Саудовская Аравия запретила катарским самолетам полеты через свою территорию, закрыла сухопутную границу и транзит катарских судов через свои воды. По любым меркам это фактически повод к войне. Для сравнения: начавшаяся полвека назад Шестидневная война была вызвана тем, что Египет закрыл пролив Эт-Тиран, лишив таким образом Израиль выхода в Красное море.

Иран в ответ заявил, что разрешит Катару пользоваться тремя своими портами, чтобы импортировать через них необходимое стране продовольствие. Эр-Рияд и Абу-Даби наверняка увидят в этом жесте подтверждение предательских связей Дохи с Тегераном.

Есть как минимум две повествовательные линии, объясняющие, как мы до этого докатились. Если верить правительству Катара, 24 мая хакеры осуществили взлом его официального агентства новостей Qatar News Agency и передали фальшивую новость о том, что эмир Тамим бин Хамад Аль Тани заявил: «Для враждебности арабов по отношению к Ирану нет оснований». В этом якобы фальшивом сообщении подтверждено, что Катар поддерживает «Братьев-мусульман» и их палестинское ответвление ХАМАС, а также сохраняет добрые отношения с Израилем.

Между тем СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ, на которые оказывают воздействие власти, придерживаются иной линии, заявляя, что эти сообщения соответствуют действительности. Они отреагировали мгновенно и с огромным возмущением. СМИ без конца повторяют комментарии эмира, а интернет-доступ к катарским средствам массовой информации был заблокирован, в связи с чем официальные опровержения Катара прочесть невозможно. Не исключено, что первый хакерский взлом организовал Тегеран, у которого огромное раздражение вызвала антииранская позиция, занятая участниками саммита в Эр-Рияде, прошедшего 20-21 мая. Тогда президент США Дональд Трамп встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и с представителями десятков мусульманских государств. 3 июня на несколько часов был взломан твиттеровский аккаунт министра иностранных дел Бахрейна шейха Халида бин Ахмеда аль-Халифы (Khalid bin Ahmed al-Khalifa), и в этом инциденте правительство страны обвинило активистов из шиитской оппозиции, отказавшись показать пальцем на Иран. Мотивом для Ирана могло стать его стремление продемонстрировать разобщенность стран Персидского залива, а также раздражение из-за того, что Трамп поддержал позицию Совета сотрудничества государств Персидского залива против Тегерана.

Катар, со своей стороны, считает себя жертвой заговора Эр-Рияда и Абу-Даби, у которых издавна враждебные отношения с Дохой, несмотря на то, что все они входят в Совет сотрудничества государств Персидского залива. Эр-Рияд считает, что Катар, который отводит центральную роль ваххабизму (собственно, как и само саудовское королевство), является возмутителем спокойствия в регионе. Доха, разрешающая женщинам садиться за руль, а иностранцам пить алкоголь, в свою очередь, обвиняет саудовцев в том, что из-за них у ваххабизма дурная репутация. А Абу-Даби презирает Доху за поддержку «Братьев-мусульман», которые в ОАЭ находятся под запретом.

В 2014 году там уже был неловкий дипломатический кризис, продлившийся восемь месяцев, однако сегодняшняя проблема уходит своими корнями в 1995 год, когда отец катарского эмира Тамима Хамад отстранил от власти своего никчемного и вечно отсутствующего отца. Саудовская Аравия и ОАЭ увидели в этом семейном перевороте опасный прецедент для правящих семей государств Персидского залива, и начали плести заговоры против Хамада. Как отмечает один работавший в то время в Дохе дипломат, эти соседи подговорили несколько сотен представителей племен убить Хамада, двоих его братьев, а также министров иностранных дел и энергетики, чтобы затем вернуть власть старому эмиру. ОАЭ даже привели в состояние повышенной боевой готовности свои боевые вертолеты и истребительную авиацию, чтобы поддержать эту попытку. Но у заговорщиков ничего не вышло, так как один член племени рассказал о заговоре за несколько часов до его начала.

На фоне таких событий паранойя эмира Тамима кажется вполне оправданной. В выходные дни одна из газет ОАЭ сообщила, что член правящей катарской семьи из числа оппозиционеров шейх Сауд бин Насер (Saud bin Nasser) намерен посетить Доху и выступить в качестве посредника.

Но численность населения Катара составляет всего 200 тысяч человек, и объяснить важность этой страны довольно сложно. Живущие там иностранцы относятся к ней с легким недоумением. В городском ландшафте Дохи доминируют часто пустующие, но ярко освещенные небоскребы, один из которых за свою форму получил шуточное название «розовый презерватив». Но в Катаре самый высокий в мире доход на душу населения. Этот эмират занимает второе место в мире после Ирана по запасам природного газа, экспортируя его в больших объемах в самые разные страны от Британии до Японии. Там также находится гигантская авиабаза «Аль Удейд», с которой американские самолеты совершали боевые вылеты во время войн в Афганистане и Ираке, и которая сегодня является командным центром американской кампании против «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. пер.).

37-летний эмир Тамим правит этой страной в тени своего отца, который в 2013 году отрекся от престола в его пользу. Ключевым приоритетом для него наверняка является оставаться хорошим союзником Америки и в то же время ничем не раздражать Иран. Газовые богатства этой страны сосредоточены в основном на морском месторождении, которое Доха делит с Тегераном. Пока Катар выкачивает оттуда больше углеводородов, чем Иран.

Вашингтон может сыграть важную роль в урегулировании этой взрывоопасной ситуации. Американские официальные лица могут считать, что Катар не очень-то беспристрастен, балансируя между США и Ираном; однако затяжной конфликт между Эр-Риядом и Дохой, а также борьба, способная подтолкнуть Катар в иранские объятия, не выгодны никому. В этом отношении в весьма выгодном положении находится госсекретарь Рекс Тиллерсон. ExxonMobil, которым он руководил до прихода в американское правительство, является крупнейшим иностранным игроком в катарском энергетическом секторе, и Тиллерсон наверняка неплохо знаком с теми, кто в этой стране принимает самые важные решения.

Эр-Рияд и ОАЭ как будто хотят показать свою надежность и пригодность в качестве альтернативных площадок для размещения американских войск, сосредоточенных сегодня в «Аль-Удейде». Но репутация у них не настолько хороша, как они пытаются показать. В 2003 году Саудовская Аравия выгнала американские войска с авиабазы «Принц Султан», когда Эр-Рияд пытался справиться со своими исламскими экстремистами после атак 11 сентября. В Абу-Даби уже размещается американская разведывательная и заправочная авиация, но чтобы создать хорошо оснащенный командный центр взамен «Аль-Удейда», понадобится немало времени.

Эта конфронтация стала испытанием для неопытной администрации Трампа. Всего несколько недель тому назад во время коллективного фотографирования в Эр-Рияде наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян (Muhammed bin Zayed Al Nahyan) оттеснил эмира Тамима, чтобы встать по правую руку от американского президента. Теперь Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сделать то же самое на международной арене. Из всех возможных ближневосточных кризисов этот советники Трампа никогда не упоминали.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели