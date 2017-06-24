/Поглед.инфо/ Южноамериканският "гигант" загуби голяма част от доверието, което имаше на международната арена, в резултат от безпрецедентната икономическа криза и безкрайните корупционни скандали. Игнорирайки надвисналата над него съдебна заплаха, президентът на Бразилия Мишел Темер пристигна на 19 юни на официално посещение в Русия. Вечерта на 20 юни той се появи заедно с Владимир Путин на балетен спектакъл в Большой театър.

Звездата на латиноамериканския колос помръкна след дебатите, довели до импийчмънт на бившия президент Дилма Русеф през 2016 г. Поддръжници й от Работническата партия го наричат "преврат". Според наблюдателите, след свалянето на Дилма Русеф Бразилия няма нито финансови ресурси, нито моралния авторитет да бъде лидер на Латинска Америка.

(рус.ез.)

Бразильская звезда на международной арене померкла

Новая жизнь в Латинской Америке

Южноамериканский «гигант» лишился немалой части доверия к себе в результате ослабившего его беспрецедентного экономического кризиса и бесконечного коррупционного скандала.

Проигнорировав нависшую над ним судебную угрозу, президент Бразилии Мишел Темер отправился 19 июня с официальным визитом в Россию. Вечером 20 июня он появился вместе с Владимиром Путиным на балете в Большом театре.

Глава государства вернется в кабинет Бразилии 23 июня после недолгой остановки в Норвегии. Все это стало демонстрацией международной активности решительно настроенного президента, который стремится показать всему миру, что его страна не впала в ступор, и что, несмотря на протесты и разочарование части граждан на фоне нескончаемого коррупционного скандала в результате операции «Автомойка», Бразилия все же не стала позорной «банановой республикой».

Напрасный труд. Увязнувшая во все обостряющемся нравственном кризисе страна столкнулась с практически полным остракизмом в дипломатии. «Какой влиятельный глава государства нанес визит Мишелу Темеру после его вступления в должность год назад? Никто за исключением испанского премьера, которого тоже обвиняют в коррупции. В Латинской Америке, Европе и США никто больше не обращает внимания на Бразилию. Страна стала изгоем», — говорит бывший председатель Верховного суда Жоаким Барбоза (Joaquim Barbosa), который намеревается в 2018 году участвовать в президентских выборах от партии «зеленых» вместе с Мариной Силвой (Marina Silva).

Жесткие слова со стороны бразильской интеллигенции, которая с горечью вспоминает период величия Бразилии. То была благословенная эпоха Луиса Инасиу Лула да Силва (2003-2010), бывшего металлурга, который стал настоящей звездой международной арены, другом Джорджа Буша и приятелем Уго Чавеса, объектом восхищения Барака Обамы. Тогда взлетевшая вверх на потоке нефти нация попала в руководство ВТО и ФАО, добилась права проведения Чемпионата мира по футболу (2014) и Олимпийских игр (2016).

Колосс на глиняных ногах

«Видимо, Бог устал от Бразилии. И оставил нас», — написал 7 июня бывший министр финансов и посол во Франции Антониу Делфим Нетту (Antonio Delfim Netto) в Folha de Sao Paulo, опровергнув тем самым народную поговорку о том, что «Бог — бразилец».

Звезда латиноамериканского колосса закатилась под грузом вызвавшего большую полемику импичмента бывшего президента от левых Дилмы Русеф в 2016 году. Сторонники Партии трудящихся назвали это «государственным переворотом».

Рецессия и достойные второсортного фильма коррупционные скандалы, которые докатились даже до главы государства Мишела Темера, лишь ускорили падение страны под откос.

В вышедшей 24 мая в аргентинской газете La Nacion статье «Автомойка» демонстрирует слабость колосса» уважаемый в Буэнос-Айресе политолог Андрес Маламуд (Andrés Malamud) напоминает о вопиющем отсутствии Бразилии в Боготе 26 сентября 2016 года на церемонии подписания мирного соглашения между колумбийским правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии. Речь шла об историческом для региона событии, на котором собрались многие главы государств.

Эксперт приходит к выводу, что у Бразилии нет ни финансовых ресурсов, ни нравственного авторитета, чтобы быть лидером Латинской Америки: «Как страны, так и люди получают власть тремя путями: сила, деньги и харизма. (…) Одно время, казалось, что у Бразилии имеются все эти козыри. Но это оказалось иллюзией. Финансовые ресурсы высасывались коррупцией, а остального попросту не было».

Проклятое время

Хотя недобросовестное поведение бразильского политического класса, безусловно, сказалось на отношении к стране, ослабление ее позиций на международной арене является и результатом политической воли. На смену бывшему профсоюзному деятелю Луле пришла экономист и технократ Дилма Русеф, которая никогда не испытывала тяги к международным делам, раздражая тем самым некоторых дипломатов.

Начавшийся с 2014 года беспрецедентный экономический кризис лишь усилил это внимание к внутренним вопросам. Смещение Русеф в 2016 году с утверждением на ее месте вице-президента Мишела Темера не привело к смене этой тенденции. Об этом свидетельствует назначение министром иностранных дел Жозе Серры (José Serra, ушел из правительства в феврале), который в интервью в сентябре 2016 года не смог назвать состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и думал, что в группу входит Аргентина.

«В Бразилии все не так, это не мы», — с отчаянием говорит Паулу Сержиу Пинейру (Paulo Sergio Pinheiro). Бывший глава Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека считает, что этот проклятый период скоро закончится.

В Бразилии такое происходит не впервые. Историк Лиус Фелипе де Аленкастру (Luiz Felipe de Alencastro) напоминает, что после Второй мировой войны выступившей на стороне союзников стране сулили головокружительный взлет. «Бразилию признают шестой великой мировой державой?» — писал Le Monde 24 февраля 1945 года, когда судьбу страны еще не перечеркнули ошибки правительства и холодная война.

В силу своих размеров и ресурсов Бразилия может быстро вернуть себе статус значимого игрока на международной арене. К тому же, Организация экономического сотрудничества и развития планирует пригласить ее в «клуб богатых». Остается только навести порядок в политике.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели