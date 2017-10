/Поглед.инфо/ Наскоро проведената от изследователския център RAND военна игра със сценарий на руско настъпление срещу прибалтийските държави, възобнови перспективите за нова студена война. Но използвайки данните от военната игра, западните медии, вместо да допринесат за изясняване на взаимоотношения между Русия и НАТО, още повече ги объркаха.

От момента на съъздаването на НАТО до началото на 70-те години на ХХ век западните експерти считаха, че Варшавският договор лесно може да удържи победа в случай на неядрена война в Европа. Сега, военната игра на центъра RAND, показва, че Русия може да завладее балтийските държави и да ги задържи за известно време. Но още в самото начало на конфликта Москва ще се натовари със сериозни разходи и ще понесе загуби, тъй като войските на НАТО ще започнат офанзива срещу Калининградския регион, Приднестровието и други руски и проруски територии. Руският флот може да бъде подложен на мощни удари от подводници и самолети на НАТО. Авиацията на далечни разстояния ще отслаби руската военновъздушна и въздушна отбрана. Накратко, Русия може да завладее прибалтийските държави, но разходите за това значително ще надхвърлят ползите.

(рус.ез.)

Худшее опасение НАТО: поражение от России в войне

И самое важное заключается в том, что Франция, Британия

и Соединенные Штаты имели возможность нанести стратегические ядерные удары по Советскому Союзу в ответ на его успешное наступление с применением обычных сил и средств. Такая угроза должна была заставить Москву серьезно задуматься. Даже если бы американский президент отказался обменять Берлин на Нью-Йорк, Советам пришлось бы серьезно беспокоиться о силах ядерного сдерживания других натовских стран.

Проведенная недавно исследовательским центром RAND военная игра со сценарием российского наступления на прибалтийские страны привела к возобновлению разговоров о новой холодной войне. Эта игра наглядно показала, что НАТО будет трудно помешать российским войскам оккупировать Прибалтику, если альянс будет полагаться на те неядерные силы, которые в настоящее время находятся в регионе.

Эта военная игра ценна тем, что она продемонстрировала тактическую и оперативную реальность, которая поможет в формировании более масштабного стратегического мышления. Но в данном случае пресса своими сообщениями в большей степени запутала представления о взаимоотношениях между Россией и НАТО, чем прояснила их. Короче говоря, натовские войска никогда не предназначались для разгрома советских/российских вооруженных сил на границах альянса. Вместо этого НАТО подкрепляет свои политические обязательства угрозой расширения конфликта и вывода его за рамки той войны, которую хочет вести Россия. Сегодня, как и в 1949 году, НАТО обеспечивает сдерживание угрозой эскалации.

Ранние годы

Давайте все проясним окончательно. С момента создания НАТО до 1970-х годов западные военные стратеги считали, что Варшавский договор с легкостью одержит победу в случае начала неядерной войны в Европе. Военные планы крупнейших натовских держав зачастую сводились фактически к тому, чтобы отступить до Ла-Манша быстрее наступающих танков Красной Армии. НАТО намеревалась по мере необходимости применять оперативно-тактическое ядерное оружие с целью сдерживания советского наступления. Но это неизбежно повлекло бы за собой ответные действия Советов (и они были готовы к такому развитию событий).

Представление о том, что НАТО проиграет в военном конфликте ни в коей мере не противоречило идее о способности альянса сыграть важную роль в недопущении войны. Во-первых, НАТО определенно была в состоянии затруднить жизнь Советскому Союзу. Разгромить коалицию в составе британских, немецких и американских войск было бы намного труднее, чем одержать победу над Западной Германией, выступающей в одиночку. Более того, расширив масштабы войны, НАТО могла создать огромные трудности Советам в других частях мира. Подавляющее превосходство Североатлантического альянса на море и в воздухе (имеется в виду авиация большой дальности) обеспечило бы мощный удар по интересам Москвы за пределами Евразии, даже если бы советские войска одержали победу на центральном фронте.

И самое важное заключается в том, что Франция, Британия и Соединенные Штаты имели возможность нанести стратегические ядерные удары по Советскому Союзу в ответ на его успешное наступление с применением обычных сил и средств. Такая угроза должна была заставить Москву серьезно задуматься. Даже если бы американский президент отказался обменять Берлин на Нью-Йорк, Советам пришлось бы серьезно беспокоиться о силах ядерного сдерживания других натовских стран.

Активная оборона / воздушно-наземное сражение

Мнение о том, что НАТО может одержать военную победу над войсками Варшавского договора, возникло лишь после войны Судного дня. В ходе того конфликта высокоточные неядерные боеприпасы нанесли такой урон наступающим войскам (на Голанских высотах и на Синайском полуострове), что американские военные стратеги поверили в свою способность остановить советское наступление. Заняв оборонительные позиции и направив наступающие танки Красной армии в крупные огневые мешки, войска НАТО могли помешать и даже сорвать советское наступление, не допустив отхода войск на территории Германии. Такая оборона дала бы НАТО время и возможность для переброски дополнительных сил и средств из США в Европу с целью проведения глубоких наступлений и нанесения ударов по системе тылового снабжения и связи Варшавского договора в Восточной Европе, а также для причинения ущерба советским интересам в других частях мира.

После 1982 года концепция воздушно-наземного сражения вернула на поле боя маневр, поскольку американское командование поверило в свою способность одержать победу над Красной армией в ходе маневренных боевых действий. Взаимодействие сухопутных войск и ВВС позволило проводить наступление на всю глубину советских позиций, в силу чего мощная и грозная Красная армия вместе со своими восточноевропейскими союзниками превратилась бы в хаотичную мешанину. В то же время ВМС США могли подготовиться к нанесению удара по советской периферии с использованием авиации и морских десантных операций, а также к уничтожению ценнейших бастионов советского атомного подводного флота. Такая концепция не предусматривала защиту каких-то определенных натовских территорий. Военные стратеги признавали, что Советы в начале войны смогут добиться некоторых успехов в ходе наступления.

В таком контексте новости о том, что Россия может одержать победу в локальном конфликте с применением неядерных средств над небольшими странами НАТО, находящимися на ее границах, вызывают гораздо меньшую тревогу. Если не считать непродолжительный период в 1990-х годах, когда российская армия была слаба и уязвима, Москва всегда обладала возможностью угрожать НАТО своими неядерными силами и средствами. Надо сказать, что альянс взялся за подготовку планов обороны прибалтийских стран лишь спустя несколько лет после их вступления в этот военный блок. При этом он исходил из того, что вера в альянс и его силу, а особенно в его способность нанести ответный удар по советским интересам в других частях Европы являются достаточно мощным сдерживающим фактором.

Проведенная исследовательским центром RAND военная игра показала, что Россия сможет захватить Прибалтику, а затем удерживать ее какое-то время. Но уже в самом начале конфликта Москва будет нести серьезные издержки и потери, поскольку натовские войска начнут наступление на Калининградскую область, Приднестровье и другие российские и пророссийские территории. Военно-морской флот России может подвергнуться мощным ударам со стороны натовских подводных лодок и авиации. Удары дальней авиации ослабят российские ВВС и систему ПВО. Короче говоря, Россия может захватить Прибалтику, но при этом издержки от ее удержания существенно превысят ее ценность. Именно так НАТО видела свою концепцию сдерживания и устрашения в 1949 году, и именно так эта концепция работает сегодня.

____________________

* Роберт Фарли часто публикует статьи в The National Interest. Он автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели