/Поглед.инфо/ Американският сенатор от републиканската партия Ранд Пoл направи преглед на дейността на Джина Хаспъл в Южна Азия в доклад, предоставен му от един от бившите колеги на Хаспъл, в който се описва как тя наблюдавала процесите на изтезания. На извънредна пресконференция сенаторът заяви, че се противопоставя на назначаването на Майк Помпео за ръководител на Държавния департамент и на Джина Хаспъл за директор на ЦРУ, пише Кърт Милс в статия за американското списание The National Interest.

"Считам, че това противоречи значително на онова, което говори президентът Тръмп по време на предизборната си кампания. Аз съм озадачен от факта, че той издига за поста на ръководител на Държавния департамент лице, което по всякакъв начин защитаваше и поддържаше предложението за промяна на режима в Иран", каза Ранд Пол.

След това сенаторът оспори кандидатурата на Джин Хаспъл за шеф на ЦРУ. "Когато прочетете какво чувство на радост тя изпитва при вида на измъчваните хора, просто е удивително, как някому може да хрумне да постави тази жена начело на ЦРУ", каза Пол.

(рус.ез.)

National Interest: ЦРУ и госдепу объявили войну

Сенатор США Рэнд Пол зачитал отчет о деятельности Джины Хаспел в Южной Азии. Отчет был предоставлен одним из бывших коллег Хаспел, который описал, как она наблюдала за процессом пыток.

Сенатор США Рэнд Пол провел внеочередную пресс-конференцию, на которой заявил, что выступает против назначения Майка Помпео на пост главы государственного департамента и Джины Хаспел на должность директора ЦРУ, пишет Курт Миллс в статье для The National Interest.

«Я думаю, что это противоречит многому из того, о чем говорил президент Трамп во время своей предвыборной кампании. Я озадачен тем, что он выдвигает на должность главы государственного департамента кандидатуру человека, который всячески защищал и продвигал предложение о смене режима в Иране», — заявил Пол.

По словам сенатора, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп привлек «сумасшедших неоконсерваторов» в свою администрацию. Пол раскритиковал главу Белого дома за то, что он не сдержал обещаний, озвученных во время предвыборной кампании 2016 года, и стремится к совершенно противоположному, а именно к восстановлению неоконсерватизма.

Как заявил Трамп, именно Иран и постоянное отвращение главы Белого дома к ядерной сделке, заключенной бывшим президентом США Бараком Обамой, способствовали кадровым перестановкам в государственном департаменте.

«Я согласен с Рэндом Полом в том, что тот, кто предпочитает войну с Ираном вместо дипломатии, не должен возглавлять государственный департамент. Оппозиция Трампа по отношению к Ирану — это слабая сторона его политики. Во время предвыборной кампании он скептически отнесся к действиям неоконсерваторов, включая войну в Ираке. Очень печально осознавать, что он начал двигаться в этом же направлении», — заявил первый редактор издания The American Conservative Скотт Макконнелл.

Затем Пол сконцентрировал свое внимание на деятельности Хаспел, зачитав отчет о ее деятельности в Южной Азии. Отчет был предоставлен одним из бывших коллег Хаспел, который описал, как она наблюдала за процессом пыток:

«Джина Хаспел сказала: «Хорошая работа. Мне нравится, как ты пускаешь слюни… Все выглядит так натурально. Я почти купилась. Вы не думали, что взрослый человек способен на такое?»

«Когда вы это читаете, возникает ощущение ликования при виде того, как пытают человека. Просто удивительно, что кому-то вообще может прийти в голову поставить эту женщину во главе ЦРУ», — заявил Пол.

Сенатор Пол был единственным республиканцем, который выступил против назначения Помпео на должность директора ЦРУ, кандидатуру которого поддержали многие демократы.

«Помпео был ярым идеологом, выступающим за свержение режима в Иране… Во всяком случае, он будет поощрять худшие инстинкты Трампа. Его переход в госдепартамент скорее связан с его личной совместимостью с президентом, чем с опытом отстаивания интересов США», — заявил эксперт из Института Катона Джон Глейзер.

После пресс-конференции Пола Белый дом поспешил опубликовать список заявлений конгрессменов и членов правительства, которые поддержали кандидатуру Помпео на пост главы государственного департамента. Ранее в тот же день Белый дом направил корреспондентам электронное письмо, повествовавшее о «выдающейся карьере Майка Помпео на посту директора ЦРУ».

Ученый и историк из Бостонского университета Эндрю Дж. Басевич, который обычно придерживается скептической точки зрения относительно внешней политики США, также сомневается в том, что назначение Помпео на пост госсекретаря окажет позитивное влияние на внешнюю политику США.

Басевич также уверен, между Трампом и его верховным дипломатом неминуемо произойдет конфликт. По некоторым данным, Тиллерсона уволили из-за разногласий с президентом Соединенных Штатов в отношении подхода к переговорам по Северной Корее.

По мнению Басевича, Помпео может предпринять более радикальные меры: «Он заявил о необходимости смены режима в Северной Корее. Его босс жаждет схватки с Ким Чен Ыном».

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