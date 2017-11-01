/Поглед.инфо/ Либералите на Запад могат да осъждат, критикуват или да се жалват от Путин (както и от Ердоган, Качински или Орбан), но той печели и е генератор на политическия климат. Морализацията срещу Путин вече не е адекватен отговор. Въпросът е (както Ленин го формулира навремето) „Какво да се прави?” След неизбежното преизбиране на Путин, вероятно ще има отговор.

Путин няма да си отиде, а Западът ще трябва да се съобразява с него. Както в случая с Доналд Тръмп, Виктор Орбан в Унгария или Реджеп Тайип Ердоган в Турция, на изборите печели новата политика. Тя резонира в консервативните националисти от малките градове или в провинцията – далеч от средата, в която живее столичния мултикултурен либерален елит. Смес от традиционния религиозен иконизъм, отказ от нравоученията на Европейския съюз, както и достатъчно национално богатство, което да допринася за увеличаване стандарта на живот (ако не на всички, поне на по-голямата част) – това е формулата за спечелване на изборите.

(рус.ез.)

Путин никуда не уйдет, а Западу придется с ним уживаться

Фильм, ставший сегодня в Лондоне хитом — «Смерть Сталина» (The Death of Stalin). Это черная комедия в стиле группы «Монти Пайтон», в которой советский тиран издевается над своими подчиненными, после чего умирает от инсульта. А его приближенные дерутся друг с другом (иногда до смерти) за право стать его преемником.

Неясно, покажут ли этот фильм в России, но россияне теперь могут рассчитывать на то, чтобы жить при своем новом вожде примерно столько же времени, сколько безраздельно властвовал Сталин.

Никто в России ни на секунду не сомневается в том, что Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года — в день четвертой годовщины подписания им указа о присоединении Крыма в 2014 году — ждет полная и безоговорочная победа.

Путин впервые стал президентом в 1999 году, и если в следующем году он победит, обеспечив себе четвертый шестилетний президентский срок — в дополнение к двум срокам на посту премьер-министра — это означает, что он будет управлять Россией почти четверть века.

Когда его впервые избрали президентом, Тони Блэр (Tony Blair) бросился в Москву, и два лидера, которым не было еще и 50, посидели за кружкой пива в русской пивной. Джордж Буш-младший пошел еще дальше, заявив, что посмотрел Путину в глаза и «смог понять его душу. Этот человек глубоко предан своей стране и действует в ее интересах».

Это произошло в Словении в июне 2001 года, когда Путин предупредил Буша о том, что Саудовская Аравия финансирует террористические джихадистские группировки с помощью Пакистана. Три месяца спустя, 11 сентября, саудовские террористы из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) совершили теракты в США, и с тех пор Талибан и его джихадисты получают из Пакистана всю необходимую помощь.

Не нужно обязательно восхищаться Путиным, чтобы заметить, что в геополитике, в том, что касается роста исламистского терроризма, финансируемого странами Персидского залива, и в своем предостережении от разрушения государственных структур в Ираке, Ливии и Сирии, Путин был прав. А те «ничего не знавшие» политики в Вашингтоне, Лондоне и Париже, которые в XXI веке увязли в арабских трясинах, оказались катастрофически неправы.

Однако никто, похоже, не в состоянии назвать убедительные причины его стабильной популярности в России. На состоявшихся в сентябре муниципальных выборах кандидаты от Putin Team набрали от 64% до 89% голосов. В Москве из 1500 депутатских кресел оппозиционным партиям досталось всего 200. Две оппозиционные партии — это так называемая Либерально-демократическая партия во главе с Владимиром Жриновским, грубым, воинственным националистом-экстремистом, по сравнению с которым Путин кажется нордическим социал-демократом, и коммунистическая партия, пристанище всех, тех, кто ностальгирует по Сталину.

Официальной правящей партией по-прежнему является «Единая Россия», но Путин сейчас возвышается над партийной политикой, а его штаб и сторонников называют Putin Team. По данным последнего социологического опроса, проведенного авторитетным центром изучения общественного мнения «Левада-центр», уровень общественной поддержки Путина составляет 68%. Причем ни у одного из возможных противников, которые будут участвовать в выборах в марте следующего года, рейтинг популярности до двузначных цифр не доходит.

Как в случае с Дональдом Трампом, Виктором Орбаном в Венгрии, или Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции (который правит в качестве турецкого аналога Путина с 2003 года), на выборах побеждает новая политика. Она основана на том, что находит отклик у националистов-консерваторов, живущих в небольших городах или в сельской местности — вдали от той среды, где обитает столичная мультикультурная, либеральная элита. Смесь традиционного религиозного иконизма, отказ от нравоучений Евросоюза и достаточное национальное богатство, позволяющее повысить уровень жизни (если не всем людям, то хотя бы большинству) — вот формула победы на выборах.

На Западе большие надежды возлагаются на Алексея Навального и его критику в отношении коррупции Путина, отсутствия основных демократических свобод и присвоение государственных богатств группой бывших работников спецслужб, которые разбогатели после 1990-х годов, держась рядом с Путиным и никогда не оспаривая его верховенство в политической сфере.

Но в вопросе, который стал причиной самого серьезного противостояния между Путиным и Западом — аннексии Крыма и продолжающейся поддержке Кремлем вооруженного мятежа сепаратистов на востоке Украины — Навальный не решается выступать за возвращение Крыма киевским властям.

Как написал на сайте Open Democracy Николай Клименюк, Навальный даже не упоминает Крым в своем президентском манифесте 2018 года.

Упрекните русского по поводу Крыма, и он в ответ напомнит вам про Косово. Только попробуйте осудить участие России в Сирии, и русские парируют: «А кто захватил и разорил государства в Ираке и Ливии, кто дал дорогу „Исламскому государству" (террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.) и открыл путь миллионам беженцев, ищущих спасения в Европе?»

Как и в случае с Ярославом Качинским в Польше или новым премьер-министром Чехии, мультимиллиардером националистом-популистом Андреем Бабишем (Andrej Babis), Владимир Путин и его Putin Team, похоже, созданы для сегодняшнего времени. Действительно они помогли создать идею, согласно которой деньги и манипуляции средствами массовой информации являются новыми инструментами для завоевания политической власти через избирательные урны. Это наглядно продемонстрировали Дональд Трамп, идеологи Брексита и целый ряд авторитарных лидеров в странах Восточной Европы или Турции.

Либералы на Западе могут сетовать по поводу такого развития событий, осуждать и критиковать Путина, но — подобно Эрдогану, Качиньскому или Орбану — он побеждает и создает политический климат.

Морализаторство в отношении Путина больше не является адекватной реакцией. Вопрос состоит в том (как когда-то сформулировал Ленин), что нужно делать. Возможно, после неизбежного переизбрания Путина кто-нибудь даст на него ответ.

Денис Макшейн (Denis MacShane) — бывший британский министр по делам Европы.

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