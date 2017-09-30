/Поглед.инфо/ Текстът е коментар на публикация в американското списание The National Interest. Хегел отбелязва като пример за трагична ситуация, когато семейният дълг влиза в противоречие с по-широк социален или универсален дълг. Ако направим паралел с казаното от Хегел, то пример за такава ситуация във външната политика може да бъде противоречието между интересите на държавата и интересите на човечеството.

Това в много голяма степен се отнася до трагедията на САЩ в XXI веке. Тези, които подкрепиха войната в Ирак, вероятно не са искали да донесат хаос, искрено са искали да подобрят положението с правата на човека, като премахнат Саддам Хюсеин. Политиците, които подкрепиха кампанията в Либия, смятаха, че след свалянето на Муамар Кадафи ще успеят да предотвратят хуманитарна катастрофа в Бенгази, а Либия като цяло ще се облагодетелства. Вместо това Либия потъна в хаос, хиляди невинни хора бяха убити. Тези, които подкрепиха намесата в сирийския конфликт, за да свалят Башар Асад или поне да ограничат страданията на Сирия, вероятно искрено са вярвали, че имат моралното право на това. Може ли да твърдим, че не са сбъркали, след като намеренията им не бяха осъществени?

И наблюдателят на The National Interest съветва предварително да се има готовност за най-лошия сценарий, система за ранно предупреждение за предстоящата криза и да се подобрява качеството на разузнаването. Ако се постъпва така, то конфликтът между интересите на държавата и човечеството може да бъде намален. За да избегнат трагедията, САЩ трябва да са готови за трагичните събития...

(рус.ез.)

National Interest: В чём заключается трагедия США в XXI веке?

Те, кто поддерживал войну в Ираке, не хотели принести хаос, но искренне намеревались улучшить ситуацию в области прав человека, устранив Саддама Хусейна.

Наряду с Фридрихом Ницше и Артуром Шопенгауэром, внёсшими свой вклад в концепцию трагедии, особый интерес представляют работы Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, поскольку он сформулировал несколько понятий, соответствующих внешнеполитическим дебатам США о вооруженной интервенции, особенно на Ближнем Востоке, пишет Роберт Д. Каплан в статье для The National Interest.

Гегель отмечает, что одним из примеров трагической ситуации является то, что семейный долг может войти в противоречие с более широким социальным или универсальным долгом. Проводя параллель, можно сказать, что во внешней политике примером такой ситуации может стать противоречие между интересами государства и интересами человечества.

Учитывая то, что обе стороны противоречия могут претендовать на наше сочувствие, всё равно придётся сделать выбор и отдать предпочтение тем или иным интересам. В своей «Философии права» Гегель отмечает, что при столкновении «высоких нравственных образов» мы «возвышаемся не при виде гибели» одного из нравственных образов, а, напротив, «при виде торжества истинного, что и составляет истинный чисто нравственный интерес античной трагедии».

Среди многих аспектов и определений трагедии она может быть также связана с историей человека или группой людей, которые, преследуя благие цели, совершают плохие поступки. Такой человек или группа людей искренне стремятся достичь наилучшего результата, но получают наихудший.

Это очень похоже на США. Те, кто поддерживал войну в Ираке, не хотели принести хаос, но искренне намеревались улучшить ситуацию в области прав человека, устранив Саддама Хусейна. Политики, которые поддерживали кампанию в Ливии, считали, что после свержения Муамара Каддафи удастся предотвратить гуманитарную катастрофу в Бенгази, а Ливия в целом только выиграет. Вместо этого Ливия погрузилась в хаос, тысячи невинных людей погибли. Те, кто ранее поддерживал вмешательство в сирийский конфликт, чтобы свергнуть Башара Асада или, по крайней мере, ограничить страдания Сирии, искренне думали, что они обладают моральным правом. Нельзя сказать, что они были не правы, поскольку их намерения не были реализованы.

Все вышеперечисленные примеры, согласно определению Гегеля, являются своего рода трагедиями. Во всех случаях последствия были ужасающими. Каждый раз с одной стороны находились интересы государства, вводившего многочисленные ограничения, а интересы человечества — с другой. Разумеется, интересы человечества могут в немалой степени совпадать с интересами государства. Но так не может длиться всё время.

В древней трагедии, как отмечает Гегель, всегда торжествует истинное. Где находится истинное, когда мы говорим о гуманитарной интервенции США на Ближнем Востоке? Истина заключается в том, что США обладают широкими возможностями, но это не имеет ничего общего с выстраиванием гармоничных отношений в сложном мусульманском мире, вспомните Ирак и Ливию. Но случай с Сирией, где гуманитарный кризис настал без вмешательства США, говорит о том, что каждый региональный кризис стоит рассматривать отдельно. Интервенция в одну страну может быть оправданной, хотя интервенция в другие страны может привести к негативным последствиям.

Действительно, подобный поиск истинного созвучен основному принципу древнегреческой трагедии. Своей трагедии греки отчасти обязаны своим величием. В книге «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» Фридрих Ницше намекает, что та же самая цивилизация, которая придумала трагедию, одержала победу над Персидской империей. Точно так же величие Соединённых Штатов требует постоянного поиска истины на войне, считает Каплан.

Этот путь может увести США очень далеко. Хотя окончание греческих трагедий всегда связанно с разрушениями, в то же время они доставляют удовольствие читателю. Возможно, греческая трагедия, её интерпретация Гегелем и многими другими может показаться не столь разрушительной, учитывая ужасы индустриальной и постиндустриальной эры. Именно из-за того, что подобные гуманитарные ужасы периодически случаются, дебаты о целесообразности вмешательства США останутся такими же яростными. Тем временем во многих частях мира государственная власть начинает ослабевать, поэтому будут возникать условия для новых гуманитарных кризисов.

Таким образом, заключает обозреватель The National Interest, необходимо заранее готовиться к худшему варианту развития событий, необходима система раннего предупреждения о надвигающемся кризисе, повышение качества разведданных. Если удастся заранее предпринять необходимые действия, то конфликт между интересами государства и человечества может быть уменьшен. США должны готовиться к трагическим событиям, чтобы избежать трагедии.

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