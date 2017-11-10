/Поглед.инфо/ На фона на луксозния прием, който президентът на КНР Си Цзинпин устрои на американския си колега Доналд Тръмп, не бе трудно да се забележи, че двамата лидери и техните страни се движат в напълно различни посоки.

САЩ изглежда се отказват от ролята на световен лидер, която имаха доскоро след края на Втората световна война и го предават на други играчи. Ако се потвърди, че Тръмп наистина отстъпва на Китай досегашната американска роля на лидер, това означава смяна на световния либерален ред, характерен за втората половина на 20-ти век, с нелиберален ред. Любопитно в тази връзка е почетното звание „най-влиятелният човек в света”, което британското списание "Икономист" връчи на Си Цзинпин, в разрез с установената „традиция” това звание да се дава на американския президент...

От друга страна, Си Цзинпин няма никакви скрупули, когато заявява, че именно Китай трябва да бъде този нов играч. На Световния икономически форум през януари т.г. той обяви Китай за новия защитник на свободната търговия и глобализацията. Като част от инициативата "Един пояс - един път", която се финансира от Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции с около един трилион долара, между Азия и Европа ще бъде изградена мрежа от морски, шосейни и железопътни връзки. Китай ще получи достъп до ресурси, ще увеличи износа на своите промишлени стоки и по мирен път ще заеме стратегически важни позиции, от които да проектира по-нататък влиянието си.

(рус.ез.)

Трамп уступает роль глобального лидера Китаю

Новые отношения Трампа с Китаем

Пекин — На фоне того роскошного приема, который председатель КНР Си Цзиньпин устроил своему американскому коллеге, президенту Трампу, довольно трудно не заметить, что эти два лидера и их страны двигаются в совершенно разных направлениях.

После состоявшегося в октябре съезда Коммунистической партии г-н Си превратился в бесспорного повелителя Срединного царства. «Мысли Си Цзиньпина» были закреплены в конституции станы — прежде такой чести удостаивались только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Нарушив традицию, г-н Си не посчитал нужным назвать имя своего преемника, намекнув таким образом на то, что он считает себя в силах остаться у власти и после окончания своего второго пятилетнего срока. Издание Economist наградило г-на Си почетным званием, которое обычно достается президенту США: самый влиятельный человек в мире.

Г-н Трамп сошел вниз по трапу президентского самолета, приземлившегося в Пекине, в среду, 8 ноября, имея исторически самый низкий рейтинг одобрения внутри США. Его авторитет за рубежом тоже стремительно падает: согласно результатам исследований, доверие к американскому руководству быстро снижается.

Пока личные траектории г-на Трампа и г-на Си расходятся, то же самое происходит и с целями их руководства. Пока г-н Трамп одержим идеей строительства стен, г-н Си занимается строительством мостов.

На всемирном экономическом форуме, состоявшемся в январе, г-н Си провозгласил Китай новым защитником свободной торговли и глобализации. В рамках его инициативы «Один пояс - один путь», которая финансируется из средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций — около 1 триллиона долларов будет потрачено на налаживание связей между Азией и Европой посредством сети морских маршрутов, автомобильных и железных дорог и, да, мостов. Китай получит доступ к ресурсам, увеличит экспорт своих промышленных мощностей и мирным способом займет стратегически важные позиции, с которых затем он сможет проецировать свое влияние.

Пока г-н Трамп отвергает многосторонность и глобальное господство, г-н Си все активнее их добивается.

Администрация Трампа принизила значение ООН, вышла из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, вывела США из Парижского соглашения по климату, попыталась нарушить условия ядерного соглашения с Ираном, поставила под сомнение ключевые альянсы США в Европе и Азии, пренебрежительно отнеслась к всемирной торговой организации и многосторонним торговым соглашениям и попыталась закрыть двери перед иммигрантами.

А что же г-н Си? Он взял на себя роль лидера в реализации программы по борьбе с климатическими изменениями, поддержал систему урегулирования споров Всемирной торговой организации и укрепил позиции Китая во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Пекин продвигается вперед в работе над торговым соглашением, в котором примут участие ведущие азиатские экономики, Австралия и Новая Зеландия — но не США. Сегодня Китай является одним из ведущих спонсоров, вносящих вклад в бюджет ООН и миротворческие операции. И г-н Си предпринимает решительные попытки привлечь ведущих ученых мира в Китай.

Внутри Китая г-н Си делает стратегические инвестиции, которые позволят Китаю доминировать в глобальной экономике XXI века, в том числе в области информационных технологий и искусственного интеллекта, в которых, как предупредил Эрик Шмидт (Eric Schmidt) из Google, Китай опередит США уже в следующем десятилетии. Г-н Си активно развивает такие области, как робототехника, аэрокосмическая отрасль, высокоскоростные железные дороги, транспортные средства, работающие на новых видах энергии, а также передовая медицинская продукция.

«Стратегические» инвестиции г-на Трампа — в уголь и в утопичные попытки вернуть то производство, которое осталось в прошлом с приходом эпохи автоматизации — сделают США защитником экономики XX века.

Все это приближает Китай к тому, чтобы, как сказал г-н Си, он стал «новым выбором других стран» и главным арбитром того, что долгое время ассоциировалось с США — международного порядка. Китай многое вложил в этот порядок и в глобализацию: ему необходим доступ к новейшим технологиям и экспортным рынкам, от которых зависит его рост.

Те противоречия, которые лежат в основе устремлений Китая, вполне могут привести его к краху. Пекин продолжает оберегать ключевые отрасли своей экономики от иностранных инвестиций. Он ввел такие драконовские требования к иностранным компаниям — к примеру, требование иметь как минимум одного китайского партнера или требование передавать их технологии и интеллектуальную собственность — которые никогда не вводились в других странах против китайских компаний.

Иностранные инвестиции Пекина могут быть принудительными и эксплуататорскими: к примеру, они могут подразумевать требование нанимать работников из Китая, а не местных жителей, они могут навязывать бедным странам огромные долги, что в свою очередь будет подстегивать коррупцию.

Способность г-на Си проецировать влияние Китая также ослабляется системными слабостями его страны. Огромные долги. Растущее неравенство. Замедляющийся рост. Стареющее население. Снижение производительности. Неэффективность государственных предприятий. Отравленный воздух и нехватка чистой воды. И все более репрессивная система, которая может нравится другим авторитарным лидерам, но не китайскому народу.

Однако все эти недостатки Китая могут оказаться незначительными в отсутствие убедительной альтернативы. Я бы никогда не стал делать ставки против США, но если администрация Трампа продолжит вести политику национализма, протекционизма, односторонности и ксенофобии, китайская модель может одержать верх.

Мир не является самоорганизующейся системой. Лидерство Америки позволяло оберегать международный порядок и продвигать такие либеральные ценности и прогрессивные нормы, как демократия, права людей, свобода слова и собраний, защита прав рабочих, защита окружающей среды и интеллектуальной собственности. Отказываясь от той роли, которую США играли с момента окончания Второй мировой войны, Америка передает ее другим игрокам, которые будут выстраивать мир в соответствии со своими ценностями, а не американскими.

Г-н Си не стесняется заявлять о том, что таким игроком должен стать Китай. Учитывая то, что г-н Трамп уступает роль лидера Китаю, на смену либеральному международному порядку, который определял характер второй половины XX века, вполне может прийти нелиберальный порядок.

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