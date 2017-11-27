/Поглед.инфо/ Противниците на президента Тръмп, както се очакваше, го критикуват за дългия телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, проведен миналия вторник. Макар че този разговор може да постави основите на нов американо-руски диалог, да доведе до значим напредък в отношенията с Русия.

Според информация от Белия дом двамата лидери са разговаряли повече от час, обсъждайки проблема със Сирия, борбата с тероризма в Близкия изток и Централна Азия, Украйна, иранската ядрена сделка и Северна Корея. Президентът Тръмп заяви, че той и Путин "са разговаряли много сериозно за установяването на мир в Сирия" и "много сериозно за Северна Корея".

Ето няколко оценки за телефонния разговор между Тръмп и Путин. Първо, президентът Тръмп е прав, че Съединените щати трябва да намерят начин за съвместно съществуване и сътрудничество с Русия. Диалогът може да подобри отношенията и да помогне на двете страни да намерят потенциални области за взаимодействие...

Медиите на Мейнстрийма и левите, разбира се, организират цял спектакъл около този разговор и продължават да обвиняват президента Тръмп в тайно споразумение с Русия. Но комуникацията между държавните глави показва, че в Америка отново се е появил решителен и принципен президент, който разбира, че Съединените щати и Русия трябва да намерят начин да съжителстват и да си сътрудничат.

(рус.ез.)

Трамп прав — Россия и Америка должны сотрудничать во имя снижения напряженности

Сейчас противники президента Трампа, как и следовало ожидать, критикуют его за длинный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся во вторник. Между тем этот разговор может положить начало новому американо-российскому диалогу, способному привести к значительному прогрессу в отношениях с Россией.

Как сообщает Белый дом, два лидера говорили больше часа, обсуждая Сирию, борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, Украину, иранскую ядерную сделку и Северную Корею. Президент Трамп заявил, что они с Путиным «очень серьезно поговорили об установлении мира в Сирии» и «очень серьезно поговорили о Северной Корее».

Вот несколько мыслей о телефонном разговоре Трампа и Путина.

Во-первых, президент Трамп прав в том, что Соединенным Штатам нужно найти способ сосуществования и сотрудничества с Россией. Это не означает, что США должны мириться с агрессивными и дестабилизирующими обстановку действиями России. Однако американцам следует понимать, что у нас мало возможностей изменять российское поведение.

Диалог, примером которого стал телефонный разговор между Трампом и Путиным, может улучшить отношения и помочь обеим сторонам найти потенциальные области для взаимодействия. Такой диалог, бесспорно, будет продуктивнее, чем бесполезная политика администрации Обамы, вводившей против России санкции и предъявлявшей ей ультиматумы, за которыми ничего не следовало.

Во-вторых, хотя этот разговор, скорее всего, будет иметь положительное значение, он также был частью более широкой попытки Путина захватить инициативу на Ближнем Востоке. В частности российский лидер хочет выработать для Сирии стратегию на период после разгрома ИГИЛ (организация, запрещенная в России, — прим. перев.), которая будет выгодна для сирийского президента Башара Асада, союзника России.

В рамках этой попытки Путин также общался с лидерами Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака. Вдобавок, на этих выходных Путин также собирается провести встречу с лидерами Ирана и Турции.

Путин уже несколько лет предпринимает шаги по заполнению вакуума власти, который возник на Ближнем Востоке из-за избранной президентом Обамой для этого региона слабой стратегии «лидерства сзади».

Разумеется, возглавляемый Россией мирный процесс с участием Ирана и без участия Соединенных Штатов не в интересах США и не в интересах друзей и союзников Америки на Ближнем Востоке. Президент Трамп противодействует этим усилиям Путина, стремясь восстановить лидерство США в регионе. Вероятно, он будет использовать свой диалог с Путиным, чтобы ясно дать российскому лидеру это понять.

В-третьих, остановка северокорейской программы по разработке ядерного оружия, по-видимому, входит для президента Трампа в число внешнеполитических приоритетов. Ради этой цели он вполне может заключить с Москвой некую сделку, чтобы заручиться поддержкой русских.

Вероятно, президент Трамп хочет получить гарантии, что Россия не станет выручать Северную Корею в то время, когда Китай начинает вводить жесткие санкции, принятые ООН. Это может означать, что США рассматривают возможность так или иначе договориться с Россией по ситуации на Украине. Возможно, речь может идти о размещении в стране миротворцев ООН.

Телефонный разговор между президентами Америки и России может положить начало регулярному диалогу, способному снизить напряженность между двумя странами и нормализовать отношения.

Мейнстримная пресса и левые, разумеется, устроят вокруг этого разговора целый спектакль и продолжат обвинять президента Трампа в сговоре с Россией и в пресмыкательстве перед ней. Однако общение глав государств указывает, что у Америки снова появился решительный и принципиальный президент, который понимает, что Соединенным Штатам и России нужно найти способ сосуществовать и сотрудничать.

Фред Флайц — старший вице-президент по разработке политики и программ Центра политики безопасности, занимающегося изучением проблем национальной безопасности.

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