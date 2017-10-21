/Поглед.инфо/ Решението на Саудитска Арабия да закупи от Русия ракетните системи за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф" се превърна в мощен удар по Съединените щати и техните европейски съюзници. Преди това Турция подписа споразумение с Русия за закупуването на С-400 за 2,5 млрд. долара. А сега Москва се договаря с Египет за доставката на същите тези системи.

Египет вече разполага със ЗРК С-300ВM, известни като „Антей-2500”, който се използват за унищожаване на балистични ракети със среден и малък обсег на действие, крилати ракети, високоточни оръжия, самолети на стратегическата и тактическата авиация, както и самолети ДРЛO и РЭБ (първоначално С-400 се наричали С-300 ПМУ-3).

(рус.ез.)

Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США)

Решение Саудовской Аравии закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» стало мощным ударом по Соединенным Штатам и по их европейским союзникам. До этого Турция подписала с Россией соглашение на 2,5 миллиарда долларов о покупке тех же самых С-400. А в настоящее время Москва ведет переговоры с Египтом о поставке данных систем. У Египта уже есть ЗРК С-300ВМ, известный как «Антей-2500», который используется для поражения баллистических ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, высокоточного оружия, самолетов стратегической и тактической авиации, а также самолетов ДРЛО и РЭБ (первоначально С-400 называлась С-300 ПМУ-3).

А еще комплексы С-300 есть у Греции, которая является членом НАТО. Она получила данные системы от Кипра, когда турки пригрозили начать против него войну, если эта страна не откажется от своих ракет. Поэтому их передали Греции, чтобы урегулировать кризис в отношениях с Турцией.

Есть и другие страны, обладающие такими комплексами. Конечно, среди них — Китай, а также Индия, Украина, Венесуэла, член НАТО Болгария и многие другие.

Однако С-400 в корне меняет положение дел. Причина в том, что комплекс может осуществлять пуски ракет-перехватчиков разных типов. С-400 может оснащаться ракетами четырех видов: ракетой сверхбольшой дальности 40Н6Е (400 км), ракетой большой дальности 48Н6 (250 км), ракетой 9М96Е2 (120 км) и ракетой малой дальности 9М96Е (40 км). Для сравнения: у американского комплекса «Пэтриот» — всего одна зенитная ракета с дальностью пуска 96 километров.

Но и это еще не все. Ракета 9М96Е2 — это одно из главных достоинств комплекса С-400. Она летит со скоростью М=15 (примерно пять тысяч метров в секунду или 18 500 км/ч) и может поражать цели, находящиеся на высоте всего пять метров над поверхностью земли. Кроме того, во время маневрирования ее ускорение может составлять до 20G (человек может выдержать не больше 9G, и то в специальном противоперегрузочном костюме и шлеме, причем не более нескольких секунд). Ракета предназначена для поражения самолетов и ракет противника, летящих непосредственно над поверхностью земли, а также для уничтожения крылатых ракет.

Один из ведущих мировых экспертов авиакосмической отрасли доктор наук Карло Копп (Carlo Kopp) говорит, что С-400 может оснащаться РЛС обнаружение и захвата цели, которые предназначены для уничтожения современных самолетов-невидимок, таких как F-22 и F-35. Они работают в широком диапазоне частот, в том числе, на очень высоких и сверхвысоких частотах, что позволяет им обнаруживать истребители, изготовленные по технологии «стелс».

В основе данной технологии лежит принцип малозаметности для радаров Х-диапазона, которые чаще всего используются в армии и в гражданских организациях (есть также РЛС С-диапазона, который в настоящее время называется G/H-диапазоном, но они встречаются гораздо реже). У самолета F-35 средства обеспечения малозаметности расположены в основном в носовой части, а это значит, что когда машина отворачивает от цели, она становится уязвимой. Со временем вся система ПРО США и их союзников, работающая в основном в Х-диапазоне, устареет, потому что Китай и Россия активно развивают технологии малозаметности при создания новых самолетов и ракет.

Наряду с современными РЛС (которые могут поставляться, а могут и не поставляться иностранным заказчикам) у России имеется мощная комплексная система ПВО, хотя по-настоящему современных самолетов у нее намного меньше, чем у США и НАТО. Россия потеряла целое десятилетие в гонке вооружений, когда у нее не было денег на разработку и строительство новых самолетов. Да и сегодня ее экономика с трудом производит новое оборудование в достаточных количествах. Надо сказать, что одна из причин, по которой Россия развивает свою противовоздушную оборону и создает средства противодействия американским самолетам-невидимкам и крылатым ракетам, заключается в том, что у нее нет средств на формирование крупного парка современной истребительной авиации. (Администрация США и конгресс должны пристально следить за ограниченными наступательными возможностями России, однако сегодня, на фоне антироссийской истерии в Вашингтоне, это делается довольно редко.)

Одно из достоинств ракеты большой дальности С-400 состоит в том, что она способна поражать цели, находящиеся вне зоны действия активных средств ПВО, такие как воздушные командные пункты и самолеты ДРЛО E-3 Sentry (системы АВАКС). Эти самолеты, которые используют США и их союзники по НАТО, базируются в Японии на авиабазе Кадена и в ОАЭ в Аль-Дафре. Они уязвимы для ракет С-400, а поэтому утратили свое преимущество, состоявшее в их недосягаемости для средств ПВО противника. Похоже, что потенциал самолетов АВАКС, созданных в 1960-е годы, сегодня исчерпан.

С-400 могут также применяться против баллистических ракет, что наверняка заинтересовало Саудовскую Аравию. Насколько они хороши при выполнении таких задач? Точно это неизвестно никому.

Решение Эр-Рияда закупить С-400 может быть связано с тем, что Египет ранее приобрел комплексы С-300ВМ и хочет получить С-400. Не исключено, что за египетские системы заплатила Саудовская Аравия и государства Персидского залива.

Русские определенно совершили прорыв, поставляя оружие некоторым странам НАТО, у которых весьма неопределенное будущее в составе этого блока (например, Греция и Турция), и верным сателлитам США, среди которых Саудовская Аравия и прочие государства Персидского залива, такие как ОАЭ. Совсем недавно появились сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты уже через несколько месяцев закупят устрашающий многоцелевой истребитель Су-35, являющийся в настоящее время главным бриллиантом в короне российских ВВС.

Российский прорыв важен и в техническом отношении. У США нет реального конкурента системы С-400, и похоже, они не испытывают особой тревоги, наблюдая за тем, как эти комплексы расходятся по миру. Очень жаль, но теперь уже слишком поздно что-то предпринимать.

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