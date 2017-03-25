/Поглед.инфо/ Бившият български посланик в Русия Илиян Василев няма никакво съмнение, че бъдещото българско правителство ще бъде проруско и по-малко ориентирано към Европа и Запада. Пенсионираният дипломат, който днес е консултант по енергийни проблеми, говори за огромното икономическо, културно и политическо влияние на Кремъл в страната, която се превръщала в главен форпост на руската сфера на влияние в страните на Евросъюза.

Президентските избори, които довеждат до предсрочни парламентарни избори, са само първата стъпка на Русия, убеден е Илиян Василев. Според него бившият офицер от службите за сигурност и агент на кремълския експанзионизъм Леонид Решетников (който действал чрез оглавявания от него Руски институт за стратегически изследвания), на няколко пъти е идвал в София, в опитите си да предопредели изхода от президентските избори през ноември 2016 г.

Според мнението на журналисти, експерти и наблюдатели, фактите били следните: лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов не номинирал бившия президент Росен Плевнелиев (който наричаше Русия "агресивна държава"), а предпочел човек без особена харизма. Социалистическата партия пък получила нов лидер в лицето на Корнелия Нинова, която постоянно повтаряла, че не подкрепя европейските санкции срещу Русия. Избраният за президент Румен Радев, по време на кампанията си заявява, че "Крим фактически е руски" и критикува мерките, предприети срещу Русия след анексията на тази украинска територия.

(рус.ез.)

Болгария: печать России на политике и экономике

Бывший болгарский посол в Москве Илиан Васильев не сомневается, что «будущее правительство Болгарии будет тихо или открыто пророссийским и менее ориентированным на Европу и Запад». Отставной дипломат, а ныне консультант по энергетике, как и ряд других болгарских специалистов, говорит об огромном экономическом, культурном, а ныне и политическом весе Кремля в стране, которая стала главным государством-членом ЕС в российской сфере влияния.

Президентские выборы, которые привели к воскресным досрочным парламентским выборам, стали для России всего лишь первым шагом, уверен Илиан Васильев. Он подробно рассказывает о том, как бывший офицер спецслужб и агент кремлевского экспансионизма Леонид Решетников (он действовал через возглавлявшийся им тогда Российский институт стратегических исследований) несколько раз ездил в Софию в стремлении предопределить исход президентских выборов ноября 2016 года: «Он приезжал в феврале, чтобы убедиться, что занимавший открыто антироссийскую позицию прошлый президент не будет выставлять свою кандидатуру. Затем он вновь прибыл в августе, чтобы поставить нового человека во главу Социалистической партии. С помощью опросов и исследований он предоставил социалистам инструкции, как подобрать хорошего кандидата и вести предвыборную борьбу». Эту теорию подтверждают журналисты, эксперты и наблюдатели.

По их мнению, факты выглядят следующим образом: лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов не стал выставлять кандидатуру бывшего президента Росена Плевнелиева (он называл Россию «агрессивным государством») и выбрал для участия человека без особой харизмы. Соцпартия получила нового лидера в лице Корнелии Ниновой, которая неизменно повторяет, что не поддерживает европейские санкции в отношении России. Избранный президентом Румен Радев утверждал во время кампании, что «Крым по факту российский», и критиковал меры, которые были приняты против России после ее аннексии этой украинской территории.

Владимир Путин приветствовал итоги голосования и выразил надежду на более активное сотрудничество с «братским» болгарским народом, а также новый импульс в развитии отношений двух стран. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь напомнил о разрабатывавшихся одно время, но в итоге отмененных совместных проектах. Он явно говорил о газопроводе «Южный поток» и АЭС Белене, которые официально были преостановлены, однако теперь вновь обсуждаются. Так было и в ходе нынешней парламентской кампании.

Почти четверть болгарского ВВП связана с российскими интересами, отметил в конце 2016 года американский Центр стратегических и международных исследований, подчеркнув сильнейшее давление на софийских политиков. Это исследование касалось нескольких стран Восточной Европы и опиралось в Болгарии на работу Руслана Стефанова и его коллег из Центра исследований демократии в Софии. «Если вы начинаете проект с россиянами, из него уже невозможно выйти, — с улыбкой говорит Стефанов. — Каждый пятый евро в обращении в Болгарии контролируется Россией». Его доклад показал, что «Лукойл» является крупнейшей в своем секторе компанией в Болгарии (на нее приходится четверть госбюджета). «Газпром» остается единственным поставщиком газа в страну, куда ведет лишь один принадлежащий предприятию трубопровод. «Росатом» владеет действующими сегодня в Болгарии реакторами (а также должен поставить их для АЭС Белене) и держит в руках весь ядерный сектор, который дает треть всей необходимой стране электроэнергии. Такая околомонопольная позиция России в болгарском энергетическом секторе (государство запустило предложенные Брюсселем меры по свободной конкуренции) подтолкнула российские предприятия к инвестиции полученных средств в финансы, телекоммуникации и прочие сферы деятельности. «Россия настолько влиятельна, что может по своему усмотрению регулировать поток наличности и оказывать давление на любое болгарское правительство», — считает Руслан Стефанов.

Но вернемся к выборам и бывшему дипломату Илиану Васильеву. Он говорит о всех болгарских политических партиях, которые оказались под российским влиянием. Первыми стали националисты из «Атаки», социалисты и представители турецкого меньшинства из Движения за права и свободы. Тем не менее список на этом не заканчивается и включает в себя «Альтернативу за болгарское возрождение» бывшего пророссийского президента Георгия Пырванова и движение «Воля» бизнесмена Веселина Марешки. «Его подвиг в том, что одно из его предприятий бросило вызов монополии Лукойла в нефтяной сфере. Вдумайтесь, эту сказку придумали сами россияне!»

В этом с Илианом Васильевым согласны не все. В то же время большинство полагает, что лидер проевропейской партии ГЕРБ Бойко Борисов «напуган тем, что может сделать Россия в Болгарии. Именно поэтому он склоняется к договоренностям с ней». В любом случае, во время парламентской кампании ни один значимый кандидат не позволил себе критиковать политику Кремля. Россия подарила Болгарии независимость в XIX веке, однако вернулась туда после Второй мировой. И, по всей видимости, в психологическом плане болгары крепче держатся за старые воспоминания, чем недавнее прошлое членов НАТО и ЕС.