/Поглед.инфо/ Доскоро изглеждаше, че Русия ще се окаже изолирана, след като Западът й наложи санкциите. Но сега ситуацията е съвсем различна. Владимир Путин възприе тактиката, успешно приложена от Ангела Меркел: изчаквай и остави другите сами да се оправят. Това отново изведе Русия – отписана от историци и политици – на върха на световната йерархия. И нейното значение ще продължава да нараства, включително и благодарение на Тръмп.

Вероятно никога няма да бъде доказано участието на руски хакери в предизборната кампания в САЩ в полза на Тръмп. Както и предположението, която все още се огласява само от CNN, че руски киберпрестъпници, така фалшифицирали съобщенията на интернет страницата на информационната агенция на Катар, че другите страни от Персийския залив да изолират малката държава.

Китай, който Тръмп обиди с отношението си по въпросите на климата, вече е близо до Путин. В Либия, руските енергийни компании отдавна и здраво се укрепиха и политически много по-тясно си взаимодействат с новия режим, отколкото европейските им конкуренти. Страните от Персийския залив политически сами се разединиха. Тръмп не може да се отвърне от Русия, когато става въпрос за търсене на партньори в борбата срещу международния тероризъм. Днес, за Путин, може само да интерпретираме казаното от Юлий Цезар: той дойде, видя и победи.

(рус.ез.)

Он пришел, посмотрел и победил

Вместо того чтобы следовать лозунгу «Америка прежде всего», Трамп делает сильным Путина, предупреждает Матиас Брюгман.

Если Дональд Трамп своими предполагаемыми отношениями с Россией хотел бы сделать большое одолжение Владимиру Путину, то по крайней мере в Персидском заливе он это делает. Потому что правитель России стал главным победителем в глобальной геополитической борьбе, в ходе которой Кремль долгое время выглядел проигравшим.

До щекотливой ближневосточной инициативы Трампа ситуация выглядела так: западные санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма, должны были изолировать Россию. Российская экономика упала, миллиарды из московского стабилизационного фонда быстро сгорели. В Сирии последний союзник России — диктатор Башар Асад — был вынужден обороняться, так как оказался на грани свержения. Во время бомбардировок Западом Ливии Москва возмутилась, что правитель Муаммар Каддафи был свергнут вопреки мандату ООН. По мнению Кремля, в Ливии произошла организованная извне смена режима. По утверждениям из Москвы, НАТО все больше наседала на огромную империю. Владимир Путин сердился, отношения с Западом омрачились. Уже больше года понятие «новая холодная война» в Европе остается крылатым выражением.

Сегодня ситуация выглядит совершенно иначе — лишь отчасти из-за действий хозяина Кремля Владимира Путина. А прежде всего потому, что он перенял тактику, которую успешно применяла его соперница Ангела Меркель, и которая теперь принесла пользу и ему: подождать и дать остальным самим разобраться. Это вкупе с несколькими активными самостоятельными шагами снова вывело на ведущие позиции в глобальной иерархии Россию, уже списанную со счетов историками, политологами и некоторыми западными политиками. И ее значение будет продолжать расти — в том числе благодаря Трампу.

Вероятно, в действительности никогда не будет доказано вмешательство российских хакеров в ход предвыборной борьбы в США с целью привести к власти Трампа. Так же, как и предположение, которое до сих пор остается темой только на CNN — будто киберпреступники из России так фальсифицировали сообщения на сайте информационного агентства Катара, что другие страны Персидского залива из-за этого изолировали маленькую страну.

Но факт в том, что США и Европа так же страстно рассорились, как и арабский мир. Свою первую поездку глава Белого дома провел именно в Королевском дворце Саудовской Аравии. В Эр-Рияде Трамп восторженно расхвалил деспотов, не осознавая, что из-за своего упрямого поведения они зачастую были виновниками бунтов в регионе, которые были названы «арабской весной». В то время как Трамп в Эр-Рияде танцует арабский танец с саблями, западные спецслужбы обвиняют вождей суннитского ислама в поддержке салафитских групп, финансировании радикальных мечетей в Европе и покровительстве преступникам, совершившим теракт 11 сентября во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Но в финансировании террористов уличены Иран и Катар.

Своей политикой Трамп расколол арабов, которых на самом деле хотел объединить против Ирана. И он поддерживает тех, кто полагается на армию, а не на дипломатию, хотя суннитский альянс под руководством Саудовской Аравии не раз одерживал победу в борьбе за карликовый с военной точки зрения Йемен. Даже без помощи логистической и разведывательной поддержки США, Великобритании и Израиля.

Трамп разжег опасное пламя, а Путин греет на нем руки

Когда Запад хотел изолировать Россию, Китай и Иран были на стороне Москвы. С тех пор, как у власти в Каире опять встали военные, Россия — снова желанный партнер в Египте. Нынешний конфликт в Персидском заливе гонит к Кремлю не только Катар, который уже обеспечил себе пакет акций российского нефтяного гиганта Роснефти. Турция, страна НАТО, в этом споре отвернулась от Европы. Антироссийские санкции никогда не касались по-настоящему важной газовой промышленности и платежная система Swift не отключалась. К малодушной политике присоединяются все более громкие возгласы даже с Запада, призывающие отменить санкции.

В Сирии Россия решительно встала с Ираном на сторону диктатора Асада и теперь снова превратилась в одну из решающих сил в арабском регионе. Отвернувшаяся от Европы Турция давно уже видит в России близкого партнера. Иран твердо стоит на стороне Москвы.

Китай, которого Трамп оскорбил своим отношением к вопросам климата, и так уже близок Путину. В Ливии российские энергетические концерны уже давно и прочно обосновались и политически значительно теснее взаимодействуют с новым режимом, чем европейские конкуренты. Страны Персидского залива в данный момент политически разъединились сами. И Трамп не может отвернуться от России, когда речь идет о поисках партнеров в борьбе против международного терроризма. Сегодня о Путине можно сказать вариацией цитаты Юлия Цезаря: он пришел, посмотрел и победил.

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