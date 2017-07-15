/Поглед.инфо/ За обикновения наблюдател, Израел никога не е изглеждал по-безопасен и по-проспериращ, отколкото днес. Арабските му съседи са в хаос. Ядрената програма на Иран е консервирана за известно време. Екипът на Тръмп не може да не бъде по-дружелюбен, а палестинците - са по-слаби. На Тел-Авивския фронт всичко е спокойно. А сега, внимателно погледнете отново как всичко се разпада по шевовете.

Иде реч за действията на премиера Нетаняху от последните седмици, именно, сътрудничеството му с партията на ортодоксалните евреи, с което нанася двоен удар срещу неортодоксалната еврейската диаспора по света, и в частност –Америка. Освен 6-те милиона евреи в Израел, мнозинството от които са неортодоксални, има още 6 милиона в САЩ и 4 милиона в други части на света, 75% от които са неортодоксални евреи, които до голяма степен поддържат реформисткия юдаизъм.

Днес, самата идентичност на Израел е на кръстопът: еврейският национализъм застрашава обединението на израелците и палестинците на Западния бряг, докато ортодоксалната политика разкъсва връзките на страната с най-верните й съюзници.

(рус.ез.)

Израиль — американским евреям: вы просто не имеете значения

Для обычного наблюдателя Израиль никогда не выглядел более безопасным и процветающим, чем сейчас. Его арабские соседи в хаосе. Ядерная программа Ирана законсервирована на некоторое время. Команда Трампа не может быть более дружелюбной, а палестинцы — слабее. На Тель-Авивском фронте все спокойно.

А теперь посмотрите еще раз. Фактически основы многолетней национальной безопасности трещат по швам.

Под управлением премьер-министра Биньямина Нетаньяху Израиль расширяется, одновременно стирая границу между своим государством и Палестиной — принимая 2.5 млн палестинцев, что может де-факто превратить Израиль в двунациональное еврейско-арабское государство. И таким образом провести границу между собой и еврейской диаспорой, в частности в Америке, которая особенно важна для израильской безопасности, дипломатического статуса и экономического роста.

Нетаньяху хочет стать ключевой фигурой еврейской истории — лидером, который сжег мосты на пути и к решению по принципу двух государств и к еврейской диаспоре.

Я не стану тратить время на то, как Биби манипулировал Трампом, чтобы переложить вину на лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса за отсутствие прогресса в мирном процессе. Биби виртуозно отвлек Трампа блестяшкой — видео резких заявлений Аббаса (в котором не было упоминаний об экстремистских действиях израильских поселенцев).

Он прекрасно сработал, отвлекая американского президента от насущных вопросов: «Биби, ты побеждаешь на каждых дебатах, но тем временем отделение Израиля от Палестины становится все менее вероятным, что толкает страну на «скользкий путь апартеида», как недавно предупреждал бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Где твоя карта? Что ты собираешься делать с 420 тысячами еврейских поселенцев на Западном побережье. Где же твое воображение, когда нужно обратить вспять эту тенденцию, иначе она положит конец Израилю как демократическому государству?

Но сейчас надвигается еще большая угроза. В последние недели Нетаньяху стал сотрудничать с партиями ортодоксальных евреев, чтобы нанести двойной удар по неортодоксальным еврейским диаспорам по всему миру, в частности в Америке. В Израиле около 6 млн евреев, еще 6 — в США и 4 — в остальных частях мира. Около 75% из этих 10 миллионов — неортодоксальные евреи, которые по большей части поддерживают реформистский и консервативный иудаизм.

Во-первых, чтобы не рисковать своей властью, Нетаньяху согласился с требованиями ортодоксальных партий и отменил соглашение 2016 года о создании отдельного, открытого для всех молитвенного пространства у западной стены древнего еврейского храма в Иерусалиме — самого священного места всех евреев — где мужчины и женщины их неортодоксального движения могли бы молиться вместе. Ортодоксальные раввины, которые контролируют Стену Плача, настаивают на том, что мужчины должны молиться в одном пространстве, а женщины — в другом, меньшем.

В то же время Биби одобрил законопроект ортодоксов в Кнессете, который дал ультраортодоксальным евреям монопольную власть над принятием решений о принятии иудаизма, лишив такой возможности неортодоксальных евреев. Как сообщали израильские журналисты, израильские ортодоксальные евреи и Главный Раввинат контролируют «все еврейские свадьбы в Израиле, а иммигранты, которые хотят жениться в этой стране, должны сначала доказать, что они евреи по ортодоксальным законам… Главный Раввинат не любит раввинов от реформистов и консерваторов, чему есть множество доказательств».

Как уже писалось в одной из колонок, Нетаньяху «просто показал палец американским евреям, опасно ухудшив и без того нестабильные отношения между израильским правительством и диаспорой».

После протеста американского произраильского лоббиста, Биби договорился об отсрочке начала действия указа на полгода. Но это бомба с часовым механизмом.

Как это могло произойти? Я спросил Гиди Гринштайна, основателя Reut Group — ведущего израильского института исследований общественного мнения.

«Для израильской безопасности и морального облика Израиля наступает момент истины, — считает Гринштейн. — Рассматривает ли Израиль себя как национальное государство израильтян или как национальное государство всего еврейского народа — почти 60 процентов из которых живут за пределами Израиля? Является ли целью Израиля служить стабильности, процветанию и существованию еврейского народа, как предполагали основатели сионизма, или же только собственным интересам? Сейчас стоит именно этот вопрос».

И если вы думаете, что последнее верно, то вам пора высказаться. Бывший посол Израиля в США Михаэль Орен выбирал выражений, заявив израильским СМИ, что Биби и ортодоксальные партии «отказались от сионизма. Стена Плача принадлежит всему еврейскому народу».

Годами, по словам Гринштейна, «множество неортодоксальных евреев, в том числе и я, пытались ослабить напряжение в этом вопросе, считая, что прагматизм победит». Жалуясь на ортодоксальных раввинов, «мы отмечали, что у нескольких из них могут быть гражданские браки за границей, которые можно узаконить в Израиле», и что реформистских и консервативных раввинов всегда уважали в Израиле. Поэтому «недавние правительственные решения подобны удару в живот».

Теперь у многих евреев из диаспоры возникли проблемы из-за того, как по-разному на них смотрит израильское государство и общество.

Израильтяне давно считают само собой разумеющимся тот факт, что Америка — величайшая сверхдержава в мире — является постоянным сторонником Израиля в ООН, обеспечивает технологическое преимущество Израиля и уже пообещала стране $38 млрд на обеспечение безопасности в следующие 10 лет. Как отметил Гринштейн, большинство израильтян «не знают о том, что эта удивительная реальность является результатом неустанной работы сотен тысяч евреев — демократов и республиканцев, большинство из которых неортодоксальные, которые терпеливо собирают силы для того, чтобы обеспечить израильскую безопасность и процветание деньгами и талантами.

Сегодня сама идентичность Израиля на распутье: еврейский национализм угрожает объединением израильтян и палестинцев на Западном Берегу, пока ортодоксальная политика разрывает связи страны с ее самыми преданными союзниками.

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