/Поглед.инфо/ На 11 юни на зависимата от САЩ територия Пуерто Рико се състоя референдум, на който 97% от участниците гласуваха в полза да получат от САЩ статут на нов американски щат. Пуерто Рико е остров в Караибско море с площ от 9000 кв. км и население от 3.4 милиона души. САЩ завладяха този остров през 1898 г. след завоевателна война срещу Испания. Като победена страна, Испания изгуби в полза на Съединените щати трите си колонии - Гуам, Филипините и Пуерто Рико; докато Куба стана независима държава.

Наблюдателите обръщат внимание на сходствата между евентуалното включване на Пуерто Рико като територия на САЩ и включването на Крим в Руската федерация. Различията обаче са твърде съществени: макар 97% от участниците в пуерториканския референдум да гласуваха в полза на пълно включване в Съединените щати, избирателната активност бе много ниска: само 23% от пуерториканците взеха участие.

(рус.ез.)

Сходства Крыма и Пуэрто-Рико

В ответе за Крым

11 июня на зависимой от США территории — Пуэрто-Рико — состоялся референдум, на котором 97% избирателей проголосовали за призыв к Конгрессу США признать Пуэрто-Рико новым штатом США. Пуэрто-Рико — остров в Карибском море площадью 9 тысяч квадратных километров, где живут 3,4 миллиона человек. Под управление США этот остров перешел в 1898 году. Тогда в ходе одной из войн между сверхдержавами набирающие силу США разгромили Испанию. После войны 1898 года Испания полностью отказалась в пользу США от трех своих колоний — Гуама, Филиппин и Пуэрто-Рико, а Куба стала независимым государством.

В 1946 году США признали независимость Филиппин. В свою очередь, тихоокеанский остров Гуам и Пуэрто-Рико независимость так и не обрели. Статус Пуэрто-Рико — находящаяся под управлением США не инкорпорированная территория. На референдуме 2017 года пуэрториканцы должны были выбрать будущий статус острова: стать новым, полноправным штатом США, сохранить нынешний статус или стать полностью независимым государством.

Хотя 97% участников референдума проголосовали за полную инкорпорацию в США, активность избирателей была очень низкой — в референдуме приняли участие только 23% пуэрториканцев.

Так как Пуэрто-Рико не инкорпорирован в США, но находится под управлением Конгресса этой страны, на территории острова Конституция и большинство законов США не имеют силы. Решение о статусе Пуэрто-Рико законно может принимать единственно Конгресс США. У всех пуэрториканцев двойное гражданство — Пуэрто-Рико и США. Но до тех пор, пока пуэрториканцы не переселятся в какой-либо штат, а живут на своем острове, они не имеют права участвовать в выборах президента США, и в Конгрессе у представителей Пуэрто-Рико лишь статус наблюдателей.

Тесные политические, монетарные, экономические и военные связи с США не способствовали экономическому процветанию Пуэрто-Рико. Как и Латвия после вступления в ЕС, Пуэрто-Рико в последние 25 лет столкнулся с массовой миграцией работоспособного населения, в особенности молодежи, которая устремилась в США. Не уехавшим с острова приходилось содержать слишком большое местное управление и социальную инфраструктуру. В результате в 2015 году Пуэрто-Рико не смог расплатиться со своими долгами и пережил банкротство (дефолт). Сейчас на Пуэрто-Рико внешнее — назначенное Конгрессом США — финансовое управление.

Включение вопроса о будущем статусе Пуэрто-Рико в повестку дня Конгресса США приведет к определенным внутриполитическим и внешнеполитическим последствиям.

Внутриполитически: в статусе полноправного штата к США хочет присоединиться территория, большинство жителей которой говорят только по-испански и где официально два государственных языка — испанский и английский. Вопрос о статусе Пуэрто-Рико сейчас выгодно актуализировать противникам Трампа — демократам, Негативная по отношению к Пуэрто-Рико риторика республиканцев и президента настроит испаноговорящих граждан США против нынешней администрации. И Трамп, и многие правящие республиканцы высказывались против роста влияния в Америке испаноязычного меньшинства (т.н. латинос). Подняв вопрос о Пуэрто-Рико, об этом можно красиво и ненавязчиво еще раз всем напомнить.

С внешнеполитической точки зрения, инкорпорация в состав США признанной ООН американской колонии даст основание аргументам об агрессивных намерениях США в отношении Латинской Америки и будет способствовать усилению антиамериканизма в мире, в особенности в Латинской Америке.

В свою очередь, даже дискуссии об инкорпорации Пуэрто-Рико в США, безусловно, использует Россия, чтобы обратить внимание на сходства с инкорпорацией Крыма в состав РФ.

Однако в любом случае результаты пуэрториканского референдума неубедительны, и поэтому, по всей вероятности, Конгресс США в очередной раз отложит вопрос о государственном статусе Пуэрто-Рико на отдаленное будущее.

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