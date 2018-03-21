/Поглед.инфо/ Според американското списание The National Interest, най-вероятно до края на 2018 г. ще настъпят радикални промени в правителството на РФ. Лица, които доминираха през последното десетилетие и половина, ще се оттеглят на почетен отдих, разчиствайки пътя за новия кадрови състав.

Никой не трябва да е изненадан от резултатите от президентските избори в неделя. Официалните данни показват, че почти 60% от имащите право на глас са подкрепили сегашния руски президент Владимир Путин, осигурявайки му повече от три четвърти от гласовете; дори ако приемем, че цифрите са били обект на някои манипулации, пише Николай Гвоздев в статия за американското издание The National Interest.

Първият и най-очевиден извод е, че основната част от руската опозиция все още се представлява от комунисти и националисти, а не от либерали и демократи. "Червените и кафявите" кандидати получиха общо 20% от гласовете на руските избиратели; което определя и анти-либералния, антикапиталистическия, анти-американския избор на Русия.

Тримата либерални кандидати не успяха да съберат дори 5% от гласовете. Тези западняци, които разчитаха на метеж в стил „майдан” или „площад Тахрир”, което би позволило свалянето от власт на Путин, трябва да разберат, че лицата, които биха могли да го заменят, по-скоро ще противостоят на Запада, а няма да търсят примирение с него.

(рус.ез.)

National Interest: Что означает переизбрание Путина для России и мира?

Скорее всего, к концу 2018 года правительство хорошенько встряхнут. Фигуры, которые доминировали в правительстве России в течение последних полутора десятилетий, уйдут на почетный отдых, расчистив путь для нового кадрового состава

Никто не должен быть удивлен результатами прошедших воскресных президентских выборов в России. Официальные данные говорят о том, что почти 60% лиц, имеющих право голосовать на выборах, поддержали действующего президента России Владимира Путина, который добился легкой победы, набрав более трех четвертей голосов. Даже если предположить, что цифры подверглись некоторым манипуляциям, какой вывод можно сделать из прошедших выборов, задался вопросом Николас Гвоздев в статье для американского издания The National Interest.

Первый и самый очевидный вывод заключается в том, что главную часть российской оппозиции по-прежнему составляют коммунисты и националисты, а не либералы и демократы. «Красно-коричневые» кандидаты получили в общей сложности 20% голосов российских избирателей, которые сделали антилиберальный, антикапиталистический, антиамериканский выбор. Три либерально настроенных кандидата суммарно не набрали и пяти процентов голосов. Те представители Запада, которые рассчитывают на мятеж в стиле майдана или площади Тахрир, который позволил бы свергнуть Путина, должны понять, что те, кто мог бы прийти ему на смену, скорее всего, будут противостоять Западу, а не искать примирения с ним.

Во-вторых, можно сделать вывод относительно того, оказался провальным или нет бойкот выборов, к которому призвал «антикоррупционный» активист Алексей Навальный. Никто не ожидал того, что Путин проиграет выборы, но, по крайней мере, часть из тех 40% избирателей, которые остались дома, могли бы отдать свои бюллетени за таких кандидатов в президенты РФ, как Григорий Явлинский, Борис Титов или Ксения Собчак. Вероятной реакцией на переизбрание Путина станет скорее апатия, чем протест. С другой стороны, учитывая возникновение новой и, вероятно, долговременной вражды между Собчак и Навальным, а также провал процесса объединения либерально-демократического сектора, можно сказать, что все это по-прежнему будет оказывать негативное влияние на российскую политику в обозримом будущем.

Итак, Путина переизбрали. Что это может означать для внутренней и внешней политики России? Здесь можно выдвинуть несколько предположений.

Во-первых, сам Путин, выступая с победной речью, отметил, ссылаясь на возраст и реальное положение дел, что он не будет находиться у власти вечно. Именно в ходе этого предстоящего шестилетнего срока должны быть заложены основы для переходного периода. Скорее всего, к концу 2018 года правительство хорошенько встряхнут. Фигуры, которые доминировали в правительстве России в течение последних полутора десятилетий, уйдут на почетный отдых, расчистив путь для нового кадрового состава.

Как Путин мог бы осуществить такую ротацию? Например, он мог бы предоставить гарантии сохранения определенной власти и влияния, а также собственности — что очень важно — тем лицам, которые уйдут на пенсию. Это также будет играть важное значение для его собственных планов по передаче власти.

Также существует вероятность того, что Путин не станет дожидаться 2024 года, а сделает ставку на раннюю стратегическую отставку, чтобы лучше организовать процесс преемственности.

Теперь, когда Путин одержал победу, сможет ли он проявить большую гибкость в решении международных вопросов, включая завершение процесса урегулирования споров с Японией, конфликт на Украине и ситуацию в Сирии?

Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию весной этого года для проведения переговоров с Путиным. Абэ стремится урегулировать вопрос относительно Курильских островов и формального мирного договора с Россией. Путин дал понять в прошлом, что не намерен делать уступки по территориальному вопросу, но теперь, когда он добился переизбрания, займет ли он позицию, в рамках которой, даже уступив Японии некоторые территории, Россия всё равно останется в плюсе, учитывая возвращение Крыма? Проявит ли он готовность уступить территории в обмен на японские инвестиции, которые могут быть направлены на развитие Дальнего Востока?

Россия продолжает реализовывать свои планы по отказу от транзита ресурсов через Украину, несмотря на все препоны, которые пытаются создать США и страны ЕС. В определенный момент для Путина было бы разумно проявить большую готовность пойти на уступки по Донбассу. Станем ли мы свидетелями драматического сдвига в позиции Кремля в 2018 году?

Наконец, военная кампания России в Сирии в значительной степени позволила реализовать поставленные цели. Теперь задача состоит в том, чтобы помочь России выпутаться из возможной ближневосточной трясины, сохранив при этом все преимущества, которые получил Кремль. После возращения под контроль сирийского правительства большинства пригородов Дамаска Россия, скорее всего, продолжит прилагать усилия для создания региональных балансов (Израиль — Иран, Иран — Саудовская Аравия и т. д.) на основе российского посредничества.

Все это происходит на фоне обострения отношений между США и Россией. Эта динамика не изменится, согласно результатам российского голосования. Если президент США Дональд Трамп будет отстранен или проиграет выборы в 2020 году, в Кремле убеждены, что любой его преемник будет более враждебным. В связи с этим стоит ожидать, что Россия продолжит прилагать усилия по изолированию Вашингтона от его азиатских, ближневосточных и европейских союзников. С этой точки зрения после прошедших выборов мало что изменится.

Путин остается у власти. Вероятно, он проявит инициативу по формированию внутренней и внешней политики России по своему вкусу. Все это не является секретом для официальных лиц, ответственных за национальную безопасность США, однако пока Вашингтон будет только реагировать на возникшие обстоятельства, Путин будет оставаться на шаг впереди.

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