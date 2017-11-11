/Поглед.инфо/ Трудно е да се намерят в европейската политика други двама участници, за които взаимното сближаване би било изключително полезно. Става въпрос за Полша и Русия. За Варшава на преден план са тактическите съображения. А Москва иска да има за партньор в центъра на Европа страна, която да бъде управлявана от лица, подкопаващи европейското единство и основополагащите идеи на либералната държава.

За партията "Право и справедливост" сближаването с Русия е шанс да постигне голям успех на външнополитическата арена. Възобновяването на износа на изток й гарантира подкрепата на главния електорат - аграрниците. Докато отношенията на Полша с нейните най-близки европейски съюзници (Франция и Германия), както и с Брюксел, рязко се влошават.

Въпросът как избирателите на "Право и справедливост" ще се отнесат към нормализиране на отношенията с Русия, няма никакво значение. В крайна сметка тази партия си е присвоила монопола върху патриотизма, както и да посочва кои са предатели. Ако някой може да направи такава маневра без политически последствия, това е Ярослав Качински.

(рус.ез.)

Никто сейчас не даст Варшаве больше, чем Москва

Россия выбрала Польшу своим врагом

Для партии «Право и справедливость» (PiS) сближение с Россией — это шанс добиться громкого успеха на внешнеполитической арене. Возобновление экспорта на восток гарантирует ей поддержку основного электората — аграриев.

Отношения Польши с ее ближайшими европейскими союзниками резко ухудшились. Францию оскорбил произошедший по политическим причинам разрыв важного контракта на поставку вертолетов и польские рассказы о том, что мы «научили ее пользоваться вилкой». Германия превратилась в нашего основного соперника в Европе, которому мы выставляем счет за Вторую мировую войну, требуя шесть триллионов долларов репараций.

Из-за конфликта с Брюсселем Польша стремительно теряет имидж «адвоката Украины и ее образца для подражания». «Право и Справедливость» без сожалений отбросила концепцию Ежи Гедройца (Jerzy Giedroyc) и решила, что историческая проблематика, касающаяся Волынской резни и наследия УПА (запрещенная в РФ организация — прим. ред.), должна выйти в двусторонних отношениях на первый план.

Испортить отношения с Россией было сложно

С некоторыми государствами правящей партии наладить отношения, однако, удалось. Заметное потепление можно наблюдать на линии Варшава — Минск. Его символом стали слова спикера Сената Станислава Карчевского (Stanisław Karczewski), который во время своего визита в Белоруссию назвал Александра Лукашенко душевным человеком. Поездок в Минск было больше. Вице-премьер Матеуш Моравецкий начал активно призывать белорусских бизнесменов завязать сотрудничество. Может сложиться впечатление, что за этими шагами кроются более обширные планы: если у нас не получается наладить отношения с Москвой, следует вести диалог с Белоруссией, которая станет окном в Россию.

Испортить отношения с Кремлем было сложно: после аннексии Крыма и нападения на Украину они находились в замороженном состоянии. Перезагрузка в контактах с Москвой может стать естественным следствием ссоры с союзниками и разворота на восток. Многое указывает на то, что «Право и Справедливость» к ней стремится, а успеха не удается добиться лишь из-за отсутствия доброй воли со стороны Москвы.

Взглянем на высказывания главы МИД Витольда Ващиковского (Witold Waszczykowski), в которых сложно не заметить отчаянное желание придти с россиянами к согласию. «Россия не хочет вести диалог с Польшей ни по одному вопросу», — жаловался министр в понедельник на третьем канале Polskie Radio. В августе в интервью газете «Коммерсант» он прямо заявил, что «Польша готова к сотрудничеству с Россией, однако, не видит с ее стороны ответной готовности завязать диалог». Ранее он отправил в Москву своих заместителей, чтобы «создать каналы для сближения».

Что случилось с жалобой в Международный суд ООН, которую мы неоднократно грозили подать против России, отказывающейся возвращать нам обломки президентского «Туполева»? В эфире Polskie Radio Ващиковский заявил, что его ведомство готов к такому шагу, однако, оно ждет отмашки от высших властей. Неужели председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) блокирует этот процесс, чтобы не обострять отношения с соседней страной?

Никто не стал вызывать на ковер российского посла, когда появились сообщения, что на месте смоленской катастрофы россияне прокладывают трубопровод. Никто не критиковал интервью дипломата газете «Труд», в котором тот обвинил Польшу в развязывании информационной войны против России.

В случае Германии для дипломатического конфликта оказалось достаточно плохо переведенной и отчасти вырванной из контекста фразы немецкого министра национальной обороны о том, что немцы якобы поддерживают польское оппозиционное движение.

Сближение с Россией - шанс «Права и Справедливости» на успех

Сложно найти в европейской политике двух других игроков, для которых взаимное сближение было бы настолько выгодным. Для Варшавы на первый план выходят тактические соображения. На площадке ЕС тенденции к сохранению санкций, введенных против России за нападение на Украину, ослабевают. Их главными сторонниками были до сих пор Варшава и Берлин, однако, роль Польши, которая играла роль ключевого игрока в европейской восточной политике, снижается, а с этим — и желание наказывать Путина. При этом «Праву и Справедливости» не хотелось бы потерпеть очередное имиджевое поражение на международной арене.

В свою очередь, путинская Россия заинтересована в том, чтобы эта партия оставалась у власти. Москве нужно, чтобы страной в центре Европы управляли люди, которые подрывают европейское единство и покушаются на основополагающие идеи либерального правового государства, ставшего врагом и для Кремля, и для PiS. В дискурсе Путина и Качиньского есть общий элемент: образ загнивающего либерального Запада, который захлестнула волна ислама.

Сближение с Россией станет для «Права и справедливости» шансом добиться самого громкого успеха во внешней политике. Возобновление экспорта на восток обеспечит партии поддержку ее основного электората — аграриев. Самую важную роль будет играть при этом возвращение реликвии — обломков президентского Ту-154, которые не смогло получить предыдущее правительство.

Что будут делать с обломками самолета министр обороны Мачеревич (Antoni Macierewicz) и его смоленская комиссия — вопрос вторичный. С политической точки зрения он, однако, не ставит себе целью доказать, что за покушением на летевшую в Смоленск делегацию стоял именно Путин.

Вопрос, как отнесутся к нормализации отношений с Россией избиратели «Права и Справедливости», не имеет значения. Ведь эта партия присвоила себе монополию на патриотизм и именование противников предателями. Если кто-то и способен произвести такой маневр без политических последствий, то именно Ярослав Качиньский.

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