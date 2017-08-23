/Поглед.инфо/ Да се приписват на Путин завоевателни планове е съвършено несериозно. Всичко това служи само за поддържане на бойкота и икономическите санкции, които противоречат на интересите на Европа като цяло и на Швейцария в частност. Почти целият антураж на Тръмп имаше връзки с Русия преди президентските избори. Днес последствията от тези разговори създават атмосфера, която не облегчава налагането на нови санкции. Америка се стреми да привлече Европа в своя кръстоносен поход срещу Москва, макар че това изобщо не е в интерес на Брюксел.

Американските спецслужби и техните поддръжници постоянно твърдят за някаква заплаха от руска агресия за балтийските държави и Полша. А вярно ли е?

Да припомним ли какво се случи след разпада на СССР? Русия сама се отказа от своята империя.

За сревнение, биха ли могли САЩ, след като завладяха в средата на XIX век Аризона, Колорадо, Невада, Юта, Калифорния и Ню Мексико, да ги върнат отново на Мексико?

Има ли нещо по-руско от Симферопол и Севастопол за всеки, който познава Крим? Именно в Ялта през февруари 1945 г. Сталин, Чърчил и Рузвелт подписани едноименните споразумения. Нека също припомнив, че СССР пожертвало 23 милиона свои граждани, за да отблъсне германското нахлуване. Всеки, който е запознат с историята на полуострова, знае, че някога е бил турски, но никога не е бил украински...

(рус.ез.)

Ох уж эта российская угроза!

Россия и Запад

Приписывать Путину планы завоеваний — совершенно несерьезно. Все это служит лишь для поддержания бойкота и экономических санкций, которые противоречат интересам Европы в целом и Швейцарии в частности.

Почти у всего окружения Трампа были связи с Россией до выборов президента США. Сегодня последствия этих разговоров формируют атмосферу, которая облегчает введение новых санкций против Москвы. Америка стремится утянуть Европу в свой крестовый поход, хотя это совершенно не соответствует интересам Брюсселя.

Американские спецслужбы с подручными постоянно твердят о некой угрозе российской агрессии для Прибалтики и Польши. Неужели правда?

Распад СССР

Попробуем вспомнить, что потеряла Россия в результате распада СССР. Почти ничего? За исключением разве что Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии, разумеется, не принимая во внимание страны Восточной Европы. Только лишь на Казахстан, Туркменистан и Азербайджан приходятся одни из крупнейших в мире нефтегазовых резервов.

Большинство из этих стран встретили независимость с удивлением. Российскому руководству было бы не трудно удержать их на своей орбите. Но этого не произошло. Россия сама отказалась от настоящей империи. Это можно было бы сравнить лишь с тем, как США отдали бы Мексике Аризону, Колорадо, Неваду, Юту, Калифорнию и Нью-Мексико после завоеваний в середине XIX века.

Вина Запада

Что делали США и Европа во время распада СССР в 1991 году? Предложили обескровленной России новый план Маршалла? Не тут-то было. Они сразу же принялись включать в НАТО все восточноевропейские страны, создавать базы у российских границ и поддерживать антироссийские движения, в первую очередь на Украине и в Грузии.

В 2008 году Москва напала на Тбилиси? Вовсе нет, это посчитавший себя не в меру умным Саакашвили развязал конфликт. Сегодня же бывший президент Грузии и губернатор Одессы стал изгоем и в своей новой стране.

Передача Украине русскоязычной территории

Что касается юга и востока Украины, стоит вспомнить, что возглавлявший СССР с 1958 по 1964 год украинец Хрущев перечертил карту региона, передав Киеву обширные русскоязычные территории. Разве есть что-то более русское, чем Симферополь и Севастополь, для любого, кто знает Крым? Кроме того, именно в Ялте были подписаны одноименные соглашения Сталина, Черчилля и Рузвельта в феврале 1945 года.

Это повод вспомнить о том, что СССР пожертвовал 23 миллионами граждан, чтобы отразить вторжение Германии. Любому знакомому с историей полуострова человеку известно, что он одно время был турецким, но никогда по-настоящему не был украинским. Часть Украины поддерживает партию, которой не так уж далеко до нацистской. Так ли уж удивительны в этих условиях российская поддержка сепаратистов и вмешательство?

Угрозы для Польши нет

Вернемся к Польше. Разумеется, у нее могут быть определенные исторические опасения насчет России, которая лишила ее части территории. Только сегодня у нее больше нет общей границы с Россией, если не считать Калининградской области. Сейчас Варшава закупает американские, а не европейские самолеты и активно участвует в работе НАТО. Нависшая над ней угроза — выдумки.

Кроме того, зачем России нужно было бы вторгаться в Прибалтику, которая находится под защитой НАТО и регулярно принимает масштабные учения западных сил?

Наказать нужно Эрдогана, а не Путина

Конечно, СССР и коммунизм были колоссальной угрозой. Российский народ и значительная часть мира прошли через страшные страдания в течение десятков неспокойных лет. Но давайте откроем глаза: времена изменились.

Владимир Путин — не ангел с чистыми руками. Он — автократ, который правит страной железной рукой. В стремлении не дать олигархам и дальше выводить из страны сотни миллиардов он был вынужден начать жесткую политику, которая позволила поставить ее на ноги. Приписывать ему стремление к завоеваниям — несерьезно. Все это служит лишь для поддержания бойкота и экономических санкций, которые противоречат интересам Европы в целом и Швейцарии в частности.

Если же нам нужно во что бы то ни стало найти проблематичного главу государства в регионе, лучше обратить внимание на Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкого диктатора-недоучку, который принимает возмутительные со всех точек зрения решения, что, однако, не отражается на наших торговых и туристических связях с Турцией…

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