/Поглед.инфо/ Подобряването на отношенията и връзките между Швеция и Русия на всички равнища е по-добрата гаранция за сигурността на страната, отколкото членството в НАТО.

В дискусионните меморандуми "Членството в НАТО и укрепването на сигурността" от 31 януари и "Швеция не може да бъде слабото звено" от 3 февруари, парламентаристите в Риксдага от Умерената партия и Партията на центъра привеждат аргументи за присъединяването на Швеция към НАТО. В меморандумите обаче няма нито една дума, че разширяването на диалога и сътрудничеството, както и увеличаването на търговията с Русия, намаляват риска от конфликти.

Време е Швеция да престане да говори за членство в НАТО и да погледне на света по-трезво: гаранция за сигурността не е членството във военен съюз, а мирното сътрудничество и приятелството. Достатъчно е да се установи диалог с Русия, да се разширят търговията и обменът и митичната заплаха ще изчезне. А премиерът Стефан Льовен би следвало да покани президента Путин да посети Швеция.

(рус.ез.)

Диалог и сотрудничество — лучше, чем НАТО

Улучшение отношений и связей между Швецией и Россией на всех уровнях — вот гарантия безопасности получше, чем членство в НАТО. В дискуссионных заметках «Членство в НАТО и усиление обороны» от 31 января и «Швеция не может быть слабым звеном» от 3 февраля парламентарии в риксдаге от Умеренной партии и Партии Центра приводят аргументы в пользу вступления Швеции в НАТО. Однако они ни словом не упоминают, что расширение диалога и сотрудничества, а также увеличение товарооборота с Россией, снижают риск возникновения конфликта.

Конфликты и акты агрессии чаще всего основываются на недопонимании и недостаточном общении между людьми. Улучшение отношений и связей между Швецией и Россией на всех уровнях — лучшая гарантия безопасности, чем членство в НАТО. У наших двух стран, похоже, явные трудности с тем, чтобы забыть суровые страницы истории с их самодержцами, жестокими диктаторами и деспотичными правителями. Демократическая традиция отсутствует, коррупция повсюду. Промышленность развивается медленно, на экспорт по большей части идут ископаемые источники энергии.

Российский народ и его лидеров, вероятно, оскорбляет тот факт, что советская военная держава деградировала и превратилась в маргинального производителя сырья, с которым едва ли считается мировой рынок.

Наверное, россияне также ощущают угрозу со стороны НАТО и ЕС, которые пришли во многие постсоветские государства. Захват Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины, немотивированно стремительное перевооружение — все это, пожалуй, можно трактовать как действия аутсайдера с целью самоутвердиться. Если при этом не будет конструктивных обменов между странами и гражданами на разных уровнях, то запросто может возникнуть недопонимание, ведущее к более глубоким конфликтам.

Вот почему премьер-министру Стефану Лёвену (Stefan Löfven) стоит пригласить Владимира Путина в Швецию, причем визит должен длиться не менее трех дней. Помимо демонстрации типичной шведской промышленности и шведских ценностей в ходе визитов на лесообрабатывающие и машиностроительные предприятия, в различные ведомства, муниципалитеты и медиакомпании, лидеры стран должны получить возможность лично подружиться на лоне прекрасной шведской природы.

Также следует обсудить пути развития нерешительной и все сокращающейся торговли между странами. В 2016 году шведский экспорт в Россию принес 16 миллиардов крон, а импорт — 31 миллиард, причем основную долю составила нефть. 43% импортированной нефти в 2016 году поступило именно из России. Соответствующие цифры экспорта и импорта в Германии в 2016 году составили 126 и 227 миллиардов соответственно, а в Финляндии — 81 и 55 миллиардов.

В России — поразительно много леса, 800 миллионов гектаров (в Швеции — 23 миллиона). Швеция могла бы помочь России, предложив ей биобезопасную возобновляемую энергетическую промышленность. Почему бы не заняться этим таким компаниям, как Paper Province из Вермланда и «Вермландский метанол» (Värmlandsmetanol), а также Карлстадскому университету с его исследованиями производства окатышей? Если Швеция и ЕС намерены заменять бетон на древесину и ископаемое топливо — на биотопливо, то восточноевропейских лесов надолго не хватит.

Конечно, если представлять отношения России и Швеции в чересчур мрачном свете, то провокационное членство в НАТО, пожалуй, — единственный выход. Но оно создает риск дальнейшего ухудшения отношений. А ведь следует делать все возможное, чтобы уменьшить вероятность конфликта — расширять сотрудничество, обмены, торговлю, так чтобы мы начали понимать друг друга и совместными усилиями развивать наши страны.

Как ЕС (первоначально — Европейское сообщество угля и стали) был мирным проектом во имя более тесного экономического сотрудничества стран, так и расширение экономического сотрудничества с Россией сделает Европу более мирной. И эти вопросы будущего в свете нынешней ситуации — намного важнее и интереснее, чем болтовня о вступлении Швеции в НАТО.

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