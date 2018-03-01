/Поглед.инфо/ Днес Саудитска Арабия консумира около една четвърт от петрола, който произвежда. Ако през следващите 20 години страната не разнообрази източниците си на електроенергия, тя ще стане вносител на гориво. Освен това, Риад, който изпитва страх пред Иран, смята, че е необходимо да си създаде инфраструктура, която да бъде използвана не само за мирни цели.

Става дума за ядрена енергетика, към която Саудитска Арабия се стреми и която не е трудно да се преобразува за военни цели, ако това стане необходимо. Но саудитците не са съгласни с американските условия за доставка на реактори за атомни електроцентрали. САЩ настояват Саудитска Арабия да се въздържа сама да обогатява уран. Това условие, считано като важно за предотвратяване разпространението на ядрено оръжие, принуди Египет и ОАЕ да го приемат.

(рус.ез.)

Ближний Восток становится ядерным регионом

На Ближнем Востоке развивается сценарий, которого многие опасались в течение десятилетий. В скором времени этот взрывоопасный регион пополнится новыми ядерными игроками. И речь не идет об одном лишь Иране с его знаменитым проектом.

Речь идет о сфере атомной энергетики, которую несложно перевести, в случае необходимости, на военные рельсы. Уже сегодня Саудовская Аравия потребляет для внутренних нужд около четверти добываемой ею нефти. Если в течение двадцати ближайших лет эта страна не разнообразит источники электроэнергии, она сама превратится в импортера топлива. Кроме того Эр-Рияд, испытывая страх перед Ираном, считает необходимым сформировать соответствующую инфраструктуру, которую можно использовать не только в мирных целях. Саудовская Аравия не согласна с американскими условиями поставки реакторов для атомных электростанций. США требуют отказа саудовцев от обогащения урана собственными силами. Это условие, считающееся важным для предотвращения распространения ядерного оружия, вынужденно приняли Египет и ОАЭ.

После подписания договора с Тегераном в 2015 году, позволяющего ему обогащать уран, США трудно требовать от Саудовской Аравии соблюдения подобных условий. США также опасаются, что саудовцы полностью откажутся от американских услуг и приобретут реакторы для атомных станций у стран, которые не столь настойчивы в своих требованиях. Например, у России и Китая. Поэтому Вашингтон, не желая терять выгодного клиента, взвешивает смягчение условий поставки реакторов Эр-Рияду. Это может привести тому, что такого рода условия откажутся выполнять и другие арабские государства — Египет и Объединенные Эмираты. Результатом станет ускорение ядерной гонки на Ближнем Востоке.

Одновременно Россия стремится укрепить свое влияние в регионе — в том числе и поставками оружия в Египет и страны Персидского залива. Недавно Саудовская Аравия подписала с Москвой договор о сотрудничестве в области ядерных исследований, а в декабре минувшего года была заключена сделка о поставке в Саудовскую Аравию противоракетных комплексов S-400. В декабре Египет подписал договор с Россией о строительстве четырех атомных реакторов до 2028 года. Россия не только будет финансировать их создание, но и построит в Египет предприятие по сборке необходимого оборудования. В 2016 году Россия продала два атомных реактора Иордании, за которые эта страна будет расплачиваться постепенно — до 2025 года. В ОАЭ в нынешнем году начнет действовать первый из четырех атомных реакторов, поставляемых Южной Кореей.

Вокруг Израиля постепенно формируется кольцо региональных игроков, которые будут обладать ядерным потенциалом. Речь не идет о немедленной опасности. Однако это может привести к полному крушению относительной региональной стабильности, сформировавшейся после подписания договора с Ираном. Это ставит Израиль перед сложной дилеммой. Речь идет о государствах, с которыми существуют формальный мир либо негласные стратегические отношения, эти страны также являются союзницами США.

Таким образом, Израилю нечего противопоставить этой опасности. Все это ведет к завершению докторины Менахема Бегина, в соответствии с которой Израиль должен действовать военными методами, чтобы снять потенциальную ядерную угрозу со стороны арабских государств. У этой проблемы нет эффективного военного решения ценой, которую Израиль готов заплатить (так же, как в ситуации с палестинцами, Ираном и ливанско-сирийской осью на севере страны). Решение лежит исключительно в дипломатической плоскости.

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