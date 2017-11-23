/Поглед.инфо/ Стабилизацията в Сирия, за която говори Владимир Путин, е свързана с победата на Башар Асад и това състояние на нещата не съответства на интересите на западните страни, смята Майкъл О'Ханлон, политолог от института Брукингс. Ако опозиционните сили не предложат поне някаква автономия, въстанието в Сирия ще продължи, каза той за Fox News.

Президентът Тръмп и руският лидер Владимир Путин разговаряха по телефона в продължение на повече от час вчера. Те обсъдиха ситуацията в Северна Корея, както и перспективите за разрешаване на сирийския конфликт. А ето какво каза Путин в понеделник след срещата си със сирийския президент.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент на Руската федерация: Много неща са направени за стабилизиране на ситуацията в Сирия. Надявам се, че в близко бъдеще ще поставим крайната точка в борбата срещу тероризма в Сирия.



И така, към каква стратегия трябва да прибягнат САЩ? Ръководителят на дирекцията за външната политика на института "Брукингс" Майкъл О'Ханлон е в контакт с нас. Благодарим ви, че участвахте в нашата програма.

/рус.ез./

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН, руководитель внешнеполитического направления Брукингского института: Здравствуйте, Джули. Рад поучаствовать.

А вам не кажется любопытным утверждение Путина о том, что «многое было сделано для стабилизации ситуации в Сирии»? Он это серьёзно? МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Очень хорошо, что вы коснулись этой темы. Большинство американцев не согласились бы с Владимиром Путиным, но вот к чему он, по-моему, клонит… Он хочет подчеркнуть, что боёв стало меньше и в каком-то смысле война была локализована на отдельных участках страны. Но по большей части, причины, вызвавшие все эти изменения, для нас не слишком выгодны. Отчасти это, конечно, и хорошие новости — поражение ИГ*, сдача его позиций в восточной части Сирии. Этому, разумеется, рады все. Здесь Россия и США разделяют свои взгляды. И тем не менее Асад, президент Асад, жестокий диктатор, по сути, выигрывает войну практически по всей стране. Он одерживает верх над теми самыми силами оппозиции, которые мы поддерживали последние шесть лет. И даже если не факт, что оппозиция — сплошь положительные герои, в этой войне крови на руках у Асада намного больше, чем у кого бы то ни было.

Так что если стабилизация означает, что Асад побеждает и возвращает себе контроль над всей страной, то это совсем не в наших интересах. И я даже не считаю это возможным, ведь Асада сейчас так сильно ненавидят. Я думаю, что восстание продолжится, если хотя бы в минимальном масштабе в Сирии не будут установлены какие-то автономные регионы, где сунниты и другие оппозиционные силы могут жить в относительном мире.

Как вы знаете, президент Трамп вернул Северную Корею в список государств — спонсоров терроризма, куда, в том числе, входят Иран и Сирия. Мы говорили о том, что это в большей степени символический политический шаг. Но о чём на самом деле говорят Путин и наш президент, обсуждая оказание давления на Сирию? Ведь ключ от страны у России, все карты у России, и там об этом знают, но, кажется, это опровергают. Какого рода давление США оказывают на Россию?

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Вы правы, когда говорите, что у России здесь есть некоторое влияние. России хотелось бы, чтобы мы все считали, будто ключевое влияние у Китая. И, вероятно, оно у Китая есть.

Конечно!

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Но на территории России находится много северокорейских рабочих, они отправляют домой деньги, которые помогают поддерживать режим. И вы, конечно, правы, когда намекаете, что Россия могла бы приложить гораздо больше усилий, чтобы остановить этот поток отчислений в Северную Корею, а также активнее участвовать в работе Совета Безопасности и принимать более жёсткие санкции в случае необходимости. Я считаю, что именно на этом в основном мы и должны сосредоточиться в обсуждениях с Россией.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2017 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2017-11-23/Ekspert-Fox-News-stabilnaya-Siriya

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