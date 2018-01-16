/Поглед.инфо/ Може ли да си представите, че Wall Street Journal посвещава редакционната си статия на първата среща на Бил Клинтън с руския президент Владимир Путин? Това, което се казва в статията, е, че Клинтън погледнал в очите на Путин, както това направил президентът Буш и разбрал душата му: бившият шеф на КГБ Путин, е "забележителен лидер", "честен и прям човек, който обича семейството си"?

Но защо Буш, който построи предизборната си кампания върху критика на приятелството между Клинтън и Елцин и обеща, че това няма да се повтори, славослови душата на Путин и го кани в ранчото си в Тексас?

Обяснението е, че Клинтън бе в състояние да извърши успешно първия етап от разширяването на НАТО, обещавайки на американската общественост и на Пентагона четири неща: то няма да струва нищо, САЩ няма да разполагат войски за защита на новите членове на НАТО, европейските съюзници на САЩ ще се хванят на тази уловка, а в допълнение – на руснаците ще трябва да се заплати за това разширение. И в действителност на Елцин добре заплатиха.

На Путин обаче, ще трябва да плати нещо повече. Но в очите на американците разширението на НАТО не представлява стратегическа ценност, както и за Пентагона, който няма никакво желание да защитава Латвия; а американската система за противоракетна отбрана все още е далеч от реализация.

(рус.ез.)

Наш духовный брат Путин

Избранные сочинения Томаса Фридмана

Cлова Буша нужно воспринимать серьезно, но не за то, что эти слова говорят нам о Путине и его душе, а за ту информацию, которую они несут о Буше и его внешней политике.

Вы можете себе представить, что Wall Street Journal посвятил редакционную статью Биллу Клинтону (Bill Clinton) и его первой встрече с Президентом России Владимиром Путиным? Что в ней повествуется о том, что Клинтон посмотрел Путину в глаза, как это сделал президент Буш, и понял его душу, обнаружив при этом, что бывший шеф КГБ Путин — "замечательный лидер", "честный и прямодушный человек, любящий свою семью"? Представим, что ведущая редакционная статья Wall Street Journal была бы озаглавлена "Духовный брат". Рядом была бы картинка, изображающая президента Клинтона с подписью "Маньчжурский кандидат", а в первой строчке редакционной статьи было бы написано "Парню, который говорит, что никогда не затягивался, мы не можем помочь, но нам крайне интересно знать, что именно курил Клинтон, когда он встретился с Путиным в тот день-"?

Но одно дело - тогда, другое - теперь. Помимо жгучих комментариев Джесси Хелмса (Jessy Helms) по поводу чудаковатых слов Буша о Путине, на Буша был обрушен республиканцами град критики, общей смысл которой состоял в том, что президент несколько увлекся. На самом деле слова Буша нужно воспринимать серьезно, но не за то, что эти слова говорят нам о Путине и его душе, а за ту информацию, которую они несут о Буше и его внешней политике.

Но почему Буш, который построил свою предвыборную кампанию на критике дружбы между Клинтоном и Ельциным и пообещал, что не будет следовать их примеру, славословит душу Путина и приглашает его к себе на ранчо в Техас? Ответ: Буш научился кое-чему за первые прошедшие месяцы на посту президента. Если он желает, чтобы его двум значительным внешнеполитическим проектам сопутствовал успех, а речь идет о расширении НАТО и противоракетном щите, то ему нужна помощь России.

Объяснение: Клинтон смог успешно провести первый этап расширения НАТО, всего на всего пообещав общественности США и Пентагону четыре вещи: это не будет стоить ничего, США не нужно будет размещать войска для защиты новых членов НАТО, европейские союзники США пойдут на это, кроме того, от русских можно будет откупиться. И в действительности Ельцину было хорошо заплачено за это. Единственный путь расширения НАТО в данный момент все равно лежит в направлении российской границы. И этот путь можно будет пройти в том случае, если Буш пообещает американцам и Пентагону то же, что и Клинтон пообещал в свое время, и договорится с Россией.

Однако Путину нужно будет заплатить чем-то большим, чем расточением похвал. Поскольку он может достаточно экономным образом предотвратить расширение НАТО, просто поставив в известность немцев и других европейцев, которые достаточно индифферентно относятся к нему, о том, что он не может их терпеть. Или Путин может двинуть какое-то небольшое количество войск к границе, что будет иметь как раз тот эффект, которого Буш стремится избежать. Бушу придется платить за расширение НАТО, которое в глазах американских граждан не представляет стратегической ценности, впрочем, так же, как и для Пентагона, у которого нет никакого желания защищать Латвию.

То же самое верно и в отношении системы противоракетной обороны. Европа поддержит идею противоракетного щита только в том случае, если США сумеет договориться с Россией относительно модификации договора по ПРО, который в настоящий момент является препятствием для реализации программы по противодействию звездным войнам. Если же США будут действовать в одностороннем порядке, то Путин может достаточно не затратным образом преодолеть защитные возможности любого щита, просто продав или отдав ядерные технологии государствам-изгоям или Китаю. Опять же у Путина есть право вето, и он хочет, чтобы ему за это платили.

"Команда Буша обнаружила, что в отношении ее двух главных внешнеполитических целей - расширения НАТО и построения системы противоракетной обороны - недостаточно простой декларации, ей необходима поддержка. А такую поддержку может оказать прежде всего Россия", - считает эксперт из John Hopkins foreign policy Майкл Мандельбаум (Michael Mandelbaum). "Иными словами, команда Буша вновь поместила Россию в центр внешней политики США и дала в ее распоряжение колоссальные рычаги влияния, поскольку та может блокировать усилия США по тому и другому вопросу, без серьезных затрат".

Я надеюсь, что республиканские ястребы не будут сильно наседать на Буша за его похвалы в адрес Путина. Похоже, Буш понимает вещи, которые не понимают они: расширение НАТО не имеет жизненно важного значения, а система противоракетной обороны еще далека от реализации. Если бы они действительно были жизненно необходимы, то Пентагон, общественность и союзники поддержали ли бы их реализацию в одностороннем порядке — любой ценой. Однако поскольку и то и другое выросло на почве республиканской теологии и стратегии и поскольку и то и другое не связано с непосредственными угрозами интересам США, союзников и Пентагона на данный момент, постольку они могут быть реализованы только при условии умеренных затрат. А человек, который может наибольшим образом повлиять на размеры стоимости этих проектов — никто иной, как "замечательный", "прямодушный" семейный человек из Кремля, наш духовный брат — Владимир Путин.

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