/Поглед.инфо/ Изучавайки текущото състояние на руските въоръжени сили възниква въпросът за способността на Русия да отправя истинско предизвикателство към НАТО при продължителен и мащабен военен сблъсък. Вижда се, че Русия продължава да жъне военни успехи и много експерти и анализатори от Пентагона изразяват загриженост относно положението на силите на НАТО в Източна Европа.

Миналата година, предложената от Пентагона Европейска инициатива за сигурност (European Reassurance Initiative), настоява за допълнително финансиране и увеличаване на числения състав, но не е ясно какви точно ще се тези сили. В същото време, Пентагонът иска 3,4 милиарда долара за осъществяване на тази инициатива, за да увеличи военното си присъствие в Европа и за натрупване на "огнева мощ" от "предварително подготвени складове" и "командни точки" на НАТО.

(рус.ез.)

Америка уступает России свое военное превосходство?

Нынешняя напряженность в отношениях между Россией и НАТО заставляет многих внимательно оценить этот вопрос и изучить современное состояние российских вооруженных сил, а также уровень их технологического оснащения — для того, чтобы лучше понять размеры тех угроз, которые они собой представляют.

Разумеется, российские военные учения, а также аннексия Крымского полуострова заставили многих аналитиков Пентагона заинтересоваться нынешней российской военной модернизацией и темпами ее проведения, а также оценить относительное состояние вооруженных сил этого гиганта времен холодной войны, его платформ и военной техники.

Россия в ответ на действия НАТО явно заняла такую позицию, как будто она в состоянии создать противовес Североатлантическому альянсу или сдержать его, однако при изучении современного состояния российских вооруженных сил возникают вопросы относительно способности России бросить реальный вызов НАТО в ходе продолжительного и полномасштабного военного столкновения.

Тем не менее Россия продолжает добиваться военных успехов, и многие эксперты Пентагона и его аналитики выражают озабоченность по поводу положения сил НАТО в Восточной Европе и задают вопрос о том, являются ли силы Североатлантического альянса достаточными для того, чтобы удержать Россию от возможно вторжения в Восточную Европу.

Кроме того, испытываемое Россией экономическое давление не смогло замедлить реализацию ее программы быстрой военной модернизации и увеличения оборонного бюджета, несмотря на тот факт, что ее современные силы составляют лишь часть того, что находилось в распоряжении СССР в разгар холодной войны в 1980-е годы.

Хотя сегодня территории бывшего гиганта холодной войны и его внешние границы значительно меньше тех, что было в 1980-е годы, обычные наземные, военно-воздушные и военно-морские силы России пытаются быстро развиваться, перемещаются в высокотехнологичный информационный век и постоянно разрабатывают платформы следующего поколения.

Российский обычный и ядерный арсеналы представляют собой небольшую часть того, что было во время холодной войны, однако она разрабатывает новый класс воздухонезависимых подводных лодок, малозаметный истребитель Т-50, ракеты следующего поколения, а также индивидуальное высокотехнологичное оборудование для пехотинцев.

Исследовательский центр National Interest недавно опубликовал большое количество статей относительно технологического прогресса, достигнутого в настоящее время российскими военными разработчиками. Различные хвалебные публикации посвящены в том числе новому российскому антиспутниковому оружию, танкам Т-14 «Армата», противовоздушной обороне и начальным планам по созданию гиперзвукового истребителя шестого поколения. Россия недвусмысленно подчеркивает значение проводимой военной модернизации и добивается значительного успеха в этой области — к такому выводу приходят авторы публикаций в журнале National Interest, а также других изданий.

Так, например, по данным журнала National Interest, Россия, судя по всему, провела успешный запуск своей противоспутниковой ракеты прямого выведения на орбиту «Нудоль».

«Это второе испытание нового оружия, способного уничтожать спутники в космосе. Эта ракета, вероятнее всего, была запущена с космодрома в Плесецке, расположенного к северу от Москвы», — отмечается в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Кроме того, Дейв Маджумдар (Dave Majumdar), редактор журнала National Interest, сообщил о том, что российские Воздушно-десантные войска планируют сформировать шесть танковых рот, оснащенных недавно модернизированными танками Т-72Б3М. В течение следующих двух лет эти шесть рот будут увеличены до батальона, подчеркивается в этой статье.

По имеющимся данным, Россия также занимается разработкой так называемого «Терминатора-3», боевой машины поддержки танков.

Во времена холодной войны советский оборонный бюджет составлял почти половину всех расходов государства.

В настоящее время военные расходы России составляют меньший процент государственных расходов. Но, несмотря на огромное различие в процентах расходов по сравнению с 1980-ми годами, российский оборонный бюджет вновь начинает увеличиваться. В период с 2006 года по 2009 год, по данным веб-сайта Business Insider, российский оборонный бюджет резко вырос — с 25 миллиардов долларов до 50 миллиардов долларов, а в 2013 году он уже составил почти 90 миллиардов долларов.

В целом, советские вооруженные силы во время холодной войны — с точки зрения только их размера — были, вероятно, в пять раз больше, чем сейчас российские.

В 2013 году, по данным портала globalfirepower. com, в составе действующей российской армии было 766 тысяч человек, а также 2,4 миллиона резервистов. Во время холодной войны в советской армии было от трех до четырех миллионов человек.

В настоящее время (оценка на 2013 год) в составе российских вооруженных сил находится более 3 тысяч самолетов и 973 вертолета. Что касается сухопутных войск, то, по данным портала globalfirepower. com, Россия имеет 15 тысяч танков, 27 тысяч боевых бронированных машин и около 6 тысяч самоходных артиллерийских орудий. Хотя обычные вооружения в России, судя по всему, по размеру меньше того, чем располагал Советский Союз во время холодной войны, российские военные предпринимают усилия как в области модернизации, так и по поддержанию части их моторизированных вооружений и платформ. Так, например, российский танк Т-72 подвергался модернизации несколько раз с момента его создания в 1970-х годах.

Что касается военно-морского флота в целом, то, по оценке портала globalfirepower. com, Россия располагает 352 кораблями, в том числе одним авианосцем, 13 эсминцами и 63 подводными лодками. Черное море является стратегически важной зоной для России по экономическим и геополитическим соображениям, поскольку оно обеспечивает выход в Средиземное море.

Аналитики также считают, что в СССР в 1980-е годы было произведено огромное количество обычных и ядерных вооружений — от ракетных комплексов и крылатых ракет до эффективных систем противовоздушной обороны.

На самом деле, российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 при условии их правильного обслуживания и модернизации могут быть особенно эффективны, полагают эксперты. Ссылаясь на российские новостные источники, журнал National Interest сообщил, что русские в настоящее время проводят испытание нового зенитно-ракетного комплекса С-500, способного сбивать цели на высоте до 200 километров.

Что касается военно-воздушных сил, то русские продолжают использовать построенные в 1980-е годы истребители Су-27, которые российские военные разместили во всех стратегически важных районах страны.

Истребитель Су-27 часто сравнивают с американским истребителем F-15 Eagle. Российский самолет — маневренный истребитель с двумя двигателями — был создан в 1980-е годы в первую очередь для завоевания превосходства в воздухе.

Военные игры корпорации RAND

В то время как многие эксперты исходят из того, что размеры НАТО, огневая мощь, превосходство в воздухе и в области технологий смогут, в конечном итоге, обеспечить победу в случае серьезного военного столкновения с Россией, это не обязательно опровергает выводы исследования корпорации RAND, которое было опубликованы более года назад и в котором говорилось о том, что НАТО окажется в крайне сложном положении, если Россия вторгнется на территорию балтийских государств.

Вооруженные силы НАТО в Восточной Европе в ближайшие годы будут не в состоянии противодействовать российскому вторжению в соседние Литву, Латвию и Эстонию, подчеркивается в исследовании корпорации RAND.

После проведения значительной серии военных игр, в которых «красные» (русские) и «синие» (НАТО) оказывались вовлеченными в большое количество военных сценариев по поводу балтийских государств, в исследовании корпорации RAND под названием «Усиление сдерживания на восточном фланге НАТО» (Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank) делается вывод о том, что для успешной обороны НАТО этого региона потребуется значительно большее количество сухопутных сил, чем Североатлантический альянс располагает в настоящее время.

В частности, это исследование призывает разработать стратегию НАТО, похожую на доктрину «Воздушно-наземной операции» (AirLand Battle) 1980-х годов. В тот период сухопутные силы США имели в Европе, по меньшей мере, несколько сотен тысяч солдат в рамках стратегии, призванной сдержать возможную российскую агрессию. Офицеры сухопутных сил США сообщили корреспондентам журнала Scout Warrior о том, что в настоящее время в Европе размещены 30 тысяч американских солдат.

В исследовании корпорации RAND делается вывод о том, что без сил сдерживания в составе, по меньшей мере, семи бригад, а также без огневой и воздушной поддержки для защиты Восточной Европы со стороны НАТО Россия может захватить балтийские государства всего за 60 часов.

«В настоящее время НАТО не в состоянии успешно защитить территорию этих наиболее подверженных опасности членов Альянса. На основе анализа большого количества игр с участием с обеих сторон как военных, так и гражданских экспертов можно говорить о том, что российские вооруженные силы уже через 60 часов достигнут пригородов столицы Эстонии и/или Латвии (соответственно Таллина и Риги). Такое быстрое поражение оставит в распоряжении НАТО ограниченное количество опций», — подчеркивается в этом исследовании.

«Воздушно-наземная» операция — это концепция ведения военных действий, которая была принята американскими и союзническими вооруженными силами в период холодной войны. Среди прочего, она были основана на точной координации между крупными механизированными сухопутными силами и штурмовой авиацией в небе. Часть этого подхода состояла в нанесении ударов с воздуха по тыловым зонам для ослабления способности противника снабжать всем необходимым свои фронтовые части. В результате такого рода воздушно-наземной интеграции значительные обычные силы получают возможность более легкого продвижения вперед через укрепленные передовые линии врага.

Стремительное нападение на балтийский регион лишит НАТО большинства привлекательных опций, в том числе и возможности проведения масштабной контратаки, и тогда открытыми останутся следующие варианты — либо выступить с угрозой применения ядерного оружия, либо просто позволить русским аннексировать балтийские страны.

В этом исследовании приводится также одна из ограниченных опций, которая может потребовать огромного количество времени для мобилизации и формирования крупных сил с целью проведения контрнаступления, что, скорее всего, приведет к затяжному и кровопролитному сражению. Еще одна возможность может состоять в том, чтобы выступить с угрозой применения ядерного оружия, однако такой сценарий представляется маловероятным и совершенно нереалистичным в свете американской стратегии, направленной на сокращение ядерных арсеналов и предотвращение использования ядерного оружия, подчеркивается в исследовании корпорации RAND.

Третья и последняя опция, упоминаемая в этом исследовании, состоит в том, чтобы просто уступить балтийские государства и погрузить Альянс в ситуацию значительно более интенсивной холодной войны. Такой вариант, естественно, не будет приветствоваться многими жителями упомянутых государств, и в результате НАТО, конечно же, будет ослаблена или даже частично разрушена. В этом исследовании говорится как о том, что является необходимым для создания надежного и эффективного сдерживания с учетом результатов военных игр.

«Результаты проведенных игр показывают, что группировка в составе примерно семи бригад, включая три бронетанковые бригады — они должны иметь соответствующее прикрытие с воздуха, огневую поддержку на земле, и, кроме того, они должны быть готовы к бою с самого начала вооруженного конфликта, — может быть достаточным для предотвращения быстрого захвата балтийских государств», — отмечается в исследовании корпорации RAND.

В ходе изучения различных сценариев военных игр их участники пришли к выводу о том, что сопротивление НАТО может быть быстро сломлено, если не будут развернуты более значительные механизированные оборонительные силы.

«Отсутствие противовоздушной обороны ближнего радиуса действия в подразделениях Соединенных Штатов, а также минимальные оборонительные возможности в других частях НАТО, означало, что многие из подобных атак встретили сопротивление только со стороны сил боевого воздушного патрулирования НАТО, которые были подавлены за счет простого численного превосходства. В результате несколько батальонов „синих" (НАТО) понесли большие потери, а подготовка к контрнаступлению оказалась нарушенной», — отмечается в этом исследовании.

Латвия, Литва и Эстония могут оказаться вероятными российскими целями — все три страны расположены в непосредственной близости от России и, кроме того, в течение многих лет они входили в состав Советского Союза, отмечается в этом исследовании.

«Как и на Украине, в Эстонии и Латвии имеется значительное русское население, которое, в лучшем случае, неодинаково интегрировано в политический и социальный мейнстрим этих двух государств после получения ими независимости, что предоставляет России самооправдание для вмешательства в эстонские и латвийские дела», — подчеркивается в исследовании корпорации RAND.

По мнению экспертов корпорации RAND, размещение дополнительных бригад будет достойным, хотя и дорогостоящим шагом для НАТО.

Формирование трех новых танковых бригад и включение их в Сухопутные силы США не будет стоить больших денег — предварительные расходы на все оборудование для трех бригад и приданные артиллерийские, противовоздушные и другие подразделения составят около 13 миллиардов долларов.

Однако большая часть этого оборудования — особенно дорогостоящие танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley — уже существуют, подчеркивается в этом исследовании.

В настоящее время присутствие войск НАТО в Восточной Европе все еще изучается новой администрацией, и в этом вопросе могут быть изменения. В течение довольно длительного времени НАТО и Соединенные Штаты обсуждают возможность направления большего количества солдат на восточный фланг в качестве дополнительной меры, направленной на сдерживание России.

Предложенная Пентагоном в прошлом году Инициатива по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative) призывает к дополнительному финансированию, увеличению численного состава и проведению ротации в Европе в ближайшие годы, однако пока не ясно, какими именно будут эти силы.

В то же время запрос Пентагона на получение 3,4 миллиарда долларов на реализацию Инициативы по обеспечению европейской безопасности, на самом деле, призывает к расширению военного присутствия в Европе, а также накоплению там «огневой мощи», «заранее размещенных складов» и «командных пунктов» НАТО.

Официальные лица из состава Сухопутных сил США в Европе сообщили журналу Scout Warrior о том, что рассматривается возможность проведения дополнительных маневров солидарности с союзниками по НАТО в Европе, и также направление туда дополнительного количества солдат. Так, например, НАТО с 27 мая по 26 июня прошлого года провела учения в Польше и в Германии под названием «Быстрый ответ 16» (Swift Response 16); в них приняли участие 5 тысяч солдат и летчиков из Соединенных Штатов, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Голландии, Польши, Португалии и Испании.

Эта статья впервые была опубликована на веб-сайте журнала Scout Warrior.

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