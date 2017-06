/Поглед.инфо/ Сред експертите по борбата с тероризма и специалистите по Сирия в администрацията на Тръмп битува устойчивото мнение, че т.нар. Ислямска държава не може да бъде унищожена, ако не бъде отстранен Башар Асад и не се намали влиянието на Иран. В един идеален свят това би било оптималният вариант, за да се закрепим в страната. Но на всички е ясно, че Близкият Изток далеч не е идеален, а най-вече – да се притиска Русия. Налице са пет причини защо не трябва да воюваме в Сирия.

Първо, Съединените щати не са в състояние да ликвидират т.нар. Ислямска държава в Сирия. Второ, не се предвижда стабилност в Сирия. Западът не разполага с организирана сила, която може да замени Башар Асад. А безумната борба за власт и територии между различните групировки от типа на сунитските джихадисти от т.нар. Ислямска държава и "Ал Кайда", про-иранските шиитски милиции, алевитите и кюрдите само ще влоши ситуацията. Трето, не ни трябва война с Иран. По-агресивна политика срещу тази страна би застрашила ядреното споразумение. То далеч не е съвършено, но съществено ще забави програмата на Иран за създаване на ядрено оръжие. Четвърто, Съединените щати не са в състояние да изтласкат Русия от Сирия. Пето, интересите на САЩ в Сирия не са толкова важни, колкото интересите на противниците ни.

(рус.ез.)

Пять причин, по которым Америке не следует воевать в Сирии с Ираном, Россией и Асадом

Война за мир в Сирии

Среди членов администрации Трампа, экспертов по борьбе с терроризмом и специалистов по Сирии, бытует устойчивое мнение, что ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. пер.) в этой стране не уничтожить, если не отстранить Башара Асада от власти и не сократить решительно присутствие и влияние Ирана. В идеальном мире это был бы действительно оптимальный вариант, лишающий ИГИЛ и прочие джихадистские группировки, в том числе, «Аль-Каиду» (запрещенная в России организация — прим. пер.), возможности закрепиться в этой стране. Но всем ясно, что Ближний Восток далеко не идеален. Американский ответ на очередные атаки с применением химического оружия, о котором Белый дом предупредил в понедельник, будет необходимым и оправданным. (Асаду и его армии придется «заплатить большую цену», говорится в заявлении.) Но осуществлять амбициозные действия против Ирана, Асада и русских в Сирии опасно, неразумно и нецелесообразно для защиты жизненно важных американских интересов в сфере безопасности. На то есть пять веских причин.

Соединенные Штаты не смогут ликвидировать ИГИЛ в Сирии

В своей речи при вступлении в должность президент Трамп говорил о необходимости стереть радикальный исламский терроризм с лица земли. Но это невозможно. Сирия останется рассадником джихадистов и салафитов всех мастей из-за слабого государственного управления, мрачных перспектив экономики, межконфессиональной ненависти и тяжелого положения суннитских общин. В своей идеологии и пропаганде они будут по-прежнему использовать недовольства, обиды и претензии суннитского населения. Люди, настаивающие на проведении более напористой и активной политики в Сирии, правы в том, что если не решить данные проблемы, ИГИЛ и прочие джихадистские группировки будут как и прежде благоденствовать даже без своего зачаточного халифата. Но даже самые горячие головы в администрации Трампа не станут выступать за то, чтобы Соединенные Штаты и их союзники направили тысячи военнослужащих, выделили миллиарды долларов на уничтожение всех своих противников в Сирии, а затем оккупировали, навели порядок и восстановили эту страну. Надо сказать, что и сам президент выступает решительно против такого рода государственного строительства. Сдержать джихадистов возможно, но изгнать их из Сирии нереально.

Стабильности в Сирии не предвидится

Идея о том, что борьба с Ираном и действия по ослаблению режима Асада с целью его отстранения от власти и начала переговорного процесса дадут результат, это не более чем миф. Это совершенно очевидно на протяжении нескольких лет. Даже если Соединенные Штаты решат убрать Асада, это приведет лишь к усилению хаоса, поскольку сейчас среди союзников Запада нет такой организованной силы, которая сможет заменить его. А безумная борьба за власть и за территории между всевозможными группировками типа суннитских джихадистов из ИГИЛ и «Аль-Каиды», проиранских боевиков-шиитов, алавитов и курдов только усугубит ситуацию. Асад не хотел участвовать в переговорах о политическом переходном периоде даже до того, как Россия в ходе своей интервенции в 2015 году помогла переломить ситуацию в его пользу. А теперь, когда Асад контролирует большую часть самых важных городов и регионов в Сирии, он ни в коем случае не согласится на такую развязку. Более того, русские, которым наверняка нужно политическое решение и урегулирование в качестве стратегии выхода, как-то не очень торопятся. С учетом того, какие усилия Москва приложила в Сирии и какой капитал там потратила, она ни в коем случае не поддастся давлению и запугиваниям. Таким образом, даже если теоретически для уничтожения ИГИЛ нужно избавить Сирию от Асада и от господства алавитов, удовлетворить требования суннитов и сдержать иранское влияние, это просто невозможно, поскольку американский конгресс и общество не захотят пойти на такие издержки. А поскольку стабильность в стране на сегодня недостижима, действия администрации Трампа по углублению военного и гражданского вмешательства в Сирии следует тщательно взвешивать и анализировать на предмет реализуемости поставленных целей посредством такого активного участия. Но те, кто настаивает на более агрессивных действиях в Сирии, ни разу не говорили о том, какова связь между активным американским вмешательством и конечными целями.

Нам не нужна война с Ираном

Ираном руководит репрессивный режим. Он нарушает права человека, преследует экспансионистские цели и финансирует террористическую деятельность по всему Ближнему Востоку. Но действия по ослаблению иранского влияния в Сирии кажутся простыми в теории, хотя на практике все гораздо сложнее. Те, кто стремится выгнать Иран из юго-восточной части Сирии и помешать его усилиям по установлению контроля над пограничными переходами между иракской и сирийской территорией с целью создания сухопутного коридора до Средиземноморья, пока не смогли продемонстрировать, каким образом все это будет способствовать разгрому ИГИЛ. Они также не говорят напрямую, какие силы будут добиваться этих целей и контролировать регион. Один чиновник из Белого дома недавно вспомнил про сериал из 1960-х годов «Крысиный патруль» о бравых американских солдатах, которые гоняют на джипах по североафриканской пустыне и преследуют немцев. Администрация также планирует направить группу из семи человек для оказания гуманитарной помощи в районах на юго-востоке Сирии, освобожденных от «Исламского государства». Все это — просто тактические уловки, которые обречены на провал, а не целостная стратегия. Политика администрации в отношении Сирии не привязана к более обширным целям, таким как борьба с ИГИЛ и прочими джихадистскими группировками, в то время как для Ирана эти цели как никогда актуальны в свете недавнего теракта в Тегеране. Более того, проведение более агрессивной политики эскалации против Ирана может поставить под угрозу ядерное соглашение. Это соглашение далеко от совершенства, но оно существенно замедлило продвижение Ирана по пути создания ядерного оружия на следующие 10-15 лет. Сегодня, когда ядерную угрозу создает северокорейское государство, США абсолютно не нужна еще одна страна-изгой, стремящаяся вступить в ядерный клуб.

Соединенные Штаты не могут потеснить Россию

Страхи по поводу того, что Соединенные Штаты и Россия вступят в полномасштабную войну из-за Сирии, сильно преувеличены, потому что обе страны в полной мере осознают катастрофические последствия такого столкновения. Но из-за эскалации военных инцидентов в Сирии с участием американских и российских войск две страны просто не смогут выработать временное соглашение для стабилизации обстановки после взятия Ракки американскими войсками и силами коалиции. Вашингтон сталкивается в Сирии с неприятной правдой. Во-первых, у России там гораздо более прочные военные и дипломатические позиции. Во-вторых, поскольку Путин одерживает верх, трудно себе представить, что он (или режим Асада) согласится существенно ограничить свободу действий сирийскому диктатору. Кроме того, Путин вряд ли согласится на какое-то международное присутствие в Сирии с целью проведения миротворческих действий, стабилизации обстановки и восстановления страны, потому что это ослабляет его власть и влияние. В-третьих, Москва очень важна для создания политического и экономического механизма, который потребуется для стабилизации и восстановления Сирии. Короче говоря, ни о каком сотрудничестве с Москвой в Сирии по окончании конфликта не может быть и речи, если Соединенные Штаты будут пытаться давить на Россию. Тот, кто утверждает, что давление на Москву это единственный способ изменить расчеты Путина, игнорирует очевидное нежелание американского президента вступать с ним в конфликт, неготовность США оказывать серьезное давление и готовность Путина при необходимости наносить ответные удары.

Американские интересы в Сирии не настолько существенны, как интересы их противников

Какой бы важной ни была Сирия для Соединенных Штатов (а многое говорит о том, что она не так уж и важна), Вашингтону надо решить, чем он готов пожертвовать, и будет ли он настаивать на своем, когда Иран и Россия станут оказывать сопротивление. Существуют огромные различия в том, как на этот вопрос смотрят США, и как он видится странам, расположенным в этом регионе или вблизи него. Иран, Турция, Израиль, Иордания, страны Персидского залива — все они, похоже, готовы пожертвовать гораздо большим, чем Соединенные Штаты. Они лучше знают свой регион, а география и демография дают им ключевые преимущества. Для многих стран все это имеет жизненно важное значение, в отличие от Америки. Больше всего это заметно в Сирии. Асад ведет борьбу за выживание. Для Ирана Сирия важна не так, как Ирак, однако Тегеран уже потратил огромные людские и материальные ресурсы, вступив в эту борьбу. А Путин перебросил в Сирию российские войска не для того, чтобы отступить под давлением США. Действительность такова, что коалиция Сирия-Иран-Россия это добровольный союз желающих, который прочнее альянса, сколоченного Соединенными Штатами. Американский альянс это в большей мере коалиция полу-добровольная и заинтересованная тоже лишь наполовину. Доводы о том, что изменить расчеты Ирана и России можно только путем нагнетания давления, это опасная игра, поскольку между двумя сторонами существует огромный дисбаланс воли, интересов и союзников. Кто дрогнет первым, когда ни конгресс, ни общество не поддерживают очередную военную авантюру без определенных конечных целей (вспомним Афганистан и Ирак)?

Сначала вспомним Афганистан, где сегодня застряли США. Там Вашингтону наверняка придется довольствоваться минимально удовлетворительным исходом, потому что победы ждать неоткуда. Нельзя сказать, к чему это может привести. В конце концов, Соединенные Штаты находятся в Афганистане полтора десятка лет, и им до сих пор неизвестно, добьются ли они чего-то, мало-мальски похожего на устойчивый успех.

А в Сирии основной и главной целью по-прежнему должно быть ослабление и сдерживание джихадистских группировок, чтобы они постоянно находились в напряжении и не могли совершать нападения в США, Европе и странах региона. Это не оптимальный результат, но он гораздо предпочтительнее, чем погоня за нереалистичными и недостижимыми целями, могущая втянуть Соединенные Штаты в череду бесконечных войн, которые отвлекают внимание Америки, и в которых она не может одержать верх, потому что противник у нее намного более целеустремленный и решительный. Снижение (а не устранение) джихадистской угрозы это не самая приятная и далеко не героическая стратегия, и с такой стратегией невозможно установить порядок в Сирии и нанести решительный удар по Ирану. Но для Америки это единственно верный подход, особенно с учетом опасностей и отрицательных моментов, которыми чревата война с Сирией и Ираном на этих спорных территориях. И уже появились обнадеживающие знаки, что Пентагон, по крайней мере, осознает эти опасности.

Аарон Дэвид Миллер — вице-президент и заслуженный член Международного научного центра им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars). Он автор книги «Конец величия. Почему у Америки не может быть еще одного великого президента (и почему она этого не хочет)» (The End of Greatness: Why America Can't Have (and Doesn't Want) Another Great President). Миллер участвовал в переговорах по Ближнему Востоку, работая в республиканской и демократической администрациях.

Ричард Сокольски — внештатный старший научный сотрудник Фонда Карнеги за мир во всем мире. Он 37 лет проработал в Госдепартаменте, в том числе, 10 лет в управлении политического планирования.

