/Поглед.инфо/ Министерството на отбраната на Руската федерация разработва концепцията за изтребител от шесто поколение, който с течение на времето ще замени Су-57 ПАК-ФА на компанията «Сухой».

Подобно на американските ВВС и ВМС, руснаците разработват широк кръг от концепции, включително възможностите за пилотиран-безпилотен полет, енергийни оръжия и хиперзвукови оръжия.

(рус.ез.)

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Так или иначе, сегодня неясно, станет ли реальностью концепция российского истребителя шестого поколения, разрабатываемая КРЭТ, однако следует отметить, что промышленность этой страны рассматривает такие возможности.

Российское Министерство обороны начинает рассматривать концепции истребителя шестого поколения, который со временем придет на смену Су-57 ПАК-ФА компании «Сухой».

Подобно ВВС и ВМС США, русские рассматривают широкий круг концепций, в том числе, перспективы пилотируемого-беспилотного полета, оружия направленной энергии и гиперзвукового оружия. Россия также намерена создавать новейшие РЛС и электрооптические приборы обнаружения, предназначенные для противодействия технологии «стелс».

В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы по созданию так называемого радиофотонного радара для нового самолета.

«Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение — радиовидение», — рассказал в интервью государственному информационному агентству ТАСС советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

«Это важно для определения типа [самолета]: сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия», — отметил он.

По словам Михеева, новый радиофотонный радар за счет своей сверхширокополосности и огромного динамического диапазона приемника будет иметь большие возможности по защите от помех по сравнению с обычными РЛС. Далее, эта система будет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передавать данные и служить средством связи.

Опытные образцы новой РЛС уже созданы.

«В научно-исследовательской работе на основе экспериментального образца построен и излучатель, и приемник. Все это работает, ведет локацию. Мы излучаем СВЧ-сигнал [сверхвысокочастотный], он отражается назад, мы его принимаем и обрабатываем, получаем радиолокационную картинку объекта. Смотрим, что нужно сделать, чтобы она была оптимальной», — рассказал Михеев.

«Сейчас в рамках научно-исследовательской работы создается полноценный макет этой радио-оптической фотонной антенной решетки, который позволит отработать характеристики серийного образца. Мы поймем, каким он [радар] должен быть, в каких геометрических размерах, на каких диапазонах и на какой мощности должен работать».

Кроме новой РЛС, русские разрабатывают новый электрооптический прибор обнаружения.

«На истребителе… будет устанавливаться мощная многоспектральная оптическая система, работающая в различных диапазонах — лазерном, инфракрасном, ультрафиолетовом, собственно оптическом, однако значительно превышающем видимый человеком спектр», — отметил Михеев.

Самолет также получит оружие направленной энергии и будет летать в составе «стаи» беспилотных летательных аппаратов. Два самолета в этом боевом порядке могут быть с летчиками на борту, а их будут сопровождать от 20 до 30 дронов.

«Один дрон в строю будет нести на борту микроволновое оружие, в том числе, управляемые электронные боеприпасы, другой — средства радиоэлектронного подавления и уничтожения, а третий будет оснащен комплектом стандартного вооружения, — добавил Михеев. — Каждая конкретная задача будет решаться разными типами оружия».

«У нас уже установлены системы лазерной защиты на самолетах и вертолетах, и теперь мы занимаемся разработкой мощных лазеров, которые смогут физически уничтожать самонаводящиеся головки атакующих ракет», — заявил представитель КРЭТ.

«Грубо говоря, мы сможем выжечь «глаза» ракетам, которые смотрят на нас. Естественно, такие системы будут установлены и на самолетах шестого поколения».

Исследователь Майкл Кофман (Michael Kofman), специализирующийся на российских военных делах и работающий в Центре военно-морского анализа, сказал, что хотя Кремлю может не хватить денег на такой проект, важно отметить, что российская военная промышленность идет впереди в области разработок для тактической авиации.

«Думаю, важный вывод заключается в том, что российская оборонная отрасль понимает ключевые тенденции в военной науке и технологиях производства оружия», — отметил он.

«Может быть, им не хватает финансирования и некоторых элементов военно-промышленной базы, но они держат руку на пульсе и знают, какая техника нового поколения придет на поле боя».

Как и в США, российским компаниям военно-промышленного комплекса приходится лоббировать свои интересы в правительстве, чтобы получить свой кусок пирога.

«Не до конца ясно, какой объем финансирования будет выделен в рамках государственной программы вооружения 2018-2025 года на эти многочисленные проекты, но нет сомнений в том, что КРЭТ намерен заручиться поддержкой на целом ряде направлений, а поэтому всячески рекламирует перспективные системы, до разработки которых России пока еще далеко», — сказал Кофман.

Так или иначе, сегодня неясно, станет ли реальностью концепция российского истребителя шестого поколения, разрабатываемая КРЭТ, однако следует отметить, что промышленность этой страны рассматривает такие возможности.

Дейв Маджумдар — редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

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