/Поглед.инфо/ "Секс-роботите" вече са започнали офанзива и през следващите години, това настъпление може да се превърне в нашествие, пред което светът все още не е готов да се изправи. Проучване сочи, че две трети от мъжете и 30% от жените се изказват в полза на "секс-роботите", които в момента струват от 5 до 14 000 евро; цените им ще падат с увеличаване на производството.

Първоначално те ще правят компания на по-възрастни и самотни хора, казват от „Фондацията за отговорни роботи” (Foundation for Responsible Robots). Четири компании вече участват в производството на машини за забавление.

(рус.ез.)

Внедрение «секс-роботов» уже близко, но мы к нему не готовы

Вначале они составят компанию пожилым и одиноким людям, утверждает организация Foundation for Responsible Robots. Уже четыре компании занимаются производством этих автоматов для удовольствия. Сколько он будет стоить? От 5 до 14 тысяч евро.

«Секс-роботы» уже начали свое наступление, и за несколько лет это наступление может превратиться в нашествие, с которым мир еще не готов столкнуться. Тревогу подняла международная организация Foundation for Responsible Robots (FRR), анализирующая этические и моральные проблемы, связанные со все большим распространением умных машин среди людей. Как минимум, четыре компании уже занимаются производством роботов, во всем подобных женщинам и мужчинам, в том числе в сексуальной анатомии, способных вступать с людьми в сексуальные отношения и даже спонтанно вербально реагировать на действия человека. FRR прогнозирует, что в течение 10 лет эти инструменты получения механического удовольствия перестанут рассматриваться исключительно как форма сексуального фетишизма и обретут более широкое назначение.

С одной стороны, эта новая технологическая революция может дать преимущества, утверждается в докладе организации, опубликованном 5 июля в лондонской газете Daily Telegraph: например, они смогут стать компаньонами и сексуальными партнерами для пожилых, одиноких людей и инвалидов; они также смогут помочь парам, находящимся в разных географических точках, сохранять сексуальные отношения с помощью роботов, которые на расстоянии передают их действия. Некоторые ученые утверждают, что будет возможно появление роботов, разговаривающих голосом одного из партнеров, чтобы опыт был более правдоподобным.

Однако «сексуальные роботы» представляют также новые сложные проблемы. «Например, их уже предлагают пожилым людям в домах престарелых, но это предположение порождает множество противоречий», — говорит профессор Ноэль Шарки (Noel Sharkey), почетный преподаватель робототехники и искусственного интеллекта Шеффилдского университета и сооснователь FRR. «Если человек страдает синдромом Альцгеймера, он может не отличать робота от настоящего человека. Мы как общество должны оценить подобные вопросы, взвесив возможность урегулирования нового быстро развивающегося сектора».

Вторая проблема: человек, использующий «секс-роботов» может постепенно стать все более изолированным, что может перерасти в настоящую форму зависимости. «А это весьма печально и опасно, потому что он сможет полюбить искусственное создание без всякой взаимности, так как робот в самом лучшем варианте может лишь симулировать чувство или желание». Научно-фантастические романы и фильмы, например, относительно недавний фильм «Из машины», естественно, стараются это опровергнуть, утверждая, что роботы, оснащенные искусственным интеллектом, могут испытывать чувства и производить совершенно независимые суждения. Наука, однако, на данный момент придерживается иной точки зрения.

Есть также проблемы, вызывающие еще большее беспокойство. Некоторые компании занимаются разработкой сексуальных роботов с «робким» или «склонным к отказу» характером, чтобы те, кто их приобретает, могли принуждать их к сексу. «Roxххy Gold» — так называется «секс-робот» компании TrueCompanion, которого можно превратить в персонажа «Фригидная Фара». Японская компания Trottla начала производить кукол-роботов в натуральную величину, одетых в школьную форму и предназначенных специально для педофилов. Сам основатель компании Шин Тагаки (Shin Tagaki) признался, что он является педофилом, заявив, однако, что ни разу не домогался маленьких девочек, потому что использует вместо них кукол-роботов.

Некоторые эксперты считают, что подобная система может помочь предотвратить изнасилования и домогательства в отношении женщин или малолетних, однако авторы доклада FRR предупреждают, что, напротив, она может способствовать росту педофилии и сексуального насилия. «Борьба с педофилией при помощи сексуальных роботов — сомнительная и отвратительная идея», — комментирует профессор Патрик Лин (Patrick Lin), преподаватель этики в области робототехники в Калифорнийском Политехническом институте. «Давайте попытаемся представить, что будет, если бы мы боролись с расизмом, позволяя белым неуважительно относиться к черным роботам, унижать или бить их. Может это стать антидотом от расизма? Вероятно, что нет».

Авторы доклада утверждают, что в ближайшем будущем может появиться необходимость «криминализировать изнасилование робота» и оснастить секс-роботов сенсорами (наподобие тех, которые блокировали стол для пинбола, если его слишком сильно наклоняли), чтобы не дать их владельцам использовать их для удовлетворения склонностей к сексуальной жестокости. Ученые требуют также полностью запретить сексуальных кукол или роботов «детей». Пора начинать разговор об этом, предупреждает FRR, чтобы реальность не застала нас врасплох, когда это станет массовым феноменом. Исследование показывает, что две трети мужчин и 30% женщин выступают за «секс-роботов», которые на данный момент стоят от 5 до 14 тысяч евро, эти цифры будут снижаться по мере увеличения производства.

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