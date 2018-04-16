/Поглед.инфо/ В сирийския конфликт дойде време да се разчита на Русия, а не на САЩ. Чуждестранните намеси не само няма да помогнат, но и ще отсрочат края на сирийския конфликт, пише Саймън Дженкинс, колумнист на британския вестник The Guardian. В този конфликт, който Дженкинс нарича "безпричинен и безумен", изглежда че Русия показва търпеливост и сдържаност, а не САЩ.

Ракетните удари срещу Сирия не само няма да допринесат за скорошното разрешаване на конфликта в страната, но могат да доведат до многобройни жертви и разрушения, казва авторът. Според журналиста подобни действия представляват само "чист популизъм, отразяващ се в нестабилната риторика на все по-странните туитове на Доналд Тръмп.

Според автора, сегашната криза показва всички признаци на предшестващи конфликти, причина за започването на които не е имало. Според Дженкинс историята разкрива много такива примери: намесата на Великобритания във войната в Ирак през 2003 г.; дори Първата световна война, в която, според английския историк Алън Джон Пърсивал Тейлър, "държавните дейци неправилно прецениха риска и станаха пленници на собствените си оръжия".

(рус.ез.)

Guardian: в сирийском конфликте пришло время полагаться на Россию, а не на США

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Иностранное вмешательство не только не поможет сирийскому конфликту, но и отсрочит его окончание, пишет автор колонки Саймон Дженкинс в The Guardian. В этом конфликте, вмешательство в который Дженкинс называет «беспричинным и безумным», похоже, именно Россия, а не США скорее проявит терпение и сдержанность.Материал представлен в пересказе ИноТВ

Ракетные удары по Сирии не только не поспособствуют скорейшему разрешению конфликта в стране, но и могут привести к многочисленным жертвам и разрушениям, пишет автор колонки в The Guardian Саймон Дженкинс. По мнению журналиста, подобные действия — лишь «чистый популизм, отражающийся в переменчивой риторике всё более причудливых твитов Дональда Трампа».

Автор статьи допускает возможность того, что за недавней химической атакой могли стоять именно правительственные силы Сирии, однако, по его словам, на совести Великобритании также есть жертвы в данном конфликте. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, химическая атака «не может остаться безнаказанной». Однако автор настаивает на отсутствии понимания того, кто же должен вынести это наказание и под чьим руководством.

«Время наказывать правительство Сирии настанет тогда, когда война закончится. Иностранное вмешательство никак не изменит конфликт, а лишь отсрочит его окончание», — заявляет Дженкинс.

По мнению автора, нынешний кризис уже демонстрирует все признаки, прежде предшествовавшие конфликтам, для начала которых не было причин. По словам Дженкинса, история видела немало подобных примеров: вмешательство Великобритании в войну с Ираком в 2003 году или Первая мировая война, в которую, по словам английского историка Алана Джона Персиваля Тейлора, «государственные деятели просчитались и стали пленниками собственного оружия».

Большинство нынешних конфликтов, по словам журналиста, вызваны случайными союзами или обязательствами. Кроме того, немаловажную роль играет и отсутствие мощного диалогового форума или «горячей линии», позволявших бы мировым лидерам разрешать разногласия или небольшие споры.

При этом в настоящее время основную опасность автор статьи видит в том, что урегулирование, последовавшее за окончанием холодной войны, «себя изжило».

Дженкинс называет «безумием» дальнейшее вмешательство в конфликт, представляющий собой всего лишь «жалкое возрождение» старых клановых междоусобиц на Ближнем Востоке.

Он не видит причин для вмешательства в конфликт Великобритании, кроме той, что Тереза Мэй оказалась «в ловушке Вашингтона». По его мнению, подобное решение, в условиях отсутствия угрозы для страны, является исключительно внешнеполитическим, и всегда имеет серьёзные последствия. Кроме того, он обращает внимание на то, что 43% британцев выступают против ударов по Сирии, в то время как всего 22% заявили о своём одобрении подобного решения.

Журналист подчёркивает, что не видит причин для противостояния сверхдержав, «за исключением самовлюблённых и воинственных личностей некоторых мировых лидеров».

По мнению автора, победители в войне обязаны проявлять терпение и сдержанность по отношению к побежденным. В1989 году Россия потерпела поражение, однако с тех пор сталкивается лишь со «злорадством» со стороны Запада. «Россия несёт ответственность за события в Сирии. Но дело не в этом. В этом первом кризисе в отношениях между Востоком и Западом со времен холодной войны, похоже, нужно полагаться на то, что именно Россия, а не на США проявит терпение и сдержанность», — пишет Саймон Дженкинс в The Guardian.

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