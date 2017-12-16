/Поглед.инфо/ Повече от всички западни държави, Германия пострада най-вече поради санкциите, наложени на Русия в отговор на анексирането на Крим. Нейните експортни загуби възлизат на почти 40%. Като цяло страните от ЕС понесоха 90% от щетите. Загубите се дължат най-вече на факта, че в Русия вече няма възможности за финансиране на вноса, но ответното руско ембарго също допринесе за загубите.

Според все още непубликуваното проучване на Института за световна икономика (IfW) в гр. Кил, германската икономика претърпя най-големите загуби, от целия Запад, поради санкциите наложени срещу Русия. Проучването, което е на разположение на редакцията на General-Anzeiger, отбелязва, че като процент от Запада, на Германия се падат "почти 40% от загубите в търговията, докато за другите големи геополитически играчи като Великобритания не са 7.9%, Франция (4,1%), а Съединените щати с 0,6%, пострадаха много по-малко."

(рус.ез.)

Оригиналът на публикацията: Deutschland trägt Hauptlast der Russland-Sanktionen

Германия больше всех страдает от санкций, введенных против России

Санкции: кто кого

На Западе германская экономика понесла самые высокие потери в сфере торговли из-за введенных против России санкций: ущерб федеративной республики составил 40%.

Берлин — Согласно пока еще не обнародованному исследованию Кильского института мировой экономики (IfW), на Западе германская экономика понесла самые высокие потери из-за санкций, введенных против России. В исследовании, которое находится в распоряжении нашей редакции, отмечается, что в процентном отношении на Западе на долю Германии приходятся «почти 40% потерь в сфере торговли, тогда как другие крупные геополитические игроки, например, такие, как Соединенное Королевство (7,9%), Франция (4,1%) и Соединенные Штаты (0,6%), пострадали гораздо меньше».

Общие издержки, связанные с ограничениями, введенными в 2014 году против России, составили, под данным IfW, 114 миллиардов долларов или 97 миллиардов евро только в 2015 году. Из них 61% пришлись на долю российских компаний. Экспортные потери западных стран, которые ввели санкции, доходят до 44 миллиардов долларов или 37,5 миллиарда евро, 90% из них — это ущерб стран Евросоюза.

После того как Россия аннексировала Крым в нарушение международного права, 37 стран, в том числе страны ЕС, а также США ввели санкции против Российской Федерации. В течение года после того, как в Восточной Украине был сбит пассажирский самолет, они были ужесточены. С тех пор в отношении ряда российских банков и промышленных концернов действуют жесткие финансовые ограничения.

В ответ Россия ввела эмбарго на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Для того чтобы оценить влияние санкций на торговлю, кильские экономисты симулировали ситуацию, которая предполагает отсутствие ограничений и позволяет предсказать объемы торговли, а затем сравнили результаты с реальным положением дел. Как выяснилось, объем экспорта Германии снизился в среднем на 727 миллионов долларов в месяц в отличие от сценария, который не предусматривал санкции.

По данным экономистов, сокращение экспорта лишь на 9% имеет отношение к продуктам, непосредственно попадающим под санкции. Согласно экспертам, остальная часть потерь вызвана тем, что в России больше нет возможностей финансирования в области импорта.

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