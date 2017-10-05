/Поглед.инфо/ Ако Русия прекрати преноса на енергийните си ресурси през територията на Украйна, в икономиката на тази страна ще се отвори такава дупка, която нито Европа, нито Съединените щати могат да запълнят.

Да, 2019 е много важна... Русия от няколко години последователно и недвусмислено предупреждава Украйна, че възнамерява да прекрати преноса през територията й като транзитен маршрут за доставка на енергийни ресурси на западните пазари. Изумяват, следователно, анализаторите, които разработват куп планове, възнамеряващи да разгърнат украинската геополитика в западна посока като включат Украйна в архитектурата на сигурността на евроатлантическия свят; и в същото време считат, че руско-украинските икономически отношения ще останат непроменени... В същото време слушаме безотговорните изявления и на западни анализатори за възможността за блокиране на руските планове. Но не казват на какво основание ще се реализира тази възможност.

(рус.ез.)

2019 год может стать очень плохим для Украины

Ситуация на Украине

Если Россия перестанет экспортировать свои энергоресурсы через территорию Украины, в экономике этой страны откроется такая дыра, которую не смогут залатать ни Европа, ни Соединенные Штаты.

Да, 2019 год очень важен…

Россия вот уже несколько лет последовательно и недвусмысленно предупреждает Украину, что она намерена прекратить использовать ее территорию в качестве транзитного маршрута для поставок энергоресурсов на западные рынки. Если Москва сдержит свое слово, в украинской экономике откроется такая дыра, которую не смогут залатать ни Европа, ни Соединенные Штаты.

Меня все время изумляют аналитики, которые разрабатывают кучи планов, намереваясь развернуть украинскую геополитику в западном направлении и включить Украину в архитектуру безопасности евроатлантического мира, и в то же время полагают, что российско-украинские экономические отношения сохранятся в неизменном виде. В 1990-х годах это было вполне разумное предположение, ибо у России не было выбора, и ей приходилось пользоваться инфраструктурой советской эпохи, так как она не обладала ни средствами, ни возможностями для создания альтернатив. Таким образом, вполне разумным был и тот баланс в сфере экономики и безопасности, который сложился после распада Советского Союза. России приходилось поддерживать Украину (главным образом, за счет энергоресурсов, которые Москва продавала Киеву по ценам ниже рыночных), чтобы иметь гарантированную возможность поставлять остальную нефть и газ европейским потребителям по более высоким ценам, которые их устраивали.

Но такая ситуация не могла сохраняться долго, и мы уже видели, как Россия и прибалтийские государства, исходя из собственных интересов безопасности, изменили условия заключенной между ними сделки. Страны Балтии начали искать альтернативные источники поставок и предприняли очень болезненные краткосрочные меры по реформированию своих экономик с целью отказа от дешевых российских энергоресурсов и сырья, которые были для них как наркотик. Когда Россия поняла, что Латвия, Литва и Эстония вступят в НАТО и ЕС, она создала абсолютно новую экспортную инфраструктуру на севере страны, центром которой стал район Санкт-Петербурга. Таким образом, Россия ликвидировала свою зависимость от инфраструктуры Прибалтики.

И героиня оранжевой революции премьер-министр Юлия Тимошенко, и злодей оранжевой и майданной революций президент Виктор Янукович прекрасно понимали те опасности, которые грозят Украине, и стремились к заключению долговременных соглашений с Москвой, в рамках которых Россия продолжала пользоваться транзитом через Украину, поскольку он обходился ей дешевле, чем строительство новых обходных путей севернее и южнее этой страны. Чтобы подсластить пилюлю и сорвать усилия по переводу Черноморского флота в Новороссийск, Янукович подписал долгосрочный договор аренды, позволивший российским морякам остаться в Крыму.

Однако после революции Майдана Россия снова взялась за разработку и реализацию плана по отказу от украинского транзита. Несмотря на западные санкции, нормативные и законодательные усилия Евросоюза, а также недолгую ссору с Турцией после того, как она в конце 2015 года сбила российский самолет в небе над турецко-сирийской границей, Россия не отказалась от этих усилий. Она настойчиво и регулярно говорит о том, что в 2019 году намерена перейти на другие экспортные маршруты.

На первый взгляд, для Украины это не проблема, поскольку она наглядно продемонстрировала свою способность покупать газ, нефть и уголь у других стран, причем газ ей поставляют западноевропейские партнеры, а уголь привозят Соединенные Штаты. Однако такие поставки очень дорого обходятся ослабевшей украинской экономике. А когда Россия прекратит платить за транзит, для Киева это станет настоящим потрясением. Государственная энергетическая компания Украины останется с огромной сетью трубопроводов, хранилищ и перекачивающих станций, и ей придется искать новых клиентов. Не исключено, что какие-то энергоресурсы пойдут в Европу с Кавказа из района Каспия по маршруту Одесса-Броды, но этот транзит не сможет полностью компенсировать потери. Возможно, Украина сумеет увеличить добычу энергоресурсов внутри страны. Однако иностранные компании не захотят вкладывать туда свои деньги, пока на востоке Украины не воцарится прочный мир, и не будет решен крымский вопрос. Кроме того, украинское правительство уже не сможет повторять свои прежние проделки, которыми оно занималось в прошлом десятилетии, навязывая иностранным энергетическим фирмам всевозможные непомерные условия, среди которых было требование о продаже энергоресурсов местным потребителям в больших объемах и по низким ценам. Не исключено также, что если Россия прекратит пользоваться украинским транзитом, конфликт на востоке может разгореться с новой силой. Примечательно то, что восточноукраинский сепаратизм никак не проявился в тех районах страны, через которые проходят газопроводы. Но все может измениться после 2019 года.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович (Maros Sefcovic) пытается заставить Россию и дальше использовать Украину в качестве транзитного маршрута, но такая стратегия обречена на провал. У Турции больше нет никаких стимулов действовать в интересах Евросоюза, а после недавнего визита президента Владимира Путина в Анкару турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что ускоренное строительство трубопровода «Турецкий поток» является приоритетом для его страны. На то у него есть несколько причин. Во-первых, Турция будет гарантированно получать российские энергоресурсы, которые пойдут в обход Украины, а во-вторых, она сможет стать альтернативной страной-транзитером для российских энергоресурсов, поставляемых на рынки Южной и Центральной Европы. Несмотря на свою личную неприязнь к Путину и недоверие к кремлевским замыслам, канцлер Германии Ангела Меркель твердо намерена обеспечивать энергетическую безопасность своей страны, а также безопасность немецких инвестиций в российские энергетические проекты, которые помогут своевременно построить вторую ветку «Северного потока». Введенные американским конгрессом новые санкции содержат положения, мешающие западным банкам финансировать строительство новых трубопроводов. Однако европейские фирмы могут последовать примеру французской энергетической корпорации Total. Когда Евросоюз ввел первый пакет санкций против России из-за ее действий на Украине, Total решила не выходить из выгодного газового проекта на Ямале и обратилась за финансированием к китайским источникам. Газпром, планируя свои действия по отказу от украинского транзита, думает об увеличении поставок в Азербайджан, который в свою очередь сможет кружным путем поставлять эти энергоресурсы в Европу по Трансанатолийскому трубопроводу. Азербайджан вряд ли откажется от такого предложения, поскольку это позволит ему увеличить объем поставок в Европу.

Отдельно следует отметить, что необходимость полностью загружать этот трубопровод поставит Соединенные Штаты перед неприятным геополитическим выбором. Если Азербайджан не будет использовать российский газ, усилится вероятность того, что Баку откроет доступ к своим трубопроводам Ирану, и в этом случае Тегеран получит новые рынки и беспрепятственный выход в Европу. С другой стороны, США придется вступить в большую игру с Китаем, чтобы к собственной выгоде решить вопрос о том, куда пойдет туркменский газ: на восток в Пекин или на запад.

Все это говорит о том, что беззаботные заявления западных аналитиков о возможности заблокировать российские планы не имеют под собой достаточных оснований.

У Украины есть крайний срок — 2019 год, когда должно быть закончено строительство новых трубопроводов, и истечет срок действия российско-украинского контракта о газовом транзите. Пора подумать о такой политике, которая обеспечит западные интересы и будет способствовать их продвижению; но при этом не следует исходить из того, что Россия будет и дальше платить по счетам.

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Николас Гвоздев — профессор кафедры экономической географии и национальной безопасности Военно-морского колледжа США, и пишущий редактор National Interest. Изложенные в статье взгляды принадлежат автору.

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