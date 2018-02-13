/Поглед.инфо/ Формално Русия е отстранена от участие в Зимните олимпийски игри. Но в неделя, по време на отборните състезания по фигурно пързаляне, това не се забеляза. И ако спортистите нямаха право да демонстрират руското знаме, тези ограничения не се отнасят за феновете.

В неделя руските фигуристи бяха подкрепяни от повече от 100 фенове. Зрителите от трибуните развяваха около 20 руски знамена, носеха пончо и хокейни стикове в червено-бели-сините цветове на руския трикольор, а дрехите и шапките им бяха украсени с надписи "Русия е в моето сърце".

(рус.ез.)

Сборную отстранили, а российские фигуристы блистают

Отстранение от Игр 2018 года как объявление войны.

Формально Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде. Но в воскресенье во время командных соревнований по фигурному катанию этого не было заметно: зрители на трибунах размахивали российским флагом, на них были пончо и хоккейные толстовки в красно-бело-синих цветах российского триколора, а на одежде и головных уборах красовались надписи «Россия в моем сердце».

Если по отношению к россиянам и существует какая-то неприязнь из-за государственной системы допинга, которая действовала во время зимних Олимпийских игр 2014 года, она не кажется заметной. По крайней мере, ее публично ее не выражают в этом наиболее зрелищном виде спорта, к которому на Играх проявляют наиболее пристальный интерес.

Во время соревнований в воскресенье зрители вежливо аплодировали, никаких неодобрительных возгласов не было. После финального раунда в понедельник команда россиян завоевала серебро, уступив Канаде, которая выиграла золотую медаль. Соединенные Штаты завоевали бронзу.

«Мы чувствовали себя как дома, — сказал россиянин, выступавший в танцах на льду, Дмитрий Соловьев. — Мы чувствовали, что со всех концов стадиона все кричали слово „Россия″».

Свою первую медаль на этих Играх Россия завоевала в субботу, когда Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке и посвятил свое призовое место «всем нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили» от этих игр.

Фигурное катание — гораздо более традиционный и широко известный вид спорта. Ни одна страна не завоевывала больше олимпийских медалей, чем бывший Советский Союз и Россия. И на зимних играх ни в одном другом виде спорта, кроме хоккея, Россия не утверждает свое лидерство и свои высочайшие достижения.

Строго говоря, серебряную медаль в командном соревновании по фигурному катанию получила группа спортсменов, выступающих в нейтральном статусе как «Олимпийские атлеты из России», и на церемонии награждения был поднят не флаг России, а Олимпийский флаг с вышитыми на нем пятью кольцами.

Но многие считают это простой формальностью.

«Все будут знать, что это — русские, есть у них есть флаг или нет», — сказал грузин (так в тексте — прим. перев.) Рафаэль Арутюнян, который почти 20 лет проработал тренером в Москве, а теперь тренирует американских олимпийцев Натана Чена (Nathan Chen) и Адама Риппона (Adam Rippon).

Россия была отстранена от этих Олимпийских игр в наказание за систематическое нарушение антидопинговых правил во время проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи, черноморском курортном городе. Но 169 российских спортсменов были допущены к участию в Олимпиаде после того, как они прошли строгие проверки на допинг.

Допинг-скандал не обошел стороной и фигурное катание. Двое известных российских фигуристов, в том числе Ксения Столбова, которые завоевали серебряную и золотую медали в парном катании на Играх 2014 года, были отстранены от этих Игр по не вполне понятным причинам.

Даже те, кто был допущен к участию в этой Олимпиаде, переживали в ожидании решения МОК.

«Мы не знали, поедем или нет, до последнего дня перед Олимпиадой, — сказала Екатерина Боброва, партнерша Соловьева по танцам на льду. — Конечно, для нас это было трудно».

Тем не менее, в отношении российских фигуристов, судя по всему, остракизма нет или почти нет. Они регулярно принимают участие в круговых тренировках, их здесь хорошо знают и высоко ценят, к тому же, на любом спортивном мероприятии с участием фигуристов они создают состязательную атмосферу. По мнению многих людей, причастных к спорту, в случае их отсутствия результаты были бы ниже.

«Если участвуешь в Олимпийских играх, хочется быть рядом, соревноваться с лучшими людьми в мире», — говорит Дениз Майерс (Denise Myers), тренер чемпионки США по фигурному катанию Брэди Теннелл (Bradie Tennell).

Швейцарец Стефан Ламбьель (Stéphane Lambiel), серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, который сейчас работает тренером, сказал, что российских фигуристов здесь принимают радушно. «Да, конечно, это так и есть, — сказал Ламбьэль. — Это отличные спортсмены, и они много работают. Они потрясающие. Я — первый поклонник русской школы».

Несколько дней назад Канадский олимпийский комитет извинился за инцидент, произошедший в олимпийской деревне, когда, по словам российского тренера, один из канадских делегатов оскорбил его в связи с участием российских спортсменов. В воскресенье лидер канадской конькобежной команды Майкл Слипчук (Michael Slipchuk) заявил, что никто из спортсменов и тренеров его конькобежной команды к этому не причастен.

«Это точно был человек не из нашей команды, а если бы это был наш, нам бы это не понравилось», — заявил Слипчук.

Поскольку в фигурном катании выступают не в форме, а в костюмах, на российских фигуристах в отличие от других спортсменов из России нет нейтральной формы унылого серого цвета с надписью (подобной унизительному клейму) «Олимпийские атлеты из России».

И если спортсмены не имеют права демонстрировать российский флаг, то на болельщиков эти ограничения не распространяются. В воскресенье российских фигуристов поддерживали более 100 болельщиков. И на трибунах развевалось около 20 российских флагов.

«Я горжусь своей страной, — сказал 21-летний студент из Санкт-Петербурга Никита Иванов, который болел за фигуристов. — На этих Олимпийских играх мы можем многого добиться и завоевать много медалей во многих видах спорта».

Кроме этого было неформальное общение, условия для которого были созданы здесь в «Русском доме» (ладно, официально — в «Доме спорта»), где есть и фуршет, и костюм Аделины Сотниковой, в котором она выиграла соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде 2014 года, и, конечно же, фотографии президента Владимира Путина.

18-летняя Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, выступающая в женском одиночном катании, и фаворитка соревнований в одиночном катании, которые состоятся на следующей неделе, в воскресенье выиграла (серебряную медаль) в командном соревновании, выступив в короткой программе.

В декабре она приняла участие в заседании Международного олимпийского комитета, где выступила в защиту России, благодаря чему не всех российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде. В воскресенье, отвечая на вопрос, думала ли она, что ее слова могут изменить ситуацию к лучшему, Медведева сказала: «Я не могу сказать это с уверенностью, но я действительно пыталась сделать все, что было можно, и надеюсь, что это идет на пользу нашей команде».

И все же, в Играх принимают участие не все российские фигуристы. И по поводу их отсутствия представители сообщества фигуристов выражают свое сочувствие. По словам Арутюняна, тренера Чена, если в России и была допинговая система, то ее, безусловно, разработали не спортсмены, а чиновники.

«Мне жалко спортсменов, потому что они не могут выступать за страну, которую они представляют, и, в общем-то, это — не их вина», — сказал он.

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