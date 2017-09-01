/Поглед.инфо/ Вашингтон предоставя на Москва да се справи със ситуацията в Сирия. Основата за това е много удобна: официално американците никога не са се борили в Сирия срещу Башар Асад, а само с Ислямскаа държава, а там основните успехи са на Русия и нейните въоръжени сили.

Случаят с Башар Асад от тази категория, когато скромността и неизвестността са по-добри от гръмките думи. Западните държави, които преди това настояваха за безусловно му оттегляне, сега изглежда са се съгласили с факта, че той ще остане начело на Сирия.

/рус.ез./

Асад (не) должен уйти

Случай с Башаром Асадом из разряда тех, когда скромность и неизвестность лучше громкой славы. Западные государства, которые раньше требовали его безусловного ухода до начала каких-либо переговоров, сейчас, похоже, смирились с тем, что он останется во главе Сирии.

В последние месяцы объемы гуманитарной помощи, а также поставок денег и оружия сирийской оппозиции резко сократились. Подтверждением тревожной для противников Асада тенденции стало заявление, прозвучавшее на этой неделе в Иордании, которая все эти годы была одним из наиболее стойких противников президента Асада.

Теперь в руководстве Хашимитского королевства считают, что «двусторонние отношения с Дамаском развиваются в правильном направлении». «Это очень важное послание должны услышать все»,- заявил пресс-секретарь правительства Иордании Мохаммад аль-Момани.

Его слова, по мнению многих политологов, можно считать смертным приговором для сирийской оппозиции. Враги Асада боялись нормализации отношений соседних государств с врагом все семь лет, что в Сирии идет гражданская война.

Саудиты выходят из игры

На заявление аль-Момани, конечно же, обратили внимание все участники сирийской драмы. Резкое изменение политики Аммана не осталось незамеченным в Анкаре, Дохе и Эр-Рияде. Турция, Катар и Саудовская Аравия раньше тоже были непримиримыми противниками Башара Асада. Ранее эти страны твердили, что Асад должен уйти, но в последнее время они, похоже, смирились с тем, что он останется у власти.

Вернувшись на прошлой неделе с совещания в Эр-Рияде, лидеры сирийской оппозиции сообщили, что глава МИД Саудовской Аравии Адель ал-Джубейр заявил им прямым текстом, что крупнейшее арабское королевство выходит из борьбы. Это сенсация, потому что королевство казалось самым непримиримым противником правительства Башара Асада и в разгар конфликта даже собиралось послать в Сирию воинский контингент.

«Саудитов Сирия больше не интересует,- цитирует Guardian неназванного высокопоставленного западного дипломата.- У них сейчас на уме только Катар. Сирия проиграла». Такова ситуация глазами британцев.

Конфликт между Эр-Риядом и его союзниками и Дохой, конечно, на руку Дамаску, потому что отвлекает от сирийского конфликта не только Саудовскую Аравию и ОАЭ, но и Катар, которому сейчас не до поддержки противников Асада.

Прагматический реализм

Западные союзники сирийской оппозиции не отстают от арабских монархий. В Лондоне, который семь лет утверждал, что первым шагом к миру в Сирии должен быть уход Башара Асада, сейчас резко сменили тон и говорят о «прагматическом реализме». Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон на прошлой неделе пояснил, что отставка мистера Асада является «не предварительным условием, а частью перехода».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пошел еще дальше. Соединенные Штаты сейчас сосредоточились на борьбе с запрещенным в России «Исламским государством». Вашингтон перепоручил поиски решения конфликта в Сирии Москве, которая наряду с Ираном является главной союзницей Дамаска. Дональд Трамп пообещал закрыть программу помощи сирийской оппозиции.

Американцы, напомним, четыре года переправляли оружие оппозиции через Иорданию и Турцию. Что касается отношения нынешней администрации к Сирии, то здесь один из немногих случаев, когда Трамп не стал менять стратегию, принятую его предшественником. США переключились с борьбы с Асадом на борьбу с ИГ* еще в конце второго срока Барака Обамы. Это было хорошо видно на примере переговоров в Швейцарии и Астане.

«Сторонники оппозиции бросили ее по разным причинам,- объясняет бывший посол США в Сирии, а ныне сотрудник Института Ближнего Востока Роберт Форд.- Им надоели постоянные склоки в стане противников Асада, мелочность и неспособность оппозиции выбрать общее руководство и единую стратегию. Тревожили американцев и иорданцев также союзнические отношения оппозиции с группировками, связанными с «Аль-Каидой». Иордания больше не намерена принимать беженцев из Сирии. В Аммане хотят, чтобы бои на юге прекратились. Иорданцы намерены принимать участие лишь в операциях против ИГ*».

Западные союзники сирийской оппозиции боятся, что их помощь попадает к «Джабхат аль Нусре». В Лондоне и Берлине сейчас всерьез задумались над прекращением помощи оппозиции. Если эти настроения победят в руководстве Великобритании и Германии, то их примеру последуют и США.

Что касается Турции, еще одного в недавнем прошлом верного союзника оппозиции, то она одним из первых членов антиасадовской коалиции решила перестать вооружать противников Дамаска. В отличие от Аммана Анкара не столько борется с «Исламским государством», сколько пытается, не скрывая этого, остановить сирийских курдов. В турецком руководстве поняли, что оппозиции не победить, и резко сменили стратегию в сирийском конфликте. Теперь есть основания ждать, что он пойдет на спад не только в оценках аналитиков, но так, чтобы это было заметно всем.

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