/Поглед.инфо/ Навярно сте гледали филма на Тони Скот (Tony Scott) «Най-добрият стрелец» (Top Gun). Ако не сте, тогава почакайте до 2019 г., когато ще излезе Top Gun 2. Там съвременните военновъздушни сили ще бъдат представени по-реалистично. Това означава, че няма въздушни битки, изобилие от дронове и самолети от пето поколение.

Сюжетната линия още не е ясна, но ако някой счита, че може да се обединят руският Су-35, американският F-35 Lightning II и вероятно китайският Chengdu J-10, тоест, "ние против тях", това просто е немислимо. Във филмовата версия на «Най-добрият стрелец» от 2016 г., руският летец дори показва среден пръст на пилота на НАТО. Разбира се, когато битката е за господство във въздуха, това е битка на егото. Според американското списание National Interest, само четири държави имат повод да се гордеят с подобни постижения: Съединените щати, Русия, Китай и Япония. Сега ще насочим вниманието ви върху двете най-добри държави – САЩ и Русия.

(рус.ез.)

Российские ВКС круче ВВС США?

Наверное, мы все видели фильм Тони Скотта (Tony Scott) «Лучший стрелок» (Top Gun). Если вы его не смотрели, тогда можете просто подождать до 2019 года, когда выйдет Top Gun 2. В сиквеле будут более реалистично представлены современные военно-воздушные силы. Это означает отсутствие воздушных боев, обилие дронов и самолетов пятого поколения. Сюжетная линия еще не раскрыта, но повествование «мы против них», объединяющее российские Су-35, американские F-35 Lightning IIs и, возможно, китайский Chengdu J-10, немыслимо. В 2016 году российский летчик-истребитель даже сымитировал сцену из «Лучшего стрелка», показав пилоту НАТО средний палец. Конечно, когда дело доходит до борьбы за доминирование в воздухе, это битва эго. Cогласно данным «Нэшнл Интерест» (National Interest), только четыре страны имеют больше всего поводов для гордости: США, Россия, Китай и Япония. Сегодня мы сосредоточимся на двух лучших.

Военно-воздушные силы США были образованы в 1907 году. Тогда было сформировано авиационное подразделение, задачей которого решение «вопросов, касающихся использования в военных целях аэростатов, летательных аппаратов и всего с этим связанного». Первое испытание самолета ВВС США пошло не по плану. Самолет потерпел крушение, и один из пилотов погиб. К 1913 году был сформирован 1 экспериментальный авиаотряд. В 1915 году, когда в Европе война была в самом разгаре, ВВС США состояли из 44 офицеров, 224 военнослужащих и 23 самолетов. Это практически ничто по сравнению с европейскими масштабами того времени. Тем не менее, США инвестировали в развитие военной авиации. Когда началась Вторая мировая война, правительство не жалело средств на Военно-воздушные силы. По данным «Милитари.ком» (Military.com), в 1939 году в ВВС США служило 26 тысяч 500 человек, а авиапарк составлял 2 тысячи 200 самолетов. К 1945 году численность личного состава увеличилась до 2 миллионов 253 тысяч человек, а количество самолетов выросло до 63 тысяч 715. Это в значительной степени укрепило США в статусе мировой державы. В 1947 году ВВС США стали самостоятельным видом войск.

В 1911 году руководство России издало указ о «развитии авиационного дела в российской армии». Во время Первой Мировой войны в России было 36 авиаэскадрилий и 263 летательных аппарата. В межвоенный период в России начали разработку более современных самолетов. В 1930-х были приняты на вооружение истребитель И-15 Поликарпова и СБ (АНТ-40 — скоростной фронтовой бомбардировщик, — прим. ред.) разработки Туполева. К 1941 году в Военно-воздушных силах Красной Армии служило 363 тысячи 900 человек. Во время холодной войны советские ВВС стали силой, с которой приходилось считаться. К 1980 году они стали не только крупнейшими военно-воздушными силами в мире, но и хорошо технически оснащенными. Как известно, холодная война была гонкой за превосходство, и каждый раз, когда одна страна разрабатывала новую авиационную программу, другая начинала свою собственную, чтобы не отставать. Порядок вещей не изменился. Фактические сегодняшние российские ВВС (так в тексте, далее ВКС — прим. ред.) были сформированы после распада Советского Союза в 1991 году. Спорный вопрос, были советские ВВС настолько же мощными, как и ВВС США. Тоже можно сказать и сейчас. Итак, что же эти страны представляют собой с точки зрения мощи их ВВС?

В 2018 году бюджет ВВС США запланирован на уровне 132,4 миллиарда долларов. Средства предполагается потратить на модернизацию авиапарка, при этом общий штат ВВС должен достичь 502 тысяч человек за счет увеличения на 4 тысячи 100 военнослужащих и 1 тысячу 700 обслуживающего персонала и охраны.

У США, безусловно, больше денег. В 2014 году, когда оборонный бюджет России достиг своего максимума (69,3 миллиарда долларов), он составлял всего лишь половину бюджета одних только американских ВВС. Существуют различные мнения о том, сколько сегодня Россия тратит на оборону. Но, как недавно сообщил сайт «Джейнс» (Janes), специализирующийся на военной тематике, в 2018 году российский военный бюджет мог снизиться до 47,13 миллиарда долларов. Это не сулит ничего хорошего России в нашем сравнительном анализе. Тем не менее, почти каждый второй аналитик называет российские ВКС ближайшим конкурентом ВВС США.

В ВКС России служит 148 тысяч человек — намного меньше, чем в ВВС США. «Глобал Фаер Повэр» (Global Fire Power) считает, что на вооружении ВКС РФ состоят 3 тысячи 794 летательных аппарата. Сравните с 13 тысячами 763 машинами американских ВВС. Правда у США почти половину воздушного флота составляют вертолеты. И все же по количеству истребителей США более чем вдвое превосходят Россию. Но это, как говорится, количество, а не качество.

Самые крутые истребители ВВС США — F-22 Raptor (195 единиц), F-35С (71) и F-16 (450) — представляют грозную силу. Здесь и качество и количество. Кроме того, США планируют ввести в строй еще 1 тысячу 763 истребителя F-35. И более старые американские самолеты, и новейшие разработки впечатляют. Среди последних — проект секретного орбитального самолета X-37B, предназначенного для полетов на большие расстояния. Он летает вокруг Земли и об этом никто не знает, кроме нескольких человек. Также нельзя забывать об истребителе танков A-10 Thunderbolt и о пилотируемых и беспилотных бомбардировщиках дальнего действия.

У России, так же как и у США, довольно большой парк самолетов хотя и предыдущего поколения, но зато испытанных и надежных. Они также прошли модернизацию. Некоторые — вообще лучшие самолеты из когда-либо созданных. По крайней мере, они не уступают, а в чем-то, не исключено, даже и превосходят многие самолеты американского производства. Возможно, лучший из всего этого букета — Су-35. В настоящее время на вооружении состоят 64 единицы Су-35. По сути, мы не можем подвергнуть сомнению достоинства «сушек» — как штурмовых, так и многофункциональный истребителей. В ВКС России их насчитывается сотни. Нередко высказывается мнение, что F-35 и Raptor лучше. Но это спорное утверждение. Ведь где об этом говорится? На американских интернет-сайтах. Помимо Су-35 эксперты обычно выделяют МиГ-29, Су-27 и МиГ-31.

Если США производство несметного количества F-35 поставят на конвеер, то что этому может противопоставить Россия? Во-первых, истребитель пятого поколения Сухой T-50 ПАК-ФА (Су-57 — прим. ред.). Этот самолет за использование технологий малозаметности называют «Призраком», и, по утверждению «Нэшнл Интерест», он «может оказаться грозным конкурентом американским боевым самолетам пятого поколения, таким как Lockheed Martin F-22 Raptor и F-35». Такого же мнения стал придерживаться и начальник разведки ВВС США после того, как увидел Су-57 в действии. Су-57 согласно данным разработчиков, может развивать скорость до 2 тысяч 440 км/ч. При этом скорость F-35s — 1 тысяча 930 км /ч. Су-57 можно использовать и в беспилотном варианте. Серийное производство истребителя начнется в следующем году. Также сообщалось, что Россия собирается продать эти самолеты Южной Корее. Россия также ведет разработку и стратегического бомбардировщика нового поколения ПАК-ДА.

Что у США еще припрятано в рукаве? Помимо самолетов F-35, которые съедят значительный кусок огромного бюджетного пирога, должно же быть что-то еще? Ну, конечно, истребитель шестого поколения! Он, по данным ВВС США, должен появиться где-то между 2025 и 2030 годами. Самолет разрабатывается в рамках программы «Господство в воздухе следующего поколения» (Next Generation Air Dominance). Самолет будет малозаметным, обладать комплексной системой индивидуальной защиты, оружием направленной энергии, передовыми системами ПВО и даже сможет осуществлять кибератаки. США разрабатывают самолет шестого поколения в рамках проекта Boeing F/A-XX, а Россия — МИГ-41.

А по вашему мнению, какие ВВС — российские или американские — круче и почему?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели