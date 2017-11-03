/Поглед.инфо/ Отскоро, близки до Кремъл онлайн портали спорят дали американците, които събират данни за гените на руските военни, не правят това, за да създадат войника на бъдещето или за да победят народа на Русия с генетични средства?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза във вторник пред журналисти, че специалните служби са докладвали на президента Путин информация, че емисари на „неправителствени” организации обикалят Русия и събират генетичен материал от населението. Сенаторът Франц Клинцевич не изключи възможността този материал да послужи на Запада, за да създаде ефективно биологично оръжие срещу Русия. А парламентаристът Генадий Онишченко обяви, че се подготвя законопроект за биологична защита на руските граждани.

(рус.ез.)

Война хромосом

Москва готовится к худшему. «Объявление России биологической войны» — так гласит заголовок на информационном онлайн-портале «lenta.ru». В понедельник президент Владимир Путин пожаловался на то, что по всей России «целенаправленно и профессионально» собирается биологический материал различных этносов страны. «Нами очень интересуются», — отметил он. Однако, по его словам, для беспокойства нет никаких причин: «Пусть они делают, что хотят, а мы будем делать то, что должны».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил во вторник журналистам, что эта информация поступила Путину из секретных служб, что, действительно, есть «некие эмиссары», в том числе неправительственные организации, которые занимаются в России сбором биопроб. Сенатор Франц Клинцевич не исключил, что этот материал мог бы послужить Западу для создания эффективного биологического оружия против России. А парламентарий Геннадий Онищенко заявил о подготовке законопроекта о биологической защите российских граждан.

Российские СМИ ссылаются на июльское сообщение телеканала «Russia Today» по поводу одного объявления военно-воздушных сил США в интернете: тогда они хотели приобрести двенадцать проб нуклеиновой кислоты RNS, а также 27 проб синовиальной жидкости «европеоидных и кавказских российских народов». Однако российские биологи сомневались в том, что синовиальная, то есть суставная жидкость или также молекулы рибонуклеиновой кислоты могут использоваться для создания боевого вещества, пригодного для борьбы с Россией. «Судя по этой информации, американцы интересуются генетическими определителями суставных заболеваний», — сказал биоинформатик Михаил Гельфанд в интервью радиостанции «NSN». По его словам, он не знает, почему им были нужны именно российские пробы, однако предполагает, что за этим скрывается научный интерес. Использование этих биопроб для создания биологического оружия он полностью исключает. «Люди слишком похожи друг на друга, чтобы создать определенный вид оружия против определенной расы».

Однако в российском обществе все громче звучат и другие голоса. «Russia Today» цитирует доцента одного московского вуза, Олега Никулина, выдающего себя за потомка русского аристократического рода и бывшего советника генерального секретаря ООН. По словам Никулина, за ним «в 2003 году элитные подразделения США охотились по всему Ираку». Он предполагает, что американцы работали над созданием «боевых вирусов» против носителей конкретных генов. А генерал в отставке секретной службы Алексей Михайлов сказал в интервью газете «Московский комсомолец», что созданием новой расы занимался еще Гитлер. Теперь близкие к Кремлю онлайн-порталы спорят о том, охотятся ли американцы за генами российских военных: чтобы создать солдат будущего, или чтобы победить народ России на генетическом уровне?

Еще в 2007 году Владимир Путин запретил вывоз любых проб человеческих органов. Так он отреагировал на один доклад секретной службы, согласно которому западные генные инженеры работают над созданием биологического оружия, которое они могли бы использовать в борьбе против россиян и их потомков.

Либеральная оппозиция высмеивает путинскую «манию преследования». Блогер Анатолий Баранов пишет, что президент опасается, что американцы хотят заколдовать на генном уровне русских со «злыми взглядами». А эмигрировавший в Киев писатель Аркадий Бабченко подозревает, что иностранцы, которые собирают российский биоматериал, — это таджикские гастарбайтеры: «Они убирают ту грязь, которую оставляет наш божественный народ».

Патриотические наблюдатели хвалят Путина за его бдительность. Его высказывание, по словам генерала Михайлова, представляет собой серьезное предупреждение американцам: «Мы тоже не дураки и в состоянии создать соответствующее оружие».

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