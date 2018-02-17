/Поглед.инфо/ „По време на Студената война имаше манипулации и дезинформация, но имаше и правила. За разлика от реалната политика. Днес лъжат и вярват в собствените си лъжи.“

Това каза за френското издание L'Opinion Владимир Федоровский, кариерен дипломат, преводач от арабски език на Леонид Брежнев през 70-те години на миналия век, активист на Горбачовата перестройка в съветското посолство в Париж през 80-те години. Той се е срещал също с Борис Елцин и Владимир Путин; с други думи, добре познава задкулието на руската политика.

Според него, отношенията между Запада и Русия днес са по-лоши, отколкото по време на Студената война. Русия се хвърля в прегръдките на Китай. Двете държави образуват военно-икономически съюз, който противоречи на призванието на Русия. Тези, които смятаха, че налагането на санкции след присъединяването на Крим ще отблъсне руснаците от Путин, живеят във въображаем свят. Руснаците се сплотяват и рейтинга на президента, както никога преди е толкова висок.

„Като ветеран от руската политика и познавач на САЩ, американските обвинения не предизвикват у мен нищо друго освен усмивка. Най-вече не ми харесва лицемерието. Преди не съм говорил за това, но сега ви казвам: зная каква роля играеха пратениците на Бил Клинтън при Борис Елцин. Имам предвид целия екип, който изигра решаваща роля в преизбирането му като президент на Русия през 1996 г. Олигархът, който финансира кампанията му е Борис Березовски, той ми разказа всичко това. Не съм говорил и за периода, когато Михаил Горбачов бе начело на СССР (1985-1991 г.): всички негови разговори бяха подслушвани и американците знаеха всяка наша тайна! Дори ръководителят на пресслужбата на Кремъл беше вербуван от ЦРУ...“

(рус.ез.)

Владимир Федоровский: «Ситуация между Россией и Западом еще никогда не была настолько опасной»

Россия и Запад

«Во время холодной войны были манипуляции и дезинформация, но при этом существовали правила. Имелось отличие от реальной политики. Сегодня люди лгут и верят в собственную ложь».

Дипломат, переводчик сбского Леонида Брежнева в 1970-х годах, активист горбачевской перестройки в посольстве СССР в Париже в 1980-х годах, Владимир Федоровский встречался также с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. Иначе говоря, он прекрасно разбирается в закулисье российской политики.

«Опиньон»: В вашей книге вы пишете, что предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США едва ли отличается от вклада администрации Клинтона в переизбрание Бориса Ельцина в июле 1996 года. Почему?

Владимир Федоровский: Должен сказать, что у меня как ветерана российской политики и хорошего знатока США американские обвинения не вызывают ничего, кроме улыбки. Больше всего в происходящем мне не по душе лицемерие. Раньше я об этом не говорил, но мне всегда было известно, какую роль на самом деле играли посланцы Билла Клинтона у Бориса Ельцина. Я имею в виду целую команду, которая сыграла решающую роль в его переизбрании президентом России в 1996 году. Финансировавший его кампанию олигарх Борис Березовский все мне рассказал. И я даже не говорю о периоде, когда Михаил Горбачев возглавлял СССР (1985-1991): всего его разговоры прослушивались, и американцам был известен каждый наш секрет! Даже глава кремлевской пресс-службы был завербован ЦРУ… Я достаточно хорошо знаком с американским досье, и оно приводит меня в замешательство. Электронная переписка Хиллари Клинтон, бесспорно, была взломана, возможно, даже российскими хакерами. Но разве можно на самом деле считать, что это могло повлиять на результаты президентских выборов в ноябре 2016 года? Думаю, нет. Но скажите об этом американской прессе, и вас сразу объявят сторонником Владимира Путина, к числу которых я не отношусь. Мои отношения с ним складываются далеко не лучшим образом. В моей стране меня считают самым отъявленным западником, а некоторых моих друзей даже называют почетными агентами ЦРУ. Сегодня всем известно, что все прослушивают всех. Невиновных тут нет. Пора уже отбросить фальшивую невинность!

— Судя по всему, вы не верите в существование какой-то связи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом…

— Меня возмущают обвинения в шпионаже в адрес российского посла в Вашингтоне! Я сам порядка 20 лет был дипломатом, и американцам прекрасно известно, что такая задача обычно ложится на агентов КГБ. Я уверен, что Трамп — не агент Путина. Все, что выходило на этот счет в американской прессе, не выглядит убедительным. Из Путина делают настоящего супермена, но он им не является.

— Как далеко может зайти напряженность?

— Для меня очень важны отношения Запада и России, а ситуация еще никогда не была настолько опасной, как сейчас. Теперь еще хуже, чем при холодной войне! Тогда с обеих сторон были манипуляции и дезинформация, но при этом существовали правила. Люди не верили в собственную ложь. И видели отличие от реальной политики. Сейчас же у меня такое впечатление, что они лгут и верят в собственную ложь. Говорят, что нельзя недооценивать роль невежества и глупости в политике, но мне не понятно, почему администрация Обамы решила сделать Россию врагом Запада и демонизировать ее. Это была очень большая ошибка. Это контрпродуктивно — как для россиян, так и для Запада. Дело в том, что все это дает очень опасный результат: Россию подталкивают в объятия Китая. Между ними формируется военно-экономический альянс, но это противоречит призванию России. Те, кто думали, что введение санкций после аннексии Крыма оттолкнет россиян от Владимира Путина, живут в воображаемом мире. Россияне сплотились, а рейтинги Путина как никогда высоки. То же самое касается и уверенности в том, что после удара по своему кошельку олигархи надавят на Кремль и заставят его изменить политику. У них нет ни малейшего влияния на президента, а население ненавидит их и только радуется их наказанию.

— Вы считаете, что Запад ошибся с врагом…

— Приоритетом для Запада должна быть борьба с исламизмом. Как специалист по арабскому миру, я считаю, что если бы Россия не вмешалась в Сирии, «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим.ред.) захватило бы Дамаск. В таком случае ИГ оказалось бы всего в 600 километрах от Кавказа, что совершенно неприемлемо для России из-за неизбежного эффекта домино. Ситуацию представили так, словно Владимир Путин, «Гитлер современной эпохи», по определению Хиллари Клинтон, вмешался, чтобы помочь другому диктатору. Под прикрытием политкорректности на Западе существует огромная проблема с анализом.

— Вы говорите о демонизации, но ведь Владимир Путин все же аннексировал Крым и поддерживает напряженность на востоке Украины…

— Я сам родом с Украины. Эта страна очень важна для меня. Проблема уходит корнями в распад СССР, который прошел без кровопролития, поскольку Горбачев решил покончить с тоталитаризмом и террором. Это стало полной неожиданностью, но ни в коем случае не победой Запада. Это был небесный дар, «чудо», как говорил папа Иоанн-Павел II. Тем не менее этот исторический шанс был упущен. Был сделан вывод о том, что СССР проиграл холодную войну и должен заплатить, что Россия стала державой второго плана. Прошлые договоренности, свидетелем которых я был в период объединения Германии, были нарушены. В частности, речь идет о том, что НАТО не должна была воспользоваться ситуацией для расширения. Затем мы видели распад Югославии, формирование системы ПРО, ливийский кризис… Во всех этих случаях никто не считался с Россией.

— Украину сейчас следует рассматривать как сосредоточие конфронтации с Россией или же связующее звено на пути к формированию равновесия в мире?

— Я как украинец выступаю за второй вариант, поскольку в противном случае нас ждет совершенно контрпродуктивная экономическая и гуманитарная катастрофа. Кризиса можно было бы избежать, если бы европейцы не поручили дело поляками и прибалтам, а также согласились на переговоры с Москвой. Есть ли сегодня силовое решение для выхода из тупика? Выгодно ли сохранение конфликта для будущего Украины и ее народа? Страна стала серьезным очагом напряженности, который сохранится надолго. У меня нет на этот счет никаких надежд. Все идет к конфронтации. В России антизападные настроения постоянно растут так, что позиции Владимира Путина начинают казаться умеренными. Если мы хотим подтолкнуть страну к демократии и ответить на ожидания среднего класса, следует восстановить контакты и отказаться от санкций. Конфронтация — не выход.

— Как бы вы охарактеризовали сформированный Владимиром Путиным режим в России?

— Это, без сомнения, авторитарный режим. Пресса находится под колпаком, но у людей остается свобода слова. Они путешествуют. Это нельзя сравнивать с тоталитарными режимами прошлого. Там нет настоящей оппозиции, поскольку страна нуждается в подлинном обсуждении и столкновении идей. Возникает вопрос, не являются ли другие кандидаты в президенты всего лишь частью постановки, исполнителями ролей. Все выглядит так. В любом случае, Владимира Путина недооценили. Его считали марионеткой олигархов, но он сам стал кукловодом. Он сумел ухватить дух времени. Страна была ранена, ощущала себя униженной. Он же сумел сыграть на патриотической или даже националистической струне. Он сохранил целостность России вопреки очагам сепаратизма. Он умело маневрировал на Ближнем Востоке, заняв в итоге ключевое место в игре. Но он не решил две проблемы. Прежде всего, он не воспользовался нефтяной манной для достаточной диверсификации экономики, в этом его большой промах. Россия не может и дальше зависеть лишь от цен на нефть и газ. Он дал крохи от этого пирога населению и занялся обновлением армии. Кроме того, все полагаются исключительно на него самого. В этом огромная слабость его почти монархической системы. Его преемникам будет тяжело, пусть даже сейчас он и проводит обновления в рядах губернаторов, назначая на эти посты тех, кому еще нет 40.

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