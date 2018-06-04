/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп е близо до налагането на санкции срещу компании от Германия и други европейски страни, свързани с изграждането на руския газопровод "Северен поток-2", съобщава американското списание Foreign Policy, цитирайки три източника от Вашингтон.

САЩ обмислят различни начини за блокиране на този проект, но от гледната точка на ключови фигури в администрацията все по-вероятната възможност са санкциите.

"Администрацията няма да се спре пред никакви пречки, за да блокира "Северен поток-2", цитира списанието високопоставен американски служител. Според този представител на Държавния департамент, компаниите, чиято дейност е свързана с руския енергиен сектор, работят в тази област "на собствен риск".

"Дадохме ясно да се разбере, че компаниите, работещи в сферата на руския енергиен износ чрез тръбопроводи, са ангажирани в бизнес, който попада под рисковете на санкциите", заяви и говорителка на американското външнополитическо ведомство.

(рус.ез.)

FP: США близки к тому, чтобы ввести санкции против европейских компаний

Администрация Дональда Трампа близка к тому, чтобы ввести санкции против компаний из Германии и других стран Европы, связанных со строительством российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Foreign Policy со ссылкой на три источника в Вашингтоне. США рассматривают различные способы заблокировать этот проект, однако, с точки зрения ключевых фигур в администрации, санкции — все более вероятный вариант. "Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", — цитирует FP одного из американских чиновников.

По словам представителя Госдепартамента, компании, деятельность которых связана с российским энергетическим сектором, работают в этой сфере "на свой страх и риск".

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в сфере экспорта российской энергии по трубопроводам, занимаются бизнесом, попадающим под санкционные риски", — заявила представительница американского внешнеполитического ведомства.

Другой источник FP заявил, что советник Трампа в сфере национальной безопасности Джон Болтон и другие высокопоставленные американские чиновники считают "Северный поток-2" угрозой для безопасности США и Европы и намерены не дать проекту состояться.

"На карту поставлено все. Администрация на правительственном уровне пытается остановить "Северный поток", — отметил он.

Как заявил представитель Совета по национальной безопасности США, цель администрации — снизить экономическое влияние России на Европу.

"В правительстве США установился консенсус в отношении того, что "Северный поток-2" увеличивает зависимость [Европы] во времена, когда действия России становятся все более опасными и непредсказуемыми", — пояснил он.

Европейский дипломат, связанный с энергетическим сектором, отметил в беседе с FP, что санкции США — единственное, что может помешать строительству российского газопровода. "Если никаких резких шагов со стороны правительства США не будет, "Северный поток-2 будет построен", — отметил собеседник издания.

FP подчеркивает, что санкции усилят разногласия между США и Германией, в которой все сильнее недовольны политикой Трампа по целому ряду вопросов, от торговых пошлин до ядерной сделки с Ираном.

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