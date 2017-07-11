/Поглед.инфо/ Флагманът на официозната американска журналистика The New York Times коментира руските реакции на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Хамбург, на срещата на върха на страните от Г-20.

Според вестника, руската столица била обзета от бурна радост, следейки отговорите на Путин на прес-конференцията, последвала срещата. „На тази среща се положиха основите на следващите втора, трета и четвърта срещи, на които ще бъдат взети важни решения”, пише Сергей Марков - политически коментатор свързан с Кремъл. Той е удовлетворен, пише New York Times, че страните се връщат към "нормален контакт", който бил прекъснат от г-н Обама.

(рус.ез.)

Россия ликует по поводу встречи Путина и Трампа

Саммит G20: встреча Путина и Трампа

В субботу, после окончания первой личной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, российскую столицу охватила бурная радость: г-н Путин заявил, что американский президент остался доволен его ответами на вопрос о хакерских атаках, и что на этих переговорах лидерам удалось заложить основу для налаживания отношений.

Во время пресс-конференции в Гамбурге, отвечая на вопрос об обвинениях в проведении хакерских атак в период президентских выборов в США, г-н Путин сказал, что г-н Трамп уделил этой теме довольно много времени и задал множество вопросов.

«Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы, — сказал г-н Путин. — Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился».

Каждый раз, когда его спрашивали о том, поверил ли г-н Трамп его словам о вмешательстве России в выборы, г-н Путин отвечал, что репортерам лучше спросить об этом президента США.

Один российский таблоид назвал эту встречу «исторической». В целом было заметно, что многие испытали чувство облегчения, поскольку эта встреча хоть и не привела к заключению конкретных соглашений, все же позволила остановить процесс ухудшения отношений и наладить контакт между двумя странами.

Эта встреча заложила основу второй, третьей и четвертой встреч, на которых уже будут приниматься значимые решения, как написал на своей странице в фейсбуке Сергей Марков, политический комментатор, связанный с Кремлем. Он порадовался возвращению к «нормальным контактам», которые, по его словам, были разрушены г-ном Обамой, пытавшимся изолировать Россию после аннексии Крыма в марте 2014 года.

Но посреди всеобщего ликования в Москве прозвучали также и предостережения, касавшиеся того разрыва, который часто возникает между словами, возможностями и делами г-на Трампа. Более того, многие понимают, что отношение к России внутри США до сих пор остается негативным.

Главным итогом встречи лидеров США и России, состоявшейся в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге и продлившейся более двух часов, стало признание того, что соглашения между ними возможны. И тот факт, что лидеры двух стран лично встретились впервые после избрания Трампа, имел гораздо больше значения, чем отсутствие существенных прорывов.

«Очень важно, что они, наконец, встретились, потому что, если посмотреть на историю отношений между Вашингтоном и Москвой, становится ясно, что эти отношения всегда во многом зависели от личного контакта между двумя лидерами, — сказал Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам. — Они отстаивали свои позиции, но при этом пытались сохранять возможности для будущих компромиссов».

Отчеты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые присутствовали на встрече двух лидеров, несколько отличаются друг от друга в ряде важных деталей.

Г-н Тиллерсон отметил, что г-н Трамп обсуждал с г-ном Путиным тему вмешательства России в президентские выборы 2016 года в ходе «динамичной и длинной» беседы. Согласно заявлению г-на Лаврова, г-н Трамп принял опровержения г-на Путина.

«Верьте Лаврову», — сказал представитель г-на Путина Дмитрий Песков в беседе с репортерами в субботу, 8 июля, когда ему задали вопрос о различиях в комментариях глав внешнеполитических ведомств. В связи с этим некоторые российские чиновники выразили особый восторг.

«Неоконы в неистовстве, — написал в твиттере Алексей Пушков, бывший председатель комитета Совета Федерации по внешней политике, имея в виду неоконсерваторов в США. — Трамп принял слова Путина о невмешательстве России в выборы в США. Он не хочет стоять на остановке "Антироссийская истерия"». Далее он добавил: «Трампу было важно услышать Путина: ведь его кормят в Вашингтоне информационной баландой, замешанной на фейках. И понять, что в чем-то они созвучны».

Г-н Путин, очевидно, попытался растопить лед в отношениях с г-ном Трампом, заговорив о его проблемах со СМИ в США. Г-н Путин указал на представителей прессы, которым было разрешено сфотографировать лидеров до начала встречи, и, если верить твиту одного из представителей кремлевского журналистского пула, сказал: «Вот эти тебя обижали?» В ответ на это Трамп сказал: «Вы правы на этот счет».

В ходе своей пресс-конференции г-н Путин назвал то, что США и Россия сотрудничают в процессе создания «зон деэскалации» в Сирии «огромным шагом вперед». Он отметил, что теперь нужно договориться о том, каковы будут конкретные границы этих зон и как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. «Это очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа», — подчеркнул он.

Российский президент также отметил, что с его точки зрения позиция Америки по Сирии становится более «прагматичной», поскольку теперь она понимает, что, объединяя усилия, стороны могут добиться большего.

Эти слова стали причиной бурной радости со стороны некоторых представителей Москвы. «Стало ясно, что Трамп признает серьезные намерения РФ в Сирии и хочет включиться в процесс урегулирования ситуации в этой стране, быть соучастником решения проблем в Сирии совместно с РФ», — приводит слова Адальби Шхагошева, члена комитета Госдумы по международным делам, российское информационное агентство ТАСС.

Однако некоторые российские аналитики также отметили, что администрации Трампа необходимо четко определить ее позицию по Сирии и что прежние соглашения о прекращении огня провалились. Несмотря на наличие точек соприкосновения, между США и Россией существует масса серьезных разногласий — особенно это касается противостояния Америки попыткам Ирана повлиять на ход сирийской войны, чтобы расширить зону своего влияния на Ближнем Востоке.

Но, пока стороны поддерживают диалог друг с другом, сохраняется уверенность в том, что столкновений между российскими и американскими военными в Сирии не будет. «В целом реакция общественности оказалась положительной, потому что люди были обеспокоены тем, как эта конфронтация может закончиться», — сказал г-н Кортунов.

В целом российская сторона признает, что это всего лишь первый шаг, и что многие высокопоставленные чиновники администрации Трампа, такие как министр обороны США Джим Мэттис (Jim Mattis), занимают более жесткую позицию в вопросах Сирии и Украины.

Михаил Горбачев, последний советский лидер, который не раз принимал участие в сложных переговорах на высшем уровне, высоко оценил итоги первой личной встречи двух президентов, отметив при этом, что Трамп вел себя «непредсказуемо».

«Если он такое говорит о результатах встречи, это прекрасно, — передает слова г-на Горбачева независимое агентство «Интерфакс». — Теперь самое главное — чтобы последовали конкретные шаги по осуществлению договоренностей».

Учитывая уровень враждебности США по отношению к России, существующий в настоящий момент, воплотить договоренности в жизнь может быть трудно.

«Мы до сих пор не знаем, есть ли у президента Трампа возможности принять конкретные меры для реализации этих договоренностей, потому что Вашингтон до сих пор крайне негативно относится к России, — отметил г-н Кортунов. — Вашингтон будет с большим подозрением относиться к любым его договоренностям».

По мнению г-на Кортунова и других аналитиков, откровенная враждебность по отношению к США, особенно на российском государственном телевидении и в правительственных структурах, может стать помехой для налаживания отношений между странами. Сразу после окончания встречи российские СМИ ничего не сообщили об итогах обсуждения тех вопросов, на которых Москва делала акцент накануне переговоров, в частности вопроса о возвращении двух российских дипломатических комплексов, которые власти США захватили в декабре.

Г-н Путин также хотел воспользоваться этой встречей, чтобы еще на шаг приблизиться к своей цели, заключающейся в укреплении влияния России на глобальной арене и проецировании его собственной воли, что имеет особое значение для российской аудитории, которой в 2018 году предстоит снова выбирать президента.

«Я очень на это надеюсь, — сказал он, отвечая на вопрос о том, поможет ли его встреча с г-ном Трампом наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. — Мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы».

«Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены, — добавил он. — Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп "телевизионный" очень сильно отличается от реального человека, он — конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

Г-н Путин дважды проигнорировал вопросы о выступлении г-на Трампа в Варшаве, в ходе которого он призвал Россию прекратить «дестабилизирующие действия на Украине и других странах». Г-н Путин также сказал, что его не беспокоит перспектива соперничества с США за право поставлять газ в Польшу, поскольку поставки газа не имеют никакого отношения к политике.

Аудитории в обеих странах чрезвычайно внимательно следили за поведением лидеров США и России. Хотя специалист по языку тела, приглашенный BBC, посчитал, что победителем на этой встрече стал г-н Трамп, российский эксперт, давший интервью «Комсомольской правде», с ним не согласился.

По его словам, г-н Путин излучал уверенность, тогда как г-ну Трампу ее не хватало, о чем свидетельствовал тот факт, что он сидел на краю кресла. Г-н Путин «контролировал ситуацию и задавал тон», сказал этот эксперт, добавив, что в целом на этой встрече «психологическую победу» одержал президент России.

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