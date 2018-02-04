/Поглед.инфо/ Още от времето, когато Барак Обама реши да не се намесва в хода на сирийската криза, в Близкия Изток се създаде вакуум, който в резултат беше запълнен от Русия. И сега, когато администрацията на Тръмп е концентрирана върху вътрешните проблеми, Москва приема за себе си ролята на посредник в различни международни конфликти, от арабско-палестинския до въпроса за Северна Корея, пише Gloe and Mail.

Въпреки че плакатите с приветствия за пристигналите на Конгреса на сирийския национален диалог в Сочи бяха написани на арабски, английски и руски езици, беше ясно, че мирното регулиране, което се обсъжда там, трябва да се извършва на основата на руските условия, пише кореспондентът на Globe and Mail Марк Маккинън.

Фактът, че това мероприятие се провежда в руския черноморски курорт свидетелства за това, каква тежест получи Русия след като реши да изпрати в Сирия свои сили. И още, за нещо повече говорят обстоятелствата, че никой нямаше грижа за отсъствието от тази среща на представители на САЩ и техните съюзници, пише авторът на статията. „Ерата, когато всички се тревожеха какво мисли Вашингтон, завърши най-малко за Сирия“.

Путин, според журналиста запълни вакуума, създаден в онзи момент, когато Обама реши да не изпраща в Сирия свои сили. И сега, когато Доналд Тръмп е концентриран върху вътрешните проблеми, Москва вижда за себе си възможност да стане посредник в мирния процес както в Близкия Изток, така и извън неговите предели.

Така, преди събирането в Сочи, с Путин се срещна премиер министърът на Израел Бенямин Нетняху. Както отбелязва авторът на статията, той се е опитал да предаде чрез Путин предупреждение до Иран да не се закрепва в Ливан, а също би могло да е оставил някакво послание до ръководителя на Палестина Махмуд Абас, който трябва да пристигне в Русия в началото на февруари. Абас неотдавна заяви, че САЩ са загубили своята роля на посредник между Израел и Палестина, когато заявиха за пренасянето на столицата в Йерусалим.

Русия също неотдавна предложи да проведе на своя територия преговори между правителството на Афганистан и „Талибан“*. Освен това, тъй като тя е една от малкото (страни – бел. пр.), която поддържа дипломатическа връзка със Северна Корея, то при решаването и на този проблем без Русия няма да мине, пише авторът на статията. „Към Русия се обръщат не защото обичат Москва, а защото разбират кой сега е главния – привежда изданието думите на руския политолог Фьодор Лукиянов – Ролята на Русия не напълно, а в някаква степен произлиза от незаинтересоваността на САЩ“.

(рус.ез.)

В то же время американские эксперты, чьё мнение приводит Globe and Mail, отмечают: «не то чтобы ничего нельзя сделать без американцев, но просто у американцев гораздо больше опыта и гораздо больше возможностей, и они гораздо больше хотят прилагать усилия и считаться честными посредниками, а русские здесь явно из своих интересов».

«Сочи не готов к тому, чтобы его сравнивали с Кэмп-Дэвидом, и можно без опаски сказать, что в будущем Путин Нобелевской премии не получит», — пишет автор статьи. По его словам, до полной победы в Сирии ещё далеко, и большинство из повстанцев, у которых осталась способность бороться, не приехали на этот конгресс. Некоторые повстанцы согласились приехать, «после того как им выкрутили руки их турецкие покровители», но развернулись в аэропорту Сочи, как только увидели логотип конференции. Те же, кто дошёл до переговоров, по каждому удобному поводу критиковали Лаврова за бомбёжки в Сирии.

Западные страны прислали на эту конференцию очень ограниченные делегации, среди отсутствующих были также Саудовская Аравия и страны Персидского залива. «Их недоставало в основном из-за их кошельков, поскольку ни Россия, ни Турция, ни Иран не в состоянии финансово возглавить работы по восстановлению сирийских городов, которые они помогали бомбить», — отмечает автор статьи.

Отсутствие США и их друзей сейчас имеет гораздо меньшее значение, чем это могло бы быть до вмешательства России в 2015 году. И повстанцы, которых поддерживают США и их союзники из стран Персидского залива, больше не являются существенной силой. Большинство группировок, которые продолжают бороться с режимом Асада, получают поддержку от Турции, которая гораздо больше занимается предотвращением создания минигосударства курдов, нежели борьбой с Асадом.

Взгляд Москвы на послевоенное урегулирование в Сирии стал ясен на саммите в Сочи, после которого сформировался орган из 150 человек, призванный написать новую конституцию Сирии. И если переговоры в Женеве каждый раз стопорились на требовании оппозиции об отставке Асада, то в Сочи об этом не было и речи. В итоге сформированный конституционный орган на две трети будет состоять из союзников Асада, пишет журналист. А если Асад останется у власти, то главные военные цели России и Ирана будут достигнуты.

В финальном коммюнике также утверждается территориальная целостность Сирии, что на руку Турции. А Россия, похоже, сохранит свои военные базы в Сирии, что даст ей возможность и дальше следить за ситуацией в регионе, — как отмечают эксперты, это можно сравнить с 17-летним присутствием США в Афганистане.

«Иными словами, заинтересованность России в том, чтобы окончить войну в Сирии, далеко не альтруистичная», — делает вывод автор статьи. Кроме того, в действиях Путина эксперты видят и мотивы внутреннего характера. «Вопрос Сирии стал для России бременем, — приводит журналист Globe and Mail слова политолога Александра Шумилина. — России нужно найти оттуда выход».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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