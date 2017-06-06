/Поглед.инфо/ В интервю за френския вестник Le Figaro, Владимир Путин вероятно за първи път толкова открито говори за наднационалните структури на управлението на водещите страни в света, иначе казано – за световното правителство на глобалната олигархия.

"Преговаряме с един президент на САЩ, после с втори, след това – с трети; президентите идват и си отиват, но политиката не се променя. Защо ли? Защото много силна е властта на бюрокрацията. Президентът встъпва във властта с едни идеи, но после идват при него едни хора с дипломатически куфарчета, добре облечени в тъмни костюми, като моя, и да започват да му обясняват какво трябва да направи. И всичко си остава по старому... Ето, например, Обама; напредничав човек, с либерални възгледи, демократ, който преди изборите обеща да затвори базата в Гуантанамо. Направи ли го? Не! Убеден съм, че е искал, но не се е получило... Хора в окови са държани там в продължение на десетилетия, без съдебен процес. Можете ли да си представите Франция да прави същото, или Русия – ще ни изядят с вътрешностите. Но в Съединените щати това е възможно и все още продължава. Това казвам, между другото, по въпроса за демокрацията."

(рус.ез.)

Путин: Маски сброшены

В интервью французской газете Le Figaro Владимир Путин, пожалуй, впервые так открыто высказался о наднациональном уровне управления ведущих стран мира, а проще - мировом правительстве. Причём привёл в пример беспомощность президентов США перед лицом "людей с кейсами в тёмных костюмах и галстуках". Он их, правда, назвал мягко "бюрократией", но понятно, что с нынешней мощью крупного капитала никакой бюрократ не может сравниться, и речь идёт о мировом олигархате. "Я уже общался и с одним Президентом США, и с другим, и с третьим – президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, – и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить – это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Вот Обама – продвинутый человек, человек либеральных взглядов, демократ, он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается, не так всё просто.Но это не самый главный вопрос, хотя это важно, это трудно себе представить: люди в кандалах ходят там уже десятилетиями без суда и следствия. Вы представьте себе, Франция бы так сделала или Россия – с потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединённых Штатах это возможно и до сих пор продолжается – кстати, к вопросу о демократии.

Я сейчас не для этого пример этот привёл – я привёл потому, что не всё так просто. Но всё-таки у меня есть определённая доля сдержанного оптимизма, мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться".

По сути, Владимир Путин вынес на официальный международный уровень (как бы вывел на свет) немногое из закулисья, о чём давно твердят люди, которых принято клеймить конспирологами, хотя наднациональная власть крупного частного капитала с эмиссионным центром в ФРС давно очевидна и легко доказуема. Путин приоткрывает реалии мировой политики, где управляемы не только лидеры таких стран, как Грузия, Украина, даже Бразилия, Германия, но казалось бы главной сверхдержавы - США. И в этом свете потоки ненависти к Обаме или жаркие споры о Трампе принимают довольно бесполезный вид. Не говоря уже о Макроне или Ле Пен.Да, Путин сохраняет "долю сдержанного оптимизма", что тактически можно с ними о чём-то договариваться и ситуативно что-то менять (сделка с тем же Обамой по химоружию в Сирии позволила оттянуть прямое вмешательство США, что, впрочем, тоже было закреплено в переговорах с Киссинджером накануне), однако принципиально повлиять эти "народно избранные" лидеры демократических стран на большую политику они не в состоянии. И в этом главный порок и ложь западного мира, который тщательно скрывается от населения: что так называемая демократия есть свобода власти крупного капитала, который через наёмных управленцев в лице президентов и министров управляет странами и их народами.

В отличие от них российский лидер самостоятелен в принципиальных моментах и при всей экономической зависимости от долларовой системы и попытках саботажа местных капиталистов-западников он чуть ли не единственный в мире способен проводить суверенную политику, за что его "свободный мир" и провозгласил главным тираном и деспотом. Путин вынужден общаться и пытаться решать вопросы с президентами западных стран, исходя из принятых норм современной политики, но он никогда не забывает о реалиях Большой Игры, и по сути, ведёт борьбу не с Обамой, Трампом или Саркози-Олланд-Макроном, а теми самыми ребятами "в тёмном и с кейсами". И здесь нет никакой конспирологии, это реалии.

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