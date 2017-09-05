/Поглед.инфо/ Има една перспективна технология, която може да повлияе на стратегическото равновесие на силите в бъдеще - това е хиперзвуковото оръжие. Това оръжие, което развива скорост над Mach 5 (Mach 1 е скоростта на звука, която във въздушна среда на малка височина и при 20°C е 767 мили/час).

Работят в тази област активно както в САЩ, така и Русия и Китай. Текстът разглежда какви хиперзвукови оръжия разработва всяка страна, на какъв етап се намират разработките и как тези оръжия могат да повлияят в хипотетичните войни на бъдещето.

(рус.ез.)

США против России: когда гиперзвуковое оружие изменит войну?

Мир точно не станет безопаснее

В предыдущих материалах мы рассмотрели возможности всего спектра существующих стратегических ядерных вооружений, включающих в себя межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, стратегические подводные лодки и стратегические бомбардировщики, а также оценили возможности существующих и перспективных систем противоракетной обороны России и США. Но есть ещё одна перспективная технология, которая может повлиять в будущем на стратегический баланс сил — это гиперзвуковое вооружение. По сути это любое вооружение, которое развивает скорость более Mach 5 (Mach 1 — скорость звука, которая в воздушной среде на малой высоте и при температуре 20 °C равна 767 mph). Работы в этой сфере активно ведут как США, так и Россия, кроме того в этой гонке также участвует Китай. Рассмотрим, какие гиперзвуковые вооружения разрабатывает каждая из стран, на каком этапе находятся работы, и как это оружие может повлиять на гипотетические войны будущего.

Российский гиперзвук — от крылатых ракет до маневрирующих гиперзвуковых глайдеров

Пожалуй, самыми близкими к серийному производству российскими гиперзвуковыми вооружениями являются противокорабельные ракеты морского базирования «Циркон» и авиационные крылатые ракеты Х-32. Что касается «Циркона», то есть достаточно противоречивая информация о проведении его испытаний — согласно одному из источников, в 2017 году было произведено удачное испытание, во время которого была достигнута скорость полёта Mach 8, по данным другого, менее авторитетного источника — испытаний не проводилось. Судя по имеющейся в свободном доступе информации, «Циркон» должен будет развивать скорость Mach 5−6 и поражать цели на дальности не менее 400 км. Сроки принятие изделия на вооружение российской армии пока неясны — ранее озвучивались 2019−2020 год, но в реальности разработка такого нового и сложного изделия может затянуться и до середины 2025-х годов.

А вот крылатая ракета Х-32, которая разрабатывается специально для модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, находится уже на финальной стадии испытаний, её принятие на вооружение ожидается в ближайшее время. Это объясняется во многом меньшей скоростью полёта ракеты — около Mach 4−4,5. К тому же, ракета летит по специальной траектории — большую часть дистанции она преодолевает на высоте около 40−45 км, а потом пикирует к цели, что позволяет снизить сопротивление воздуха и уменьшить нагревание. Соответственно, минимизируется влияние двух главных проблем гиперзвукового полёта — перегрев ракеты и нарушение работы электроники при образовании вокруг ракеты облака плазмы. С другой стороны, и скорость достигается не слишком большая — по сути Х-32 является ракетой пограничного класса — между сверхзвуком и гиперзвуком.

Третий и, пожалуй, самый сложный и многообещающий проект — это создание гиперзвуковой боеголовки-глайдера для перспективной тяжелой жидкостной МБР РС-28 «Сармат». В открытых источниках этот проект чаще всего именуется «Изделие 4202» или U71. В отличие от обычной боеголовки, которая также входит в атмосферу на гиперзвуковой скорости, глайдер покидает космос намного раньше, пролетая сотни и даже тысячи километров в атмосфере, при этом летательный аппарат способен маневрировать и лететь не по простой баллистической траектории. Это делает перехват глайдера с помощью систем противоракетной обороны почти невыполнимой задачей. К тому же, глайдеры могут наводиться на цели с намного больше точностью, чем обычные боеголовки, что позволит использовать на межконтинентальных расстояниях и неядерные боевые части.

Последние испытания U-71 были названы беспрецедентно успешными, однако это вовсе необязательно значит, что изделие близко к серийному производству — испытываться могут и какие-то конкретные параметры, например, достижение какой-то скорости, при этом такой параметр, как точность попадания, в рамках этих конкретных испытаний может игнорироваться. Так или иначе, работы по проекту, судя по всему, идут неплохо, а с учётом задержек по созданию МБР «Сармат», вполне возможно, что «Изделие 4202» как раз подоспеет к началу производства РС-28. Случится это, вероятнее всего, в начале-середине 2020-х годов.

Гиперзвуковые проекты США: работа над крылатыми ракетами и проблемы с глайдерами

В США гиперзвуковые проекты развивались примерно в том же направлении, что и в России. Достаточно давно велись работы по созданию гиперзвуковых глайдеров в рамках инициативы Prompt Global Strike. По каждому из конкурирующих проектов AdvancedHypersonicWeapon (AHW) и HypersonicTechnologyVehicle 2 (HTV-2) было проведено 2 испытания. Из них лишь одно испытаниеAHW в 2011 году оказалось успешным, правда, подробностей по достигнутым результатам обнародовано не было. Последний тестовый запуск был проведён в 2014 году и оказался неудачным. Главной проблемой, с которой столкнулись разработчики, стала потеря связи с летательным аппаратом во время полёта (оба испытания HTV-2 завершились именно таким образом). Судя по всему, проблема возникла вследствие образования облака плазмы вокруг глайдера и отказа вследствие этого бортовой электроники. Решение этой проблемы является краеугольным камнем развития гиперзвуковых технологий в целом. Проект DARPAFalcon был закрыт, и, соответственно, никаких дальнейших работ по входящему в немуHTV-2 не планируется. Что же касается AHW, то никакой информации о том, будут ли проводиться дальнейшие работы, нет.

Также активно ведутся совместные работы с Австралией в рамках исследовательского проекта HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation Program). В рамках этой программы были осуществлены несколько запусков гиперзвуковых летательных аппаратов, последний из которых был осуществлён 12 июля 2017 года и оказался успешным. Гиперзвуковой глайдер смог набрать скорость Mach 7,5 (5,710 mph) во время предпоследних испытаний, данных по последнему пуску пока не опубликовано. Известно, что целью работы является изучение поведения гиперзвуковых глайдеров, входящих в атмосферу с ракеты-носителя, и выполняющих манёвры.

Ещё один новый проект по созданию гиперзвукового глайдера — это Tactical Boost Glide (TBG), который финансируется DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Разработкой глайдера занимается компания Lockheed Martin, которая уже получила для этого $147 миллионов. При разработке будет использоваться весь опыт, полученный во время работ над HTV-2.

Что касается работ по созданию гиперзвуковых крылатых ракет, то здесь сначала стоит отметить два проекта, носивших исследовательских характер. Речь идёт про ракету X-43A, которую удалось разогнать до скорости 9,65M (двигатель работал всего 11 секунд), и более совершенную X-51 WaveRider, которая во время своего последнего успешного испытания в 2013 году разогналась до скорости 5,1M (6100 км/ч) на высоте около 18 км, при этом полёт длился около 6 минут, было преодолено расстояние 426 км. Этот результат показал, что у США, по крайней мере, имеется рабочий прототип гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (scramjet engine), необходимого для полёта крылатых ракет такого класса, кроме того была решена проблема теплоустойчивости конструкции. Однако на X-51 даже не предполагалось устанавливать систему наведения и боевую часть, а ведь обеспечение устойчивой работы электроники в облаке плазмы, возникающей вокруг летательного аппарата, летящего на гиперзвуковой скорости, является одной из самых сложных задач.

По-видимому, эту задачу предстоит решать в рамках уже следующих проектов. Программа, на которую возлагается надежда в том числе и по решению этой задачи — это HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), которую финансируетDARPA. В этом проекте участвуют компании Raytheon и Lockheed Martin, в перспективе полученные в ходе работ результаты должны быть реализованы уже в серийной гиперзвуковой крылатой ракете High Speed Strike Weapon (HSSW), которую планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. На разработку HAWC Raytheon и Lockheed Martin уже получили $174.7 миллиона и $171.2 миллиона соответственно.

Ну и другой перспективный проект — это создание гиперзвукового беспилотного самолёта-разведчика SR-72. Над проектом работает Lockheed Martin, который должен разработать беспилотник, способный набирать скорость Mach 6. Согласно имеющимся планам, самолёт должен поступить на вооружение американской армии в начале 2030-х годов.

Работы Китая слишком засекречены для проведения объективного анализа

Китай также занимается развитием технологий по созданию гиперзвукового вооружения. К сегодняшнему дню единственным общеизвестным китайским проектом в этой области является гиперзвуковой глайдер DF-ZF (ранее в СМИ назывался Wu-14). Уже проведено 7 испытаний этого глайдера, о их результатах судить достаточно сложно, так как информация о них основывается только на данных американской разведки. Если судить по публикациям в СМИ, то DZ-ZF во время испытаний набирал скорости между 5 Mach и 10 Mach. Учитывая достаточно большое количество запусков за короткий срок (первый полёт был осуществлён в 2014 году), можно предположить, что работы идут неплохо.

Гиперзвуковое оружие изменит мир, но не раньше середины-конца 2020-х годов

Из вышесказанного становится ясно, что для создания серийных образцов гиперзвукового оружия потребуется ещё много лет упорных и дорогостоящих работ. Если прибавить к планируемым срокам ещё несколько лет (такие сложные проекты редко закончить вовремя), то можно прийти к выводу, что раньше середины-конца 2020-х годов ни одна из стран не получит на вооружение гиперзвуковых глайдеров или крылатых ракет, а тем более самолётов. При этом согласно имеющейся информации на шаг ближе остальных к успеху находится Россия, хотя и отставание конкурентов минимально.

В тот день, когда гиперзвуковое вооружение начнёт поступать на вооружение, мир точно не станет безопаснее. Возможность наносить высокоточные, очень быстрые и неядерные удары по всей планете у многих может вызвать соблазн попробовать осуществить молниеносный обезоруживающий удар по своему противнику. Именно поэтому тот факт, что как минимум 3 страны участвуют в этой гонке, и судя по всему, получат конкретные результаты примерно в один и тот же временной период, не может не радовать. Получение этого оружия только одной страной неизбежно приведёт к нарушению сложившегося баланса сил, обеспечиваемого ядерным сдерживанием.

Английская версия статьи опубликована в американском консервативном издании National Interest.

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