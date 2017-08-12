Новите санкции срещу Русия, заливането Москва с кал и засилване на неаргументираните обвинения вече ни писнаха, особено на фона на вмешателството на САЩ във вътрешните работи на други страни, като например Украйна. Това пише Тед Гален Карпентър в новата си статия за американското аналитично списание «The National Interest».

Авторът отбелязва, че „подобно поведение би могло да бъде приемливо, ако американците не действаха толкова нагло и отвратително в други страни", пише авторът. Той е убеден, че събитията през 2013 г. в Украйна са пряко доказателство за намесата на Вашингтон в делата на Киев. Законно избраният президент Виктор Янукович не подписа споразумението за асоцииране с Европейския съюз и западните политтехнолози изведоха хората на улиците.

По времето на Майдан на киевските улици "светна" дори Виктория Нюланд (помощник държавен секретар по въпросите на Европа и Евразия), която насърчаваше протестиращите и им раздаваше курабийки.

(рус.ез.)

Лицемерие Вашингтона: напускное возмущение США «российским вмешательством»

Введение новых санкций, поливание грязью Москвы и засилье неаргументированных обвинений уже порядком надоело, особенно на фоне вмешательства США во внутреннюю политику других государств, к примеру – Украины. Об этом пишет Тед Гален Карпентер в своём новом материале для американского аналитического издания «The National Interest».

Автор заметил, что особо рьяные политические деятели Вашингтона расценивают «российское вмешательство», которое якобы имело место быть во время президентских выборов в США, с террористической атакой на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года и нападением японских лётчиков на Пёрл-Харбор. «Подобные заявления имели бы место быть, если бы сами американцы не вели себя столь нагло и отвратительно в других странах», – пишет Тед Гален Карпентер. Аналитик уверен, что события 2013 года на Украине – прямое доказательство вмешательства Вашингтона в дела Киева. Законно избранный президент Виктор Янукович не стал подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, чем вынудил западных политтехнологов вывести людей на улицы.

Фактически, Америка чётко дала понять: если Виктор Янукович не изменит своего отношения к Европе, в стране произойдет революция, а сам глава Украины едва ли сможет «досидеть» до конца своего президентского срока. Во время Майдана на улицах Киева успела «засветиться» даже Виктория Нуланд (помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии), которая поддерживала протестующих и раздавала всем желающим печенье. Впоследствии она под чётким контролем политтехнологов США определяла кандидатов на посты во временном правительстве – так, к примеру, премьер-министром стал Арсений Яценюк.

Западные СМИ рассказывали о протестах на Украине как о «внезапном всенародном выступлении против жестокой власти», отмечает Тед Гален Карпентер. По мнению автора статьи, утверждать о том, что народ сам решил выступить против правительства – напрямую искажать факты. США были не просто наблюдателями, а напрямую координировали происходящий на Украине государственный переворот.

«Данный эпизод, как и множество аналогичных с участием Вашингтона, необходимо запомнить раз и навсегда. Америка публично негодует насчёт «российского вмешательства» в выборы их президента, но при этом от неё разит лицемерием. США нарочито нравственно возмущаются тем, на чём основана их внешняя политика последних десятилетий», – резюмирует Тед Гален Карпентер.

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