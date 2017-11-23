/Поглед.инфо/ Днешната демонизация на Русия като глобална заплаха за американските интереси и ценности, както и създаването на образа на президента Владимир Путин като водещия злодей в света, може да се обясни само с продължаване на Студената война срещу Русия.

Русия е „виновна”, че оказала въздействие в полза на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ посредством политически реклами във Facebook за около 100 хиляди долара; че повлияла на референдума във Великобритания с над 150 хиляди съобщения в Twitter; че поддържала сепаратизма на Каталуния чрез RT, Sputnik и „легиони тролове” във Facebook и Twitter...

Американското списание National Interest обаче припомня, че за предизборна кампания на кандидата на Републиканската партия Хилари Клинтън е изразходвано 1,4 милиарда долара, включително за реклама; че в предизборния й щаб са били включени най-добрите медийни стратези на планетата.

Според изданието, дългосрочна заплаха за глобалното военно и икономическо превъзходство е Китай, а Русия. Постоянното напрежение между Русия и САЩ само засилва сътрудничеството между Москва и Пекин, което е в ущърб на интересите на САЩ.

(рус. ез.)

National Interest: Кому по-настоящему выгодно противостояние США и России?

Гражданам США, которые уверены в том, что Россия смогла повлиять на американские президентские выборы в 2016 году, потратив около $100 тыс. на политическую рекламу в Facebook, стоит вспомнить, что на президентскую предвыборную кампанию кандидата от Республиканкой партии Хиллари Клинтон было потрачено около $1,4 млрд, в том числе и на рекламу. В предвыборный штаб Клинтон входили лучшие медиастратеги на планете, пишет Леон Хадар в статье для The National Interest.

Согласно одному из многочисленных исследований, опубликованному на прошлой неделе, во время прошлогоднего британского референдума более чем на 150 тыс. русскоязычных Twitter-аккаунтов разместили десятки тысяч сообщений на английском языке, в которых содержались призывы к гражданам Великобритании покинуть Европейский союз.

Точно так же испанские СМИ обвиняют Россию в том, что она сыграла важную роль в каталонском кризисе, используя контролируемые государством средства массовой информации, такие как RT и Sputnik, и легионы троллей в Facebook и Twitter в рамках поддержки каталонского сепаратизма. Как и в случае с Brexit, Россию обвиняют в попытке ослабить ЕС и НАТО и опустошить Запад.

Согласно докладу американских спецслужб о российском вмешательстве в президентские выборы, опубликованному 6 января 2017 года, скоординированные действия RТ, интернет-СМИ и соцсетей, составляющих «государственную пропагандистскую машину России», были использованы Москвой для подрыва «либерально-демократического порядка, возглавляемого США».

Ага! Теперь нам нужно забыть о миграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель, повлиявшей на британскую общественность, забыть о «плачевных пристрастиях» Клинтон, а также о глубоких структурных экономических и политических изменениях, проводимых Западом, повлиявших на безудержную глобализацию и массовую миграцию. Оказывается, что все гораздо проще — во всем виноваты русские!

Согласно исследованию компании Nielsen, которое проводилось в 2015 году, телеканал RT охватывал на тот момент всего лишь 0,04% американской зрительской аудитории. Нельзя сказать, что в настоящий момент ситуация кардинально изменилась. Телеканал, безусловно, не оказал сильного влияния на мнение британских избирателей, проживающих в сельских районах страны, которые больше времени проводят за выпивкой в пабах, чем смотрят RT.

Также стоит вспомнить комментарий бывшего консультанта предвыборного штаба Клинтон Марка Пенна, который пояснил сотрудникам The Wall Street Journal, что нет никаких доказательств того, что реклама в Facebook и фейковые новости как-либо повлияли на результаты выборов.

«Рекламная кампания в размере $100 тыс. составляет лишь 0,025% от финансовых средств, потраченных Клинтон на избирательную кампанию», — заявил Пенн.

Только во Флориде, Пенсильвании и Висконсине Клинтон потратила на агитацию около шести миллионов долларов. Если Россия действительно вела пропагандистскую кампанию во время президентских выборов, то она оказалась очень неэффективной.

Важно отметить очевидное: США и Россия не воюют, Вашингтон поддерживает обширные дипломатические и экономические связи с Россией, так же как с КНР и Саудовской Аравией. То, что Россия, Китай, Саудовская Аравия, Израиль и другие страны тратят много денег на вербовку политических союзников в Вашингтоне, не является открытием. Это объясняет действия крупных лоббистов, продвигающих интересы той или иной страны.

Нынешняя демонизация России как глобальной угрозы для американских интересов и ценностей, а также создание вокруг президента России Владимира Путина образа ведущего мирового злодея можно объяснить только продолжением холодной войны в отношении России. Однако это противоречит интересам самих же США.

Во-первых, обеспокоенность в связи с предполагаемой российской угрозой делает невозможным сотрудничество с Москвой для защиты общих интересов на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Президент США Дональд Трамп стремился к сотрудничеству с Москвой, чтобы выработать соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии и сократить расходы на американскую интервенцию на Ближнем Востоке.

Более того, долгосрочной угрозой для глобального военного и экономического превосходства США является Китай, а не второстепенная страна, как Россия.

Сосредоточенность США на России и бесконечные военные интервенции на Ближнем Востоке играют на руку КНР и сокращают шансы на выработку американской стратегии борьбы в отношении Китая, в том числе и за счет сотрудничества с Москвой. Вместо этого сохранение напряженности в отношениях между Россией и США лишь укрепляет сотрудничество между Москвой и Пекином, что наносит ущерб интересам США.

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