/Поглед.инфо/ Колко сериозна заплаха за НАТО и Съединените щати представляват създадения в Русия невидим изтребител от пето поколение, ядреният й арсенал, съвременните й средства за противовъздушна отбрана, противоспътниковите й оръжия, сухопътните й войски и подводниците? Напрежението между Русия и НАТО заставя много внимателно да се проучи този въпрос.

Напрежението между Русия и НАТО заставя много внимателно да се проучи този въпрос.

Действайки по различните сценарии на военната игра, участниците в изследването, проведено през миналата година от Центъра за анализи на корпорацията Rand, стигат до заключението, че при липса на по-крупни отбранителни групировки в състава на европейските механизирани части, противникът ще съумее бързо да преодолее съпротивата на НАТО. Какво предлагат сътрудниците на Центъра Rand? В случай на стремително настъпление срещу балтийските държави, НАТО остава с малко привлекателни варианти за действие: рисковано контранастъпление, заплаха за използване на ядрено оръжие, или просто покорно примирение към анексирането на тези страни от Русия.

(рус.ез.)

Станет ли ядерной война, начатая Россией и НАТО

В случае стремительного наступления на Прибалтику у НАТО останется мало привлекательных вариантов действий, среди которых рискованное контрнаступление, угроза применения ядерного оружия или просто покорное примирение с аннексией этих стран Россией.

Один из упомянутых в докладе вариантов потребует огромного количества времени на мобилизацию и развертывание крупной группировки войск для проведения контрнаступления, что скорее всего приведет к затяжным и кровопролитным сражениям. Другой вариант — пригрозить ядерным оружием, хотя такой сценарий кажется маловероятным, а то и вообще нереальным в свете американской стратегии сокращения ядерного арсенала и нежелания применять ядерное оружие.

Третий и последний вариант, упомянутый в исследовании, заключается в том, чтобы просто отдать прибалтийские государства противнику и перевести НАТО в состояние интенсивной холодной войны. Естественно, многие жители этих стран возразят против такого варианта, и в этих условиях НАТО существенно ослабнет или вообще частично распадется.

Насколько серьезную угрозу для НАТО и США представляет создаваемый в России истребитель-невидимка пятого поколения, ее ядерный арсенал, современные средства ПВО, противоспутниковое оружие, сухопутные войска и подводные лодки?

Напряженные отношения между Россией и НАТО заставляют многих внимательно изучать данный вопрос, а также нынешнее состояние вооружений и уровень технической оснащенности российской армии, чтобы лучше понять масштаб угроз, которые они представляют.

Естественно, российские военные маневры и аннексия Крымского полуострова заставили многих аналитиков из Пентагона задуматься о темпах проводимой в России модернизации вооруженных сил, а также о состоянии войск, вооружений и военной техники этого грозного гиганта времен холодной войны.

Россия явно полагает и дает понять, что в состоянии создать противовес Североатлантическому альянсу и сдержать его. Но авторы некоторых исследований текущего состояния российской армии сомневаются в ее способности бросить реальный вызов НАТО в условиях затяжной всеобщей войны.

Тем не менее Россия добивается все новых успехов в военном плане, и многие пентагоновские эксперты и аналитики выражают обеспокоенность по поводу расстановки натовских сил и их применения в Восточной Европе. Они сомневаются, что их будет достаточно, чтобы удержать Россию от вторжения в этот регион.

Кроме того, экономические проблемы России не повлияли на ее решимость проводить военную модернизацию и увеличивать военный бюджет, хотя сегодня армия этой страны составляет лишь малую долю того, чем обладал Советский Союз на пике холодной войны в 1980-е годы.

У этого бывшего гиганта стало значительно меньше территорий и внешних границ, чем в 1980-е годы, но Россия пытается быстро увеличивать свои сухопутные войска, ВВС и ВМФ, переводя их в информационную эпоху высоких технологий и настойчиво создавая боевую технику нового поколения.

Обычный и ядерный арсенал России существенно уменьшился по сравнению с периодом холодной войны. Однако эта страна продолжает создавать подводные лодки с воздухонезависимыми двигателями, истребители-невидимки Т-50, ракеты нового поколения и самое современное оружие и оснащение для солдат сухопутных войск.

Издание The National Interest недавно опубликовало серию сообщений о технологических успехах российских конструкторов военной техники. В них сообщается о новом российском противоспутниковом оружии, о танках Т-14 «Армата», о средствах ПВО, о предварительных планах создания гиперзвукового истребителя шестого поколения и о многом другом. В материалах The National Interest и других изданий указывается на то, что Россия уделяет серьезное внимание модернизации армии и добивается существенного прогресса в этом деле.

Так, согласно сообщениям The National Interest, Россия провела успешный испытательный пуск ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту «Нудоль».

«Это второе испытание нового оружия, способного уничтожать спутники в космосе. Данная ракета могла быть запущена с космодрома в Плесецке, находящегося на севере России», — говорится в сообщении The National Interest.

Кроме того, аналитик этого издания Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) сообщил о том, что российские воздушно-десантные войска планируют сформировать шесть танковых рот, оснащенных модифицированными танками Т-72Б3М. В следующие два годы эти роты будут доведены до батальонного состава.

Россия также разрабатывает боевую машину поддержки танков «Терминатор-3». Во времена холодной войны российский военный бюджет составлял почти половину от общего объема расходов страны. Сегодня военные расходы составляют меньшую часть национального бюджета. Но несмотря на большие отличия от 1980-х годов, российский военный бюджет снова начинает увеличиваться. С 2006 по 2009 годы он вырос с 25 до 50 миллиардов долларов, о чем сообщает Business Insider. А оборонный бюджет 2013 года составил 90 миллиардов.

В целом российские вооруженные силы времен холодной войны по своему размеру были примерно в пять раз больше, чем сегодня.

В 2013 году на действительной военной службе в российских вооруженных силах состояло 766 тысяч военнослужащих, а численность резерва составляла 2,4 миллиона человек, сообщает globalfirepower.com. В период холодной войны в российских сухопутных войсках было от трех до четырех миллионов человек.

По тем же оценкам за 2013 год в российских вооруженных силах было более трех тысяч самолетов и 973 вертолета. У России имеется 15 тысяч танков, 27 тысяч боевых бронированных машин и почти шесть тысяч самоходных артиллерийских установок. Численность российской армии существенно сократилась по сравнению со временами холодной войны, но Москва предпринимает усилия по модернизации и сохранению боевой техники и платформ. Например, созданный в 1970-х годах танк Т-72 много раз подвергался модернизации.

Что касается ВМФ, то по оценкам Globalfirepower.com, у России 352 корабля, в том числе, один авианосец, 13 эсминцев и 63 подводные лодки. Черное море является для России важным стратегическим районом с точки зрения экономики и геополитики, так как оно дает ей выход в Средиземноморье.

Аналитики также отмечают, что в 80-е годы российские вооруженные силы получили огромное количество обычного и ядерного оружия, начиная с неуправляемых и крылатых ракет и кончая эффективными средствами противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 особенно эффективны, если их должным образом модернизировать и обслуживать.

Ссылаясь на сообщения российских СМИ, The National Interest сообщает, что русские в настоящее время испытывают новые системы ПВО С-500, способные поражать цели на высотах до 200 километров.

В составе российских ВВС имеются истребители Су-27 постройки 1980-х годов, которые размещены во всех стратегически важных районах России. Су-27, который часто сравнивают с американским истребителем F-15 Eagle, это высокоманевренный двухмоторный истребитель, предназначенный главным образом для завоевания превосходства в воздухе.

Военные игры Rand

Многие эксперты утверждают, что НАТО благодаря своей численности, огневой мощи, превосходству в воздухе и современной технике в конечном итоге одержит верх над Россией в масштабной войне. Но это никоим образом не перечеркивает выводы исследования, проведенного в прошлом году аналитическим центром Rand, где объясняется, что в случае вторжения России в прибалтийские страны НАТО окажется в чрезвычайно трудном положении.

Нынешняя структура сил НАТО в Восточной Европе не позволяет альянсу противостоять российскому вторжению в Латвию, Литву и Эстонию, отмечает в своих выводах Rand.

Проведя серию всеобъемлющих военных игр, в ходе которых «красные» (российские) и «синие» (натовские) войска действовали в прибалтийских государствах по различным военным сценариям, Rand Corporation в своем аналитическом материале под названием «Усиливая сдерживание на восточном фланге НАТО» сделала вывод о том, что для успешной обороны этого региона альянсу потребуется гораздо более крупная группировка авиации и наземных войск.

В частности, авторы исследования призывают НАТО принять стратегию, похожую на концепцию воздушно-наземной операции 1980-х годов. В то время в Европе размещалось несколько сотен тысяч военнослужащих сухопутных войск США в рамках стратегии сдерживания вероятного российского вторжения. Командование американских войск в Европе сообщило Scout Warrior, что сейчас на континенте находится 30 тысяч военнослужащих армии США.

В исследовании Rand утверждается, что если Восточную Европу не будет защищать группировка в составе как минимум семи бригад со средствами огневой и авиационной поддержки, Россия сможет захватить прибалтийские страны всего за 60 часов.

«В своем нынешнем виде НАТО не в состоянии успешно оборонять территорию своих наименее защищенных членов. Многочисленные военные игры с привлечением военных и прочих экспертов показали, что российские войска достигнут предместий Таллина и Риги за 60 часов. Из-за столь стремительного поражения у НАТО останется очень мало вариантов действий», — говорится в исследовании.

Концепция воздушно-наземной операции лежала в основе стратегии США и их союзников в годы холодной войны. Среди прочего, она предусматривала точное взаимодействие между маневренными механизированными сухопутными войсками и авиацией в небе. В рамках такой концепции авиация своими ударами с воздуха должна была ослабить противника на переднем крае и уничтожить объекты снабжения в тылу. Затем крупные формирования сухопутных войск во взаимодействии с авиацией должны были легко прорвать укрепленную оборону противника и начать продвижение в глубину.

В случае стремительного наступления на Прибалтику у НАТО останется мало привлекательных вариантов действий, среди которых рискованное контрнаступление, угроза применения ядерного оружия или просто покорное примирение с аннексией этих стран Россией.

Один из упомянутых в докладе вариантов потребует огромного количества времени на мобилизацию и развертывание крупной группировки войск для проведения контрнаступления, что скорее всего приведет к затяжным и кровопролитным сражениям. Другой вариант — пригрозить ядерным оружием, хотя такой сценарий кажется маловероятным, а то и вообще нереальным в свете американской стратегии сокращения ядерного арсенала и нежелания применять ядерное оружие.

Третий и последний вариант, упомянутый в исследовании, заключается в том, чтобы просто отдать прибалтийские государства противнику и перевести НАТО в состояние интенсивной холодной войны. Естественно, многие жители этих стран возразят против такого варианта, и в этих условиях НАТО существенно ослабнет или вообще частично распадется.

Создание трех новых бронетанковых бригадных боевых групп недешево обойдется американской армии. Первоначальные затраты на закупку всей необходимой боевой техники и оборудования для бригад, а также расходы на артиллерию, ПВО и прочие средства обеспечения составят порядка 13 миллиардов долларов. Однако немалая часть этой техники, особенно дорогие танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли», уже имеется в наличии, отмечается в исследовании.

Вопрос о численности натовских войск в Восточной Европе в настоящее время изучается, и при новой администрации возможные некоторые изменения. Но НАТО и США уже довольно давно думают об увеличении численности войск на своем восточном фланге в целях более надежного сдерживания России.

Принятая в прошлом году пентагоновская инициатива по обеспечению европейской безопасности предусматривает выделение дополнительных средств и направление в Европу на ротационной основе дополнительных сил. Однако неясно, каким будет построение этих сил в конечном итоге.

В то же время, эта инициатива стоимостью 3,4 миллиарда долларов предусматривает увеличение группировки войск в Европе, создание передовых складов с запасами боевых средств и штабную поддержку силам НАТО. Командование американских войск в Европе сообщило Scout Warrior, что в Европе пройдут новые учения солидарности, и что численность войск будет также увеличена.

Так, НАТО с 27 мая по 26 июня прошлого года провела на территории Польши и Германии учения Swift Response 16, к которым было привлечено более пяти тысяч военнослужащих из таких стран как Соединенные Штаты, Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.В исследовании подробно рассказывается о том, что необходимо сделать для обеспечения надежного и эффективного сдерживания.

«Игры показали, что группировки в составе семи бригад, включая три тяжелых танковых бригады со средствами авиационной и наземной огневой поддержки, которые готовы воевать с самого начала боевых действий, будет достаточно, чтобы не допустить быстрого захвата прибалтийских государств», — пишут авторы исследования.

Действуя по различным сценариям военной игры, ее участники пришли к выводу, что при отсутствии более крупной оборонительной группировки в составе механизированных частей противник сможет быстро преодолеть сопротивление НАТО.

«Отсутствие средств ПВО малой дальности в американских частях и подразделениях, а также минимум таких средств в войсках других стран НАТО означает, что противостоять наступлению противника во многих случаях будет только боевая патрульная авиация альянса, которой очень мало. В результате некоторые батальоны „синих" (НАТО) понесут тяжелые потери, а контрнаступление будет сорвано», — отмечается в исследовании. Латвия, Литва и Эстония — это наиболее вероятные цели российского вторжения, поскольку все они находятся рядом с Россией и много лет провели в составе Советского Союза, утверждают его авторы. «Как и на Украине, в Эстонии и Латвии проживает много русских, которые неравномерно интегрируются в политическую и общественную систему, что дает России оправдания для вмешательства в дела этих стран», — пишут они.

В исследовании Rand утверждается, что несмотря на большие затраты размещение новых бригад является необходимостью для НАТО. Создание трех новых бронетанковых бригадных боевых групп недешево обойдется американской армии. Первоначальные затраты на закупку всей необходимой боевой техники и оборудования для бригад, а также расходы на артиллерию, ПВО и прочие средства обеспечения составят порядка 13 миллиардов долларов. Однако немалая часть этой техники, особенно дорогие танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли», уже имеется в наличии, отмечается в исследовании.

Вопрос о численности натовских войск в Восточной Европе в настоящее время изучается, и при новой администрации возможные некоторые изменения. Но НАТО и США уже довольно давно думают об увеличении численности войск на своем восточном фланге в целях более надежного сдерживания России.

Принятая в прошлом году пентагоновская инициатива по обеспечению европейской безопасности предусматривает выделение дополнительных средств и направление в Европу на ротационной основе дополнительных сил. Однако неясно, каким будет построение этих сил в конечном итоге.

В то же время, эта инициатива стоимостью 3,4 миллиарда долларов предусматривает увеличение группировки войск в Европе, создание передовых складов с запасами боевых средств и штабную поддержку силам НАТО.

Командование американских войск в Европе сообщило Scout Warrior, что в Европе пройдут новые учения солидарности, и что численность войск будет также увеличена. Так, НАТО с 27 мая по 26 июня прошлого года провела на территории Польши и Германии учения Swift Response 16, к которым было привлечено более пяти тысяч военнослужащих из таких стран как Соединенные Штаты, Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.

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