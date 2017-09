/Поглед.инфо/ Миналия петък, водещите средства за масово осведомяване излъчиха сензационната новина как Русия се опитала да проникне в американските системи за гласуване. Единственият източник на тази сензация бе Министерството на вътрешната сигурност. Какво не е наред с тази история, ли? Незначителният факт, че новината е фалшива – фейк!

Рейчъл Медоу от MSNBC (американската кабелна и сателитна телевизионна мрежа, която разпространява новини и политически коментари от NBC News) е главен експерт по кремълските заговори. Тя се възмути, че тази новина не била огласена по-рано и все още не се знаели всички подробности. "Чак сега става ясно, че Министерството на вътрешната сигурност още през юни е знаело, че руски хакери се нацелват към 21 щата за изборите..., нацелват се към инфраструктурата за гласуване", обяви тя най-сериозно, размахвайки цветна карта, която сама е съставила.

Доказателства няма, има едностранно официозно твърдение. И не се допуска никакво съмнение в официозната линия. А който иска да види доказателствата, се обвинява в отсъствие на патриотизъм и лоялност. Също като през 2002 г., когато искането за доказателства за злите намерения на Саддам се дамгосваше като симпатия към иракския диктатор.

Каквото и да мислим за Русия, Тръмп и другите, такава атмосфера не може да се счита за здравословна. Не е ли ясно, че в американските дискусии и репортажи за отношенията между двете ядрени сили, нещо очевидно не е наред?

(рус.ез.)

Очередная сенсационная новость о России трещит по швам

Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России

В прошлую пятницу ведущие средства массовой информации выдали на-гора сенсационную новость о том, как Россия пыталась проникнуть в американские системы для голосования. При этом единственным источником для них стали утверждения Министерства внутренней безопасности. «Согласно сообщениям официальных лиц, русские в преддверии прошлогодних президентских выборов пытались взломать системы для голосования в 21 штате», — начала свое повествование USA Today. Другие издания, выступившие с этим экстренным сообщением, представили информацию примерно в том же свете.

Официальное сообщение по вполне очевидным причинам было взрывоопасно, и оно мгновенно спровоцировало громкую реакцию, которая, естественно, тут же разошлась по интернету. Зазвучали заявления о том, что итоги президентских выборов 2016 года теперь под вопросом.

@Amy Siskind

Почему мы не говорим о 21 штате, где, по сообщениям Министерства внутренней безопасности, Россия осуществила хакерский взлом? Наши выборы нелегитимны!

Конгрессмен-демократ из Виргинии Дон Бейер (Don Beyer), говоря о 21 подвергшемся нападению штате, объявил, что «Россия пыталась сорвать там выборы».

The same day @realDonaldTrump refers to "Russia Hoax," Homeland Security Dept. tells 21 states that Russia tried to hack their elections. https://t.co/X6UrqFMUTW

— Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) 22 сентября 2017 г.

@RepDonBeyer

В тот самый день, когда @realDonaldTrump написал о «фальшивке по поводу России, Министерство внутренней безопасности сообщило 21 штату, что Россия пыталась сорвать у них выборы.

Главный эксперт MSNBC по вопросам кремлевских заговоров Рэйчел Мэддоу (Rachel Maddow) возмутилась из-за того, что нам не рассказали об этом раньше, и что мы до сих пор не знаем все подробности. «Теперь нам стало понятно, — мрачно возвестила Мэддоу, показывая цветную карту собственного изготовления, — что Министерство внутренней безопасности еще в июне знало о том, как русские хакеры во время выборов нацелились на 21 штат… нацелились на инфраструктуру для голосования».

DHS didn't bother to tell the 21 states Russia tried to hack during the election until this afternoon. https://t.co/48CNZL8MBp

— Maddow Blog (@MaddowBlog) 23 сентября 2017 г.

@MaddowBlog

МВБ до сегодняшнего дня не считало нужным сообщить, что Россия во время выборов пыталась провести хакерские атаки против 21 штата.

Остался лишь один маленький шажок до того, чтобы потребовать отмены результатов голосования, и эти настроения позавчера выразила икона сопротивления Трампу Карл Райнер (Carl Reiner): «Что может быть восхитительнее [sic] возможности аннулировать результаты выборов, сместить Трампа и с полным основанием сделать нашим президентом Хиллари?»

Is there anything more exciting that the possibility of Trump's election being invalidated & Hillary rightfully installed as our President?

— carl reiner (@carlreiner) 20 сентября 2017 г.

Но что же не так в этой истории? Так, мелочь, заключающаяся в том, что это фальшивка. Вчера эта новость затрещала по швам, когда Associated Press сообщило, что Висконсин, включенный в список подвергшихся атаке штатов и вызвавший всеобщее и вполне понятное возбуждение, на самом деле не подвергался атаке российских хакеров:

@APCentralRegion

Теперь федералы говорят, что система регистрации избирателей в Висконсине не подвергалась хакерской атаке.

«Либо они были правы в пятницу, и тогда это просто прикрытие, либо они ошибались, и в этом случае полагается извиниться».

— Марк Томсен, избирательная комиссия Висконсина

А вот и текст сообщения Associated Press, автором которого является Скотт Бауэр (Scott Bauer):

Министерство внутренней безопасности теперь заявляет, что никакой хакерской атаки на выборы в Висконсине не было.

Министерство внутренней безопасности США во вторник изменило свой курс и сообщило руководству Висконсина, что российское государство не сканировало систему регистрации избирателей этого штата. Но потом оно вновь сказало, что считает Висконсин одним из штатов, подвергшихся хакерскому взлому.

В пятницу министерство сообщило руководству избирательной комиссии штата, что Висконсин подвергся атаке русских, вызвав тем самым серьезную обеспокоенность по поводу надежности и безопасности систем для голосования, хотя никакие данные не были украдены. Но во вторник Министерство внутренней безопасности сообщило противоречивую информацию о взломе системы для голосования и о том, какие угрозы это создало.

В электронном сообщении на имя заместителя руководителя избирательной комиссии штата, которое во вторник было предоставлено репортерам, министерство заявило, что с российских IP-адресов сканировали другое ведомство, никак не связанное с проведением выборов.

«Основываясь на данных внешнего анализа, можем сообщить, что взломанный в Висконсине IP-адрес принадлежит департаменту трудовых ресурсов, а не избирательной комиссии», — говорится в письме за подписью Хуана Фигуэра (Juan Figueroa) из управления по защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности.

Затем пресс-секретарь министерства попытался дезавуировать сообщение чиновника, заявив о наличии доказательств того, что компьютерные сети все же подверглись атаке. Тем не менее, он не смог сказать, имела ли эта атака хоть какое-то отношение к выборам и процессу голосования. Как отметило в связи с этим Associated Press, «главный администратор штата по выборам Майкл Хаас (Michael Haas) неоднократно заявлял, что Министерство внутренней безопасности уверяло его в том, будто штат никаким атакам не подвергался».

А вчера вечером вся эта история полностью развалилась. Заведующий канцелярией штата Калифорния (который тоже был включен в список пострадавших) выступил с язвительным заявлением, в котором опроверг информацию из сенсационного сообщения:

Сакраменто. — Заведующий канцелярией штата Калифорния Алекс Падилла (Alex Padilla) выступил с заявлением следующего содержания:

«В прошлую пятницу Министерство внутренней безопасности уведомило мою канцелярию, что русские киберпреступники в 2016 году „сканировали" интернет-системы Калифорнии, в том числе, вебсайты канцелярии штата. Когда мы запросили дополнительную информацию, стало ясно, что выводы министерства ошибочны».

Иногда сенсационные новости получают опровержения. В этом нет ничего шокирующего. Если бы это был единичный случай, то все можно было бы объяснить человеческой ошибкой, не имеющей большого значения.

Но это не единичный случай. Напротив, это происходит снова и снова. Средства массовой информации бездумно раздувают шумиху вокруг России, выступая с подстрекательскими заявлениями, которые почти всегда основаны на бездоказательных утверждениях правительственных чиновников. И при более тщательном рассмотрении все эти утверждения неизменно рушатся, потому что не находят никаких подтверждений.

Примеров таких позорных провалов слишком много, чтобы всесторонне их задокументировать. Я писал об этом явлении много раз и приводил множество примеров. Последний раз это было в июне, когда «уволились» трое журналистов CNN, опубликовавшие абсолютно ложный материал о связи советника Трампа Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) с российским инвестиционным фондом, по делу которого проводится расследование. CNN была вынуждена опровергнуть и изъять этот материал:

CNN

Примечание редактора

23 июня 2017 года

22 июня 2017 года сайт CNN.com опубликовал материал, в котором говорится, что Энтони Скарамуччи был связан с Российским фондом прямых инвестиций, против которого проводится расследование.

Этот материал не соответствует редакционным стандартам CNN, а поэтому он удален. CNN приносит свои извинения господину Скарамуччи.

Помните, как Washington Post утверждала, что Россия совершила хакерскую атаку на американскую систему электроснабжения, из-за чего политики начали обвинять Путина в попытках заморозить американцев посреди зимы? Потом газете пришлось неоднократно выступать с опровержениями, потому что ничего подобного не было. Или как Washington Post пришлось опубликовать редакционное опровержение, когда ее репортеры выступили с утверждениями о российском проникновении в интернет и о распространении «фейковых новостей»? Тогда они основывались на черных списках в духе маккартизма, которые обнародовала одна анонимная организация, назвавшая агентами Кремля сайты типа Drudge Report и различные издания левого толка.

Или утверждение Slate о том, что Трамп создал секретный сервер для связи с российским банком? Свои обвинения интернет-издание обосновывало такими уликами и доказательствами, на которые все прочие средства массовой информации постыдились даже смотреть. Или тот момент, когда Guardian была вынуждена написать опровержение на широко разошедшуюся по интернету статью Бена Джейкобса (Ben Jacobs), в которой как бы между прочим утверждалось, что WikiLeaks уже давно поддерживает связи с Кремлем? Или еще один случай, когда журнал Fortune опровергал утверждения о том, что RT провела хакерскую атаку против телевизионной сети C-SPAN и взяла ее под свой контроль? Возник огромный рынок, где властвуют ведущие демократы и распространяются всевозможные разнузданные конспирологические новости о России, которые штампует целая армия остервенелых сторонников теории заговора, в том числе, Луиза Менш (Louise Mensch) и Клод Тейлор (Claude Taylor) по кличке «Правдивые факты».

И вот теперь к этой куче мусора добавили историю о российской хакерской атаке против 21 американского штата. Всякий раз эти истории получают широкую огласку, всякий раз они вносят свой вклад в формирование общественного мнения и повествовательной линии. И всякий раз, когда эти мифы развенчивают, их распространители хранят молчание.

Это отнюдь не значит, что любое утверждение по поводу России является ложью, и это не доказывает лживость заявлений о том, что Путин приказал взломать компьютерную систему НКДП и почтовый ящик Джона Подесты (хотя американское правительство так пока и не представило никаких доказательств в подтверждение данных заявлений). Наверное, против каких-то штатов все же проводились попытки хакерских атак, хотя главные обвинения на эту тему, привлекшие наибольшее внимание, к настоящему времени опровергнуты.

Однако все это говорит о том, что когда речь заходит о России, можно выступать с самыми невероятными, безрассудными и лживыми заявлениями, и что здесь все средства хороши. СМИ готовы публиковать буквально любые официальные утверждения, выдавая их за Правду, но при этом полностью забывая о критериях доказательности.

Представление о Путине как о закулисном кукловоде, который виноват во всех проблемах Запада, поскольку сам их создает, сегодня превратилось в догмат веры. Этим можно объяснить любое ставящее в тупик событие, придать определенность нашему сложному миру и снять ответственность со многих людей. Средства массовой информации и их журналисты получают щедрые вознаграждения всякий раз, когда публикуют материалы с обвинениями в адрес России (особенно если это касается выборов в США), даже если в итоге на них приходится писать опровержения.

Такое безрассудство подтверждается вчерашней статьей в New York Times, которая получила широкую огласку. В ней утверждается, что русские в целях манипулирования американской политикой пользовались Твиттером намного активнее, чем считалось ранее. Эта история основана на утверждениях новой организации, созданной всего два месяца назад альянсом неоконов и демократических представителей органов национальной безопасности. Возглавили ее закоренелые лжецы и пропагандисты, такие как Билл Кристол (Bill Kristol), бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майк Морелл (Mike Morell) и министр внутренней безопасности из администрации Буша Майк Чертофф (Mike Chertoff). Я писал о создании этой организации, которая называет себя «Альянс в защиту демократии». Ее не следует путать с другой антироссийской организацией, сформированной на прошлой неделе Робом Райнером (Rob Reiner) и Дэвидом Фрамом (David Frum), куда вошел другой экс-директор ЦРУ (Джеймс Клэппер). Эта группа называется InvestigateRussia.org. На своем сайте она разместила видео, в котором прозвучало заявление о том, что США сегодня «находятся в состоянии войны с Россией».

У организации Кристола/Морелла/Чертоффа, откуда New York Times взяла материал для своей статьи, очень простая тактика. Ее члены келейно решают, какие аккаунты в Твиттере являются «российскими ботами» То есть, это те аккаунты, которые «распространяют антиамериканскую пропаганду» и «контролируются Кремлем». Эта организация никому не говорит, какие аккаунты в Твиттере она внесла в разряд лояльных Кремлю, и не рассказывает о тех методах, при помощи которых она создает свои списки и определяет, что является «антиамериканским».

Все это делается тайно, и мы должны просто верить на слово Биллу Кристолу, Майку Чертоффу и их друзьям из системы национальной безопасности. Видимо, New York Times вполне устраивает это требование, о чем свидетельствует то, что вчера она слепо признала и приняла к сведению утверждения данной организации, хотя ее создателями являются люди, меньше всего заслуживающие доверия.

Но это неважно. Ведь речь идет о мерзких попытках России взять все под свой контроль. Поэтому утверждения этой организации мгновенно обретают вес и убедительность, их публикуют ведущие СМИ, а затем слепо признает в качестве факта большая часть элиты. После этого они уже не утверждения, а просто Факт, в основу которого легла статься New York Times о том, что Кремль агрессивно и эффективно пользуется Твиттером, чтобы манипулировать общественным мнением и сеять рознь во время выборов, хотя доказательствами этой истории являются секретные, не поддающиеся проверке утверждения организации, состоящей из малодушных неоконов и лжецов из сфер национальной безопасности.

Вот так постоянно распространяются повествования о России, и именно по этой причине многие дутые истории лопаются как мыльный пузырь, вызывая неудобство и смущение. Все дело в том, что история 2017 года о России (как и дискурс 2002 года об Ираке) строится сегодня на вере, а не на разумных объяснениях.

Никаких сомнений в официальной линии не допускается. Доказательный порог, который должно перешагнуть утверждение, прежде чем получить признание, чрезвычайно низок, а порой его вообще не существует. А тех, кто хочет видеть доказательства официальных утверждений или сомневается в правдивости и убедительности предлагаемых свидетельств, ждет кара в виде обвинений в отсутствии патриотизма и лояльности. Многие считают, что желание увидеть подтверждение официальных заявлений о России доказывает то, что такой человек кремлевский агент, или по крайней мере, что он обожает Путина. То же самое было в 2002 году, когда желающих увидеть доказательства злобных замыслов Саддама и сомневавшихся в правдивости утверждений о нем заносили в категорию сочувствующих иракскому диктатору.

Что бы мы ни думали о России, о Трампе и об остальных, такую атмосферу невозможно считать здоровой. Достаточно взглянуть на то, как часто разваливаются важные и невероятно провокационные сообщения ведущих средств массовой информации. Неужели непонятно, что в наших дискуссиях и репортажах об отношениях между двумя ядерными державами что-то явно не так?

