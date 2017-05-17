/Поглед.инфо/ Подводните лодки от типа 877 се оказват много успешни както в техническо, така и в експортно отношение. Подводницата, която се появи в Съветския съюз и съюзниците му, не случайно се превърна в легенда в очите на НАТО. За 35 години са построени 53 лодки от този проект.

В трудните години след края на Студената война руските корабостроители продължиха да получават жизненоважни за тях поръчки, което им позволи да съхранят производствения си капацитет. Наред с руските операции срещу т.нар. "Ислямска държава", нараства напрежението и в Южнокитайско море и сигурно ще видим подводници от типа 877 в азиатски води.

Подводницата се задвижва от два дизелови генератори, което й дава достатъчна мощност, за да развие скорост от 10 възела на повърхността и 17 възела под водата. Пробегът й е от 6000 до 7500 морски мили, така че излизайки от постоянната база на руския Северен флот, те могат да достигнат Куба. Според справочника Combat Fleets of the World, работната дълбочина на подводницата е 240 м, а максималната – 300 метра. Последните модели от този клас са въоръжени с два торпедни апарата за пуск на управляеми торпеда. Друга уникална характеристика е преносимия зенитно-ракетен комплекс "Игла".

(рус.ез.)

Российская подлодка-невидимка, с которой не хочет воевать ни одна страна в мире (особенно Америка)

Лодки проекта 877 оказались весьма успешными как в техническом, так и в экспортном плане. Субмарина, которая появилась у СССР и его союзников едва ли не случайно, стала легендой в глазах НАТО. За 35 лет было построено 53 лодки этого проекта, благодаря чему в трудный период после окончания холодной войны российские судостроители получали жизненно важные для них заказы, позволившие сохранить предприятия. Поскольку наряду с российскими операциями против «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. пер.) нарастает напряженность в районе Южно-Китайского моря, способная вылиться в стычки противоборствующих флотов, мы можем увидеть лодки 877-го проекта в действии и в азиатских водах.

В отличие от флота США, который целиком и полностью атомный, у России есть как дизельные, как и атомные подводные лодки. Будучи сухопутной державой, занимающей значительную часть Евразии, Россия держит свой подводный флот гораздо ближе к «районам действия», чем Америка. Если российские атомные субмарины предназначены для патрулирования океанских просторов, то ее дизельные подводные лодки больше подходят для участия в конфликтах в Европе, на Ближнем Востоке и в российском ближнем зарубежье.

Главной среди обычных подводных лодок в российском военно-морском арсенале является субмарина проекта 877, которую на Западе и в НАТО называют класс Kilo. Американские моряки прозвали эту лодку «черной дырой» из-за ее малошумности, и в первую очередь это относится к улучшенному проекту Kilo (лодки типа «Варшавянка»). Лодки этого типа строят непрерывно на протяжении 30 лет, что свидетельствует об их высокой эффективности в море.

Субмарины класса Kilo изначально должны были находиться в составе флотов Организации Варшавского договора, сменив устаревшие лодки проекта 613 и 641. Длина этого корабля составляет всего 72 метра, ширина 10 метров, а подводное водоизмещение 3 076 тонн. В составе экипажа 12 офицеров и 41 матрос. Автономность плавания у лодки составляет 45 суток, после чего ей необходимо пополнять припасы.

Энергетическая установка имеет в своем составе два дизель-генератора и электропривод, что дает лодке достаточно мощи, чтобы развивать надводную скорость 10 узлов, а подводную 17 узлов. Это не очень быстрая субмарина. Дальность хода у этих подлодок составляет от 6 000 до 7 500 морских миль. То есть, выйдя из места постоянной дислокации российского Северного флота, они могут осуществлять патрулирование на расстоянии 1 000 морских миль, а после этого дойти до Кубы. Погружаются они тоже не очень глубоко. Согласно справочнику Combat Fleets of the World, рабочая глубина погружения у проекта 877 составляет 240 метров, а предельная 300 метров. Эти лодки особенно эффективны в мелких водах, где пара винтов в трубе, приводимых в движение электродвигателями малой частоты вращения, позволяет ей действовать ближе к морскому дну.

Много усилий было приложено к тому, чтобы сделать эту субмарину малошумной. Корпус лодки чем-то похож на каплю, что существенно снижает сопротивление воды по сравнению с субмаринами времен Второй мировой войны. Энергетическая установка изолирована и находится на резиновой основе, а поэтому не соприкасается с корпусом, благодаря чему ее вибрация не превращается в шум, который можно услышать с расстояния. Корабль имеет резиновое звукопоглощающее покрытие, что также снижает его шумность. Из-за этого лодка на фотографиях кажется довольно массивной. Система регенерации воздуха обеспечивает экипаж кислородом на срок до 260 часов, благодаря чему лодка может находиться под водой почти две недели.

Блок приборов обнаружения состоит из активно-пассивного гидроакустического комплекса МГК-400 «Рубикон» с низкочастотной носовой антенной шумопеленгования. Там также есть высокочастотная гидроакустическая станция МГ-519 для классификации целей и уклонения от мин. РЛС МРК-50 «Альбатрос» обеспечивает простую надводную навигацию и поиск.

И наконец, у лодок этого проекта есть шесть торпедных аппаратов стандартного калибра 533 миллиметра. Изначально в состав ее вооружения должны были входить самонаводящиеся торпеды и 18 противолодочных ракет «Вьюга». В последних лодках этого класса из двух торпедных аппаратов можно производить пуски торпед, управляемых по проводам. У этой лодки есть еще одна уникальная особенность: у нее на вооружении имеется переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

В Советском Союзе в составе военно-морского флота действовали 24 подводные лодки. 11 из них по-прежнему находятся в его боевом составе. Одну продали Польше, и она все еще действует. Еще одна была поставлена в Румынию, но к настоящему времени она выведена из боевого состава. 10 лодок купила Индия. Девять из них действуют, а вот одна в августе 2013 года загорелась и затонула у пирса. Четыре лодки этого типа находятся на вооружении у Ирана и две у Алжира. После холодной войны две субмарины этого класса приобрел Китай.

Подводные лодки стали первыми кораблями, к строительству которых после распада Советского Союза приступили российские судостроительные заводы. Улучшенный вариант лодки проекта 877, известный как проект 636.3, был разработан для возрождения ослабевшего подводного флота России и для получения твердой валюты от экспортных продаж.

Лодки этого проекта под названием «Варшавянка» усовершенствованы по всем направлениям. Размеры у нее остались по сути дела такие же, а вот форма носовой части изменена для улучшения гидродинамических свойств. Субмарина стала менее шумной благодаря усовершенствованной изоляции оборудования и его перемещению в те отсеки, где они производят меньше шума. У нее также на 25% увеличена дальность плавания по сравнению с предыдущими версиями. А вот главные гидроакустические системы остались те же самые, что и у проекта 877.

Серьезным усовершенствованием «Варшавянки» стало то, что она может производить пуски ракет «Калибр» (экспортная версия этой ракета носит название Klub). Это многоцелевые ракеты, способные в разных версиях поражать наземные цели, корабли и подводные лодки противника. В декабре 2016 года российская лодка «Ростов-на-Дону» произвела пуск ракет «Калибр» по целям «Исламского государства».

Раньше всех лодки проекта 636.6 стала закупать Китайская Народная Республика, которая в 1990-е годы приобрела 10 таких субмарин. Видимо, эти лодки действуют в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Еще одним покупателем стал Алжир, который купил две современных «Варшавянки» в дополнение к паре более старых лодок предыдущего проекта.

Шесть субмарин проекта 636.6 приобрел Вьетнам. Пять из них уже поставлены. Они стали ядром его сил преграждения доступа / блокирования зоны, которые действуют против давнего противника Китая. Две эти страны издавна враждебны друг к другу. Новый виток напряженности начался недавно, когда китайцы занялись поисками нефти в спорной исключительной экономической зоне, а между странами возникли конкурирующие претензии в Южно-Китайском море. Вьетнам купил шесть подводных лодок за 1,8 миллиарда долларов. Это очень выгодная цена.

И наконец, сама Россия приобрела шесть лодок проекта 636.6, чтобы укрепить свой подводный флот. Последняя лодка под названием «Колпино» была передана флоту Адмиралтейскими верфями в феврале этого года в Санкт-Петербурге. «Колпино» будет нести службу в составе Черноморского флота, где она может осуществлять пуски крылатых ракет по целям ИГИЛ. Очевидно, Россия прекратила дальнейшие закупки лодок этого проекта, намереваясь перейти на субмарины нового проекта 677 «Лада».

Лодки проекта 877 оказались весьма успешными как в техническом, так и в экспортном плане. Субмарина, которая появилась у СССР и его союзников едва ли не случайно, стала легендой в глазах НАТО. За 35 лет было построено 53 лодки этого проекта, благодаря чему в трудный период после окончания холодной войны российские судостроители получали жизненно важные для них заказы, позволившие сохранить предприятия. Поскольку наряду с российскими операциями против «Исламского государства» нарастает напряженность в районе Южно-Китайского моря, способная вылиться в стычки противоборствующих флотов, мы можем увидеть лодки 877-го проекта в действии и в азиатских водах.

Кайл Мизоками — специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.

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